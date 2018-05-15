烧钱过猛导致股东不满 投资人逼宫特斯拉董事会

钱童心

特斯拉董事会正在面临激进投资者逼宫，他们要求罢免特斯拉三名董事。另有一位持有12股特斯拉股票的个人投资者直接提议让马斯克退位。

另据第一财经记者从国家企业信用信息公示系统中查询到的信息，特斯拉（上海）有限公司已于今年5月10日获得浦东新区市场监管局核发的营业执照，注册资本1亿元人民币。

烧钱过猛导致股东不满

特斯拉刚刚公布了第一季度财报，亏损再创新高。投资者显然对这份财报不满意。上周，养老基金顾问CtWInvestmentGroup向特斯拉股东致信，要求他们针对特斯拉的三名董事会成员投反对票。

CtW认为，这三名董事会成员都是马斯克的亲信，缺乏独立性。他们包括PayPal的早期投资人以及特斯拉旗下SolarCity的投资人、ValorEquityPartners的创始人AntonioGracias，马斯克的兄弟、餐厅经营者KimbalMusk，以及去年加入特斯拉董事会的默多克之子、21世纪福克斯CEO詹姆斯·默多克。

CtW表示，特斯拉近一年来加速烧钱，亏损已经攀升到总收入的将近20%，这非常令人担忧。董事会换血将有助于控制特斯拉的财务状况，避免如此大规模的亏损继续。

在过去的连续五个财季中，特斯拉的现金流已经持续为负。根据彭博社的数据统计，特斯拉平均每分钟烧钱6500美元。在截至3月底的财季中，特斯拉净亏损扩大至7.85亿美元，每股亏损4.19美元，几乎比去年同期3.97亿美元的净亏损翻番。

更有投资人直接建议让马斯克从特斯拉董事会主席的职位上撤下。一名个人投资者JingZhao（音），起草了一份建议书，股东将于今年6月对是否罢免马斯克进行投票。值得注意的是，这位投资者仅持有特斯拉12股股票。

在一份代理声明中，特斯拉建议股东投票支持现在的董事会成员，同时保留马斯克CEO的位置。声明还对三名股东的作用做了解释：Gracias有供应链管理专长；默多克对全球市场认识很深；KimbalMusk在零售和消费市场颇具经验。

“特斯拉仍在发展阶段，我们必须有很好的执行力以实现长期目标。在这个关键时候把CEO和董事会主席的职位分裂开来与公司和股东的利益不符。”特斯拉在声明中表示。

危机中多名高管离职

特斯拉股价今年经历了过山车行情，正在失去华尔街投资人的宠爱，今年截至目前股价累计下跌3.3%。公司近期已经失去了多名高管。

最新消息称上周五特斯拉负责汽车工程的高级副总裁DougField离职，对此，特斯拉向第一财经记者予以否认：“Field去休假了，我们尊重Field先生的选择。”Field于2013年离开苹果公司加入特斯拉，曾参与包括Model3在内的特斯拉汽车的开发。

在Model3步入最关键的交付期之际，Field选择离开也让人感到不解。上个月，英特尔从特斯拉挖走了负责自动驾驶业务的高管JimKeller。就在上周六，根据《华尔街日报》报道，特斯拉负责与美国安全调查部门沟通的技术总监MatthewSchwall加入谷歌旗下自动驾驶部门Waymo。

美国国家运输安全委员会（NTSB）正在调查多起特斯拉撞车事故，其中包括在加州发生的一起ModelX致命事故。在最新一起发生在犹他州的事故中，特斯拉一辆ModelS撞向了一辆正在等红灯的消防车，并且在撞击前没有任何刹车行为。美国相关部门正在调查特斯拉的自动驾驶辅助功能AutoPilot在事故发生时是否工作。

特斯拉在一份声明中回应称：“特斯拉还没有收集到来自这辆汽车的任何数据，因此无法确认AutoPilot功能当时是否开启。”

马斯克在上周五发布Twitter称，特斯拉的全时驱动（AWD，AllWheelDrive）款Model3车型即将于今年7月开始投产，特斯拉将从本周起接受预订。此外，空气悬架装备的Model3将于明年投产。

目前马斯克正在亲自抓特斯拉Model3的生产。特斯拉重申到今年6月底前，Model3的周产量将达到5000辆。根据今年4月特斯拉公布的最新量产数据，Model3周产量仅2020辆，不及第一季度末达到2500辆的预期。

此外，针对近期有网络文章预测称苹果可能今年对特斯拉进行收购的传闻，特斯拉公司向第一财经记者予以否认：“这是彻头彻尾的假消息。”特斯拉目前市值约510亿美元，苹果公司市值已经接近9270亿美元。

在上海悄然注册公司

第一财经记者日前在国家企业信用信息公示系统官网上查询到特斯拉已经在上海注册公司，股东为特斯拉香港有限公司，法定代表人为特斯拉中国区总裁朱晓彤。朱晓彤还担任该公司董事长兼总经理；其他主要人员包括监事MarcJesusCerda（马克·杰西·赛达）、董事张静以及ToddAndrewMaron（托德·安德鲁·马龙）。

注册信息显示，特斯拉（上海）有限公司从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套服务，电动汽车展示及产品推广。

马斯克去年曾给出中国投资的时间表。他预计，特斯拉在2019年前将不会在中国有大规模投资。他在去年第三季度财报的电话会议上曾表示：“特斯拉将于3年后在中国生产Model3以及特斯拉正在研发的ModelY等低价车型，年产量将达到数十万辆。”

中国电动车市场今年将迎来井喷。咨询公司StrategyAnalytics中国高级分析师李建宇对第一财经记者表示：“中国新能源汽车销量在2017年突破了创纪录的70万辆，这一数据到2020年将进一步突破200万辆，到2025年将突破500万辆。”

中国是特斯拉的第二大市场。特斯拉公布了去年全年中国销售额约20亿美元，美国销售额约60亿美元，挪威的销售额约10亿美元。研究机构Evercore去年曾预测，特斯拉今年在中国面临5.07亿美元的高昂税收的威胁。

不过中国正在制定新的外商投资负面清单。在谈及汽车行业开放日程时，发改委已经给出路线图：2018年取消专用车、新能源车的外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制。

目前ModelS100D车型在美国市场的售价为9.4万美元，但在中国要卖93.1万元人民币，约合14.8万美元，如果再加25%的税收，ModelS在中国的售价将接近110万元人民币。

今年早些时候，马斯克向美国总统特朗普抱怨中国汽车关税过高。巴克莱银行分析师BrianJohnson对第一财经记者表示：“此前特斯拉在中国的定价已经处于劣势，高出美国很多，新的政策将令特斯拉受益。”