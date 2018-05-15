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马斯克：特斯拉将重大改组 实行"扁平化"组织结构

马斯克：特斯拉将重大改组 实行"扁平化"组织结构
2018年05月15日 03:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月15日凌晨消息，本周一，特斯拉CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）告诉该公司员工称，他将“扁平化”公司结构以增进交流，并取消对于该公司的成功来说“不重要的”活动。

　　马斯克在一份备忘录中提到：“为确保特斯拉对未来做好了充分的准备，我们公司正开展一次彻底的整顿。”

　　他补充道，特斯拉将“继续加紧雇佣相关职位的人员，以提升Model 3的产量并支持未来的产品生产”。

　　特斯拉拒绝了CNBC的置评请求。

　　特斯拉的股价在本周一下午的交易中下跌了近1.6%。

　　在最近的一次电话会议中，马斯克提到说特斯拉将做出一些改变来提升其财务健康水平。特斯拉一直在大量消耗现金，有分析师认为该公司将在2019年再次融资。

　　在本月初特斯拉公布今年第一季度财报后，马斯克在一次电话会议中表示：“我们准备进行一次整顿，在本月内开始。以确保我们为达到目的做好了充分的准备。”

　　他说：“特别的，和我们有合作关系的第三方公司数量在不断增加，所以我们准备取消一些绊脚的合作关系。这很疯狂。”

　　信用评级机构Moody在三月份末的时候调低了特斯拉的信用评级，并将对特斯拉的未来期望从稳定调至消极。

　　特斯拉在今年第一季度共计消耗了27亿美元现金，较去年第四季度的34亿美元有所下降。市场研究公司CFRA分析师埃弗雷姆·莱维（Efraim Levy）认为，在未来两年中特斯拉还将花费约45亿美元，这包括其用于业务的支出和偿还债务的支出。

　　这并不是第一次马斯克说他要给特斯拉“减肥”。在公布今年第一季度财报之前，据一份泄露出的公司内部邮件显示，特斯拉将严格审核所有开支，包括用于维系与供应商关系的支出等。（小宝）

　　以下是备忘录全文：

　　为确保特斯拉对未来做好了充分的准备，我们正在对公司进行一次彻底的整顿。做为此次重组计划的一部分，我们将扁平化公司管理结构以增进交流、合并某些机构、并取消一些对于公司成功实现使命无益的活动。

　　值得注意的是，我们将继续加紧雇佣相关职位的人员，以提升Model 3的产量和支持未来的产品生产。

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