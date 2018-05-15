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特斯拉落户上海：不是超级工厂是研发公司

特斯拉落户上海：不是超级工厂是研发公司
2018年05月15日 02:02 每日经济新闻
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　　每经记者 张韵 赵成    每经编辑 贾运可    

　　继今年5月2日特斯拉CEO埃隆·马斯克透露，特斯拉下一家超级工厂已确定在中国后，目前特斯拉“入华”一事有了新进展。

　　《每日经济新闻》记者昨日（5月14日）查询国家企业信用信息公示系统发现，特斯拉（上海）有限公司已于5月10日正式注册成立，由特斯拉汽车香港有限公司100%持股，注册地址是浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A。不过，记者注意到，工商资料显示，特斯拉（上海）有限公司经营范围不包括整车或者电池制造，而是以技术研发和销售为主。

　　业内普遍认为，这意味着特斯拉距离在中国进行本土化生产更近一步。

　　公司名无“汽车”字眼

　　作为全球最大的汽车市场，中国对特斯拉的重要性不言而喻。近年来，不时传出特斯拉将在中国建厂的消息。

　　据了解，特斯拉（上海）有限公司注册资本为1亿元人民币，由上海浦东新区市场监管局登记企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资），法定代表人一栏信息为“Xiaotong Zhu”，疑为特斯拉中国区总裁朱晓彤。

　　不过，工商资料显示，特斯拉（上海）有限公司的经营范围为：从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套服务，电动汽车展示及产品推广。

　　从中可以看出，特斯拉（上海）有限公司主要聚焦的是技术研发和产品销售，其公司名字中甚至没有“汽车”或者“制造”这样的字眼。

　　当然，光是加强在华销售并不能拯救特斯拉。

　　财报显示，特斯拉今年一季度的净亏损额高达7.85亿美元，再度刷新了公司有史以来单季亏损额纪录。此外，今年第一季度末，特斯拉的现金余额为26.7亿美元；而去年底，特斯拉的现金余额为33.7亿美元。这意味着，特斯拉在今年第一季度的账面现金净流出就高达7亿美元。

　　有分析指出，对于特斯拉来说，更关键的是在中国建厂以获取更大市场空间。如果国产化得以实现，预计基础版Model 3价格有望控制在30万元左右。

　　竞争环境日趋激烈

　　在特斯拉还在为Model 3产能问题纠结时，一大批国产造车企业正在全力冲刺量产计划。其中蔚来、拜腾等公司推出的产品售价在30万至50万元。

　　从目前情况看，特斯拉的车身装配件供应商来源以北美、日本、中国台湾的企业为主。在电池系统、零部件系统、锂电设备等方面，鸿特科技、天汽模、海达股份、威唐工业等国产零部件供应商进入了特斯拉产业链。

　　业内认为，进行本土化生产将有助于降低特斯拉产品在中国市场的售价，这才是特斯拉希望在中国建厂的真正目的。

　　中国汽车流通协会副秘书长翟少辉向《每日经济新闻》记者表示，特斯拉进入（建厂）后，国内新能源车产业格局会产生巨大改变，尤其是对中高端新能源汽车生产商来说，意味着更激烈的竞争。

　　值得注意的是，公开信息显示，首座特斯拉超级工厂总投资为50亿美元。以特斯拉近期的状况来看，在中国建厂几乎必然需要一轮巨额融资。此外，根据此前马斯克在电话会议中透露的消息，特斯拉的超级工厂从开工到投产，需要至少一年的时间。

特斯拉建厂工厂
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