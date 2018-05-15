5天可复制一款区块链养宠游戏 玩家靠击鼓传花获利

某区块链游戏导航网站上收录了多款区块链游戏。

目前市面上涌现出各种区块链养宠游戏，玩家可以将虚拟宠物挂在网上出售。

“终于内测了！”5月10日，资深游戏玩家谢飞（化名）焦急地在朋友圈发着信息，“赶紧的啊！还等着去抓虚拟妖怪呢。”

谢飞等待的是一款由腾讯推出，名为《一起来捉妖》的AR手游。这款腾讯首个区块链手游在成都开启内测，据腾讯官方介绍称，游戏采用了区块链技术，总共会产生1105亿只专属猫，并存储在区块链上。

早在腾讯之前，不少国内游戏大厂就已涉足区块链游戏市场，掀起一股“虚拟养宠热潮”。此前被业界称为“第一款区块链游戏”的迷恋猫，据称其最贵的一只创世猫交易价格曾折合约77万人民币的天价。强大的变现能力让无数欲蹭热度的游戏研发团队效仿。

据以太坊dApp检测网站DappRadar数据显示，仅是在以太坊平台上就出现了200多款游戏。养宠已成为区块链游戏中最火热的模式。

“动物都不够用了。”圈内资深观察者王阳（化名）表示，“你能想到的动物都能在市场中找到。”

不少涌入的玩家希望能通过转手兜售虚拟宠物获利，但新进入的玩家却面临着陷入“击鼓传花”的游戏当中。“很多区块链游戏根本没多少人玩，新来者自然被套牢”。一位资深行业观察者说。

业内人士表示，这种类似“击鼓传花”的游戏，如果没人接手，就会面临砸手里的结果。“谁也说不清楚养宠游戏能存活多久，一旦没人接手的话，最后进场的人将面临虚拟物品被套牢的风险。”

多位业内人士认为，区块链游戏养宠模式已进入瓶颈期，此前多个游戏研发团队也宣告倒闭。区块链游戏未来方向在哪儿？

1 “击鼓传花”？新入场者卖不掉砸手里

韩清（化名）最近很焦虑。

下班回到家，韩清赶紧打开电脑，登录游戏网站，在看到页面中自己之前购买的虚拟宠物兔仍然无人问津时，韩清内心忐忑：该不会砸手里了吧？

今年4月，他花2枚ETH在一个虚拟养宠游戏中买了2只宠物兔，希望能通过转手的方式赚钱。但兔子入手后，不但没有如朋友所描述般“很快就有人以高价买走”，反而连续几天都没有任何人浏览点击。

截至5月12日，韩清的宠物兔仍然没有出手。“应该还是会有人来买的。”韩清安慰自己，并决心，一旦脱手后就再不碰这个了。“就是个赌博，赌对了获得暴利，赌输了血本无归。”

区块链养宠游戏的火热，以及各款游戏中动物价格动辄飙涨的传闻，让许多对区块链并不熟悉的玩家跟风进场。

“之前觉得养宠模式很方便。根本不用知道链、货币等专业知识。只需要买一只宠物，对它进行养成后转手兜售就能获利。”韩清告诉记者，之前他曾看到一位陌生网友以1.05ETH的价格从朋友手中把一只宠物狗买走，按照当时的行情计算，朋友成功获利4000多元。

资深行业观察者大刘称，“之所以如此多玩家涌入，根本不是游戏有多好玩，而是都抱着有利可图的想法，希望能从中获利。”

“这就是典型的击鼓传花。”5月14日，大刘在接受新京报记者采访时表示，“你买的虚拟宠物，或者其他相关道具，更像是一种金融投机产品。”

大刘解释到，虚拟宠物在每一轮的交易中价格逐步上涨，其实是由希望投机获利的玩家哄抬而成。但事实上，这类玩家自身并不清楚最后一棒何时会停止，更不清楚会落在谁的手中。“现在没有相应的规则来保护玩家的利益。”

韩清认为，只是单纯希望后来的玩家能够高价接手，让自己从中获利，就是一种“击鼓传花”。

记者了解到，虽然玩家所购买的虚拟道具可以永远记录在以太坊公链上，但游戏研发团队一旦关门或者倒闭的话，留在玩家手中的仅是一串数字代码。“虽然也有交易的可能性，但在这种情况下，没人看到你手中宠物的样子，自然很难有人来接手。”大刘表示，“你得卖出去才能成功回本。”

5月8日，记者加入到一个190多人的区块链养宠玩家群时发现，几乎没有任何人交流玩法，只是间歇性有群友发出各款游戏的广告信息。当记者询问一位推荐游戏的网友是否能“确保宠物转手”时，对方称，“肯定没问题，你只需要用不到2ETH的成本，就绝对能赚取至少一倍的利润。”

记者在某区块链游戏网站上打开一款名为《以太名人》的游戏时发现，其介绍为“Etheric Celebrites智能合约是一份区块链技术的收藏品。如拥有范冰冰、周杰伦等知名人士，使你成为世界上唯一拥有智能合约的人。”进入游戏后发现，包括迪丽热巴、易烊千玺、小罗伯特·唐尼、长泽雅美等多位艺人均在“销售榜单”中，其中迪丽热巴标价为0.54781ETH，被交易次数达到22次。

记者查阅购买流程发现，这款游戏的玩法是当你购买智能合约时，任何人都可以通过支付加倍的费用将其从原拥有者身上购买，且价格随着每笔交易而增加。购买成功后，原主人将失去该卡，但能按照“从0ETH到0.05ETH为200%，0.05ETH以上为120%”的比例获得回报。这意味着记者在得到“迪丽热巴”后，如果有另外的玩家将其从记者手中购买后，记者能获得约为0.657枚ETH。

“如今市场中充斥着区块链养宠游戏，玩家不知道哪款游戏‘靠谱’，更多的新来者都是被广告诱导。”大刘称，“很多区块链游戏根本没多少人玩，新来者自然被‘套牢’。”

何兵（化名）认同这一看法，在他看来，这就是一场“击鼓传花”的游戏。“需要不断有人进场，将花不断地往下传，这样才能把价值体现出来。没有人玩的话，它的价值就没有意义了。”

2 养宠模式爆发背后：过半游戏玩法雷同

“虽然没有具体的数据统计，但感觉市面上至少有二三百款区块链游戏。”5月8日，游戏资深开发者老戴称，“然而真正优秀和现象级的作品却很少。”

5月7日，记者登录国内某知名区块链游戏导航网站时看到，页面中按照以太坊、链克、公有链和私有链等板块，收录了约70款游戏。尽管这70款游戏也存在策略、虚拟经营等类别的游戏，但更多还是以养成类为主。其中约45款标注为养成的游戏，占比64%。据记者了解，这些养成类游戏基本玩法仍是以养宠交易模式为主，不同的仅是游戏中所呈现的宠物五花八门。

“以太坊无法从技术层面上支撑大型游戏，所以只能设计这类宠物召唤的游戏。另外宠物买卖就是一种变相的博彩类游戏。”对于区块链游戏主要以养成类为主，资深游戏行业观察者王佳伦这样评价。

2017年11月，迷恋猫CryptoKitties的出现，让区块链行业看到了游戏项目落地的趋势。据第三方统计平台Bitgame数据显示，截至2018年1月1日12时，迷恋猫数量达到355619只，其中156746只猫被卖掉，交易次数达379978次，玩家数量为40203名，交易总价达54572.1367ETH。按照当日ETH价值计算，其总交易额约2.7亿人民币。

如此诱人的利益，让无数游戏公司涌入区块链游戏市场当中。市场上也出现了推出“加密兔”的小米，打造“莱茨狗”的百度等知名厂商的身影。据以太坊dApp监测网站DappRadar数据，仅是在以太坊平台上就出现了200多款游戏。

“和传统游戏不同，区块链游戏是被分布式记录在公开透明的区块链上。只要是属于你的个人资产，除非出现密码遗忘、个人删除以及区块链所属交易所出现问题，否则任何人都无法复制、修改或删除你的账号和资产。”一家游戏研发公司创始人王阳表示。

在王阳看来，如今涌现在市场上的区块链游戏更多是山寨之作。“现在的区块链游戏市场感觉走偏了，不少厂商并非潜心研究如何将区块链技术应用于游戏中，而是希望快速推出游戏，拉拢不明就里的玩家和投资者。”

“玩家在平台上自主交易，游戏开发商则会抽取相应的交易费用。”国内资深游戏从业者阿华（化名）向记者解释，“不要小看这笔收入。通常交易越多，平台抽成越多。”

记者查阅迷恋猫白皮书，其平台采用了每笔交易收取3.75%的费用。此前有媒体报道称，在迷恋猫最为火热时，开发商仅手续费收入就达到了181ETH。而另一款交易虚拟国家的《加密国家》游戏中，平台会对玩家每一笔交易都收取2%-5%的抽成。

3 5天可打造“新”养宠游戏，成本近乎零

“受迷恋猫的影响，市面上很快出现很多类似动物养成的游戏。”5月7日，何兵对新京报记者表示，当时区块链游戏大多以养宠模式出现，游戏市场里充斥着狗、兔子等各色动物。“感觉动物园都不够用了。”

2018年初，区块链游戏火爆市场时，多年来从事页游研发的何兵看中这一时机，率领团队迅速制作出一款类似游戏来。

“游戏平台为玩家提供交易场所，每进行一次交易，平台都会收取相应费用。”何兵表示，“更重要的是，当交易量达到一定规模时，必然能吸引到游戏投资人的关注。”

王阳介绍称，制作养宠游戏通常需要研发团队编写一个以太坊的智能合约，再配合前端设计开发就能将游戏完成雏形。同时往游戏中加入钱包、交易等程序元素，以便于将用户交易放在应用当中。而完成这一系列研发所需要的时间通常在2-3个月，成本往往在20万元上下。

但何兵等不了这么久，更不愿意砸下重金来耐心打磨游戏。他希望能迅速将游戏推出市场，于是他决定：换皮！

所谓“换皮”，即是游戏开发团队在获得类似游戏代码后，在不改变核心玩法以及数值系统的情况下，将游戏人物进行修改。如此一来，团队能快速复制成熟的游戏模板，同时也会大幅度降低研发成本。

早在团队研发初期，何兵就从同行手中免费获得一套养宠游戏的完整代码。“这套代码已经被传滥了，市场里面至少几十款养宠物游戏都用的这个，早不值钱了。”

相比于手游换皮，区块链游戏换皮门槛相对更低。据媒体报道称，区块链养宠游戏主要是基于以太坊的智能合约，其代码基本是开源的。换皮的门槛已降低至只需要设计几个形象或者卡牌，以便让后续玩家能在很快的时间入局。

“只要你敢用，那么通过‘换皮’，一周时间内就能做出一款区块链游戏来。”何兵告诉记者。

获得代码的何兵将游戏里的宠物外观统一改为狐狸图案，同时为了不被外界抨击“抄袭”过于明显，他还将游戏登录页面、虚拟狐狸所出现的场景等也做了修改。

“这些修改的成本基本为零，只需要程序员重新编写相应数据就搞定了。”何兵称。

5天后，何兵这款“换皮”的区块链游戏正式上线。但让他意外的是，当他拿着这款游戏去各个币群、区块链玩家论坛推广时，才发现，自己动作还是“慢”了。

“当时市场上已出现了数十款养宠游戏。”何兵颇为无奈，“大家代码都一样，不同的是看谁的动物更受玩家欢迎，谁使用的图片更精美。”

尽管何兵四处卖力宣传自己这款区块链游戏，但由于市场同类游戏过于泛滥，玩家早被先入行者瓜分，游戏上线近1个月时间，只有寥寥十余人注册登录，并在领取了虚拟狐狸后再无下文。

“没有任何交易频次，这和我预期的相差也太远了。”不得已，何兵只能选择关闭游戏。“准备重新换个皮再来，这次不做动物了，做外星人或者古神话人物！”

4 区块链游戏未来：道具流通或是方向

养宠模式如今开始陷入低谷期。尽管仍不时有养宠区块链游戏新出，但较之此前的热潮，市场已冷却许多。

5月12日，一位此前曾短暂涉足过区块链游戏的制作者向记者表示，如今区块链养宠类市场受玩家不再盲目投机、游戏可玩性低等因素影响，不再如当初那般疯狂。不少曾经蜂拥进入区块链养宠市场的研发商开始选择撤离。

“很多入局者都不是真心想做区块链游戏。”大刘表示，“不排除是跟风蹭热度。而玩家逐渐对类似游戏不再感兴趣之时，这些团队自然会转向其他的方向。”

事实上，此前据媒体报道，已有多家区块链游戏公司宣告倒闭。2018年2月，区块链游戏公司青蛙dog官微承认公司开发人员已卷款跑路；上线不足10天的乐狗云宣布因陷入巨额亏损关闭项目；链克三国英雄则对外表示因为未能攻克核心技术问题暂停项目。

“越来越多同质化严重的区块链游戏正面临日活下降、用户流失的困境。”大刘认为，“区块链养宠只是一个方向。但现在业内暂且没看到这类游戏新的概念和模式亮点。应该也不会再有公司去盲目的追随它了。”

在此前区块链游戏火热时，百度、网易等多家行业巨头先后推出自己的区块链游戏产品，但这被业界认为是巨头在推广旗下其他应用产品。“百度的莱茨狗绑定了百度钱包，网易星球也引导玩家使用《网易云课堂》。”王阳称。

金融分析师肖磊在接受媒体采访时分析称，对于百度、网易等巨头而言，出于对用户去玩跟区块链相关的游戏，可能导致用户转移的担心而布局区块链，并不是要靠这种方式来赚钱。

尽管养宠游戏逐渐落寞，但区块链游戏的摸索刚刚开始。

3月24日，由触控科技主办的Cocos区块链游戏技术大会上，Cocos引擎负责人王哲现场展示了一款使用Cocos引擎制作的区块链飞机游戏。让业内关注的是，游戏中的道具可以直接拖到游戏外面卖给其他用户，以及用在其他游戏当中，实现跨账户、甚至跨游戏的使用。

“区块链游戏今后其实也可以如同端游手游般，成为游戏的一个分支。”王佳伦表示，“如今有其他的游戏公司开始涉足区块链游戏品牌、渠道等领域，这将极大地降低游戏的开发门槛。”

“现在区块链游戏除了养宠模式外，也开始出现策略、虚拟经营等其他风格的游戏。”大刘开始率领团队尝试打造区块链游戏，他向记者表示，“区块链游戏不应该只是养宠这么简单，更应该是在智能合约基础上，制作出一些类似于挂机游戏、玩家之间能互相交流等更复杂操作的游戏，这才是区块链游戏未来发展的方向。”

国内资深区块链行业从业者董长治认为，玩家通过游戏去创造价值，并且通过区块链去实现虚拟资产譬如游戏道具的互相流通，这才是区块链在游戏行业的趋势，“这样才能解决多年来各游戏虚拟道具难以互通的行业痛点。”

新京报记者 覃澈