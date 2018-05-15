富士康公布招股书 募资金额“没缩水”

5月14日，太原富士康科技产业园。图/视觉中国

新京报讯 （记者王全浩）上交所5月14日公告显示，富士康工业互联网股份有限公司当日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。

初步询价公告显示，富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人（主承销商），股票简称“工业富联”。

募集金额未缩水，为272.53亿元

此前，证监会的信息中并未提及富士康的募资金额，成为市场的关注焦点。

对于募集金额，此前市场观点预计，富士康会缩减募集金额，以减少对市场冲击。在上个月弯道超车抢先拿到IPO批文的药明康德，最终定下的募集资金为21.3亿元，较预披露的募集资金金额减少了63%。市场观点认为，药明康德的“折价”发行是促使其较早拿到批文的重要原因。

不过，富士康最新公布的招股说明书显示，募集金额仍为272.53亿元未缩水。富士康招股说明书所拟投项目聚焦于8个部分，总投资额272.53亿元。与此前披露的募集金额相比，未有变化。

战略配售30%，至少锁定1年

虽然未“折价”，但富士康此次上市有另一创新之处。

根据初步询价公告，此次发行中，初始战略配售发行数量约占发行总量的30%，战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。根据询价公告的记载，新京报记者计算，64.3%的发行股份将被锁仓一年。

其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

战略投资者需具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者，或者是大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者。

此外，网下发行的锁定期也大幅延长，此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。30%的股份无锁定期，自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

所谓网下申购是指，不通过证券交易所的网上交易系统进行的申购。由主承销商根据对发行人投资价值分析后，提供发行价格区间，把预发行的一部分股票对网下投资者询价，根据认购结果确定发行价格，按发行价格配售给投资者。参与网下申购的多为公募基金、社保基金以及企业年金、保险等股市“长线资金”。

记者依据上述公告计算，此次网下发行规模将占总发行的49%，网上配售仅为21%。

北京一位私募人士认为，富士康上市采取大规模锁仓的策略，既有利于保护上市企业的积极性，另一方面对于当前较为弱势的市场是一种保护，大面积锁仓有利于减轻募资金额较大对市场产生的冲击。

预测上半年营收约1500亿元

公开资料显示，鸿海精密创立于1974年，是全世界电子产品的“代工巨头”，创始人是郭台铭。富士康作为鸿海精密集团在大陆的业务主体，其发展一直备受关注。

从业务上来看，富士康主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务。在净利润方面，富士康2015-2017年分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元，其中2016年净利润较2015年增长0.11%，2017年净利润较2016年增长10.45%。

此次招股说明书披露，预计2018年上半年营业收入为1460.6亿元至1545.8亿元，同比增长幅度为6.8%至13.1%，归属于母公司股东的净利润为53.8亿元至56亿元，同比增长幅度为0.9%至5.1%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为53.5亿元至55.6亿元，同比增长幅度为0.6%至4.5%。

招股说明书称，2018年上半年财务数据为初步测算，未经审计，不代表最终可实现收入，不构成公司盈利预测。

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鸿海精密创立于1974年，是全世界电子产品的“代工巨头”，创始人是郭台铭，其大陆业务主体为富士康。早在2015年6月，鸿海董事长郭台铭曾表示，鸿海在大陆的业务有可能在未来3到5年内分拆登陆沪深股市。

去年12月13日晚，台湾证交所公告，鸿海精密董事会通过子公司富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票，并申请在上海证券交易所上市提案。