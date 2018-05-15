富士康“锁股”发行为CDR试水

企业观察

富士康创新了新股发行方式，变“缩股”为“锁股”，巨无霸变身为小盘股。

5月14日，富士康在上交所正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告，富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

根据招股书，富士康有几点改变：一是股票简称“工业富联”。二是锁股发行，发行股份未变。此前，市场预期富士康会像药明康德一样缩股发行。但它采取了锁股发行，本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

富士康创新了新股发行方式，变“缩股”为“锁股”，巨无霸变身为小盘股，这对市场有何影响呢？从短期来说，可减轻富士康对二级市场的“抽血”，稳定市场。从更深远的意义来说，富士康创新的“锁股”发行方式，将为以后CDR的发行树立标杆，为同样发行股份、募资金额较大的超级独角兽上市试水。

此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。该措施既维护上市后二级市场稳定，保护中小投资者的利益，同时又引导投资者真正进行价值投资，认同公司的投资价值。

此前，另一只药明康德采取了缩股发行，折价上市。富士康没有缩减募资金额，而是选择锁股，将网下配售的战略投资者股份锁定1年以上。这也是一个变通的办法，可暂时减少对市场的冲击。

但问题是，一年后，这些股份还是要上市流通的，还是要到二级市场抛售的。但短期内对二级市场的冲击会少很多。它发行新股只占总股本的10%，而战略投资者配售的股份又锁定一年以上，那么，在新股上市初期，富士康将由大盘股变为一只实质上的小盘股。

目前对二级市场影响是正面的，尤其是对创业板与次新股的炒作，负面冲击基本没有了。

药明康德的缩股发行与富士康的锁股发行，将为即将到来的CDR试点蹚路。5月11日，证监会为配合创新试点企业发行股票或存托凭证，修订了《证券发行与承销管理办法》的部分条款。5月至今的每一周，都有与CDR相关的政策出炉，显示CDR发行已经如箭在弦。前一段时间，有不少投资者担心，这些回归的独角兽体量巨大，动辄总市值高达几千亿甚至万亿，募集资金也动辄几百亿，对市场冲击较大。药明康德的缩股发行与富士康的锁股发行，这两种IPO方式将有效降低对市场的冲击，估计马上展开的CDR发行将参考这两种方式。

那么，富士康的合理估值与新股溢价到底是多少合适呢？

不少机构给予富士康较高估值，认为富士康上市后总市值有望达到6000多亿，成为360上市后A股的另一只巨无霸。机构的估值是这么来的：富士康2017年营业收入3545.43亿元，归属母公司股东净利润158.67亿元，每股收益约0.90元，发行新股摊薄后约0.81元。目前A股市场电子设备及服务行业加权平均市盈率约40倍，如果按此估值，富士康总市值将达六千多亿。

但富士康的估值不能简单比照行业平均PE，需要参考它的成长性、主营构成两大因素。过去，富士康是代工厂的代名词。2016年，富士康收购了夏普，开始做品牌、渠道。富士康转型的另一个方向为由代工厂向工业互联网服务商转型。

富士康工业互联网公司计划本次上市所募资金用于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建。

据IDC数据，中国工业互联网市场2015年的市场规模为641亿美元，2017年的市场规模增长至919亿美元，预计2020年的市场规模可实现1275亿美元，2015-2020年年均复合增速约为14.7%。

富士康的合理估值，就是在代工厂与工业互联网转型之间寻找平衡。按照传统代工厂估值，可能只有10倍PE，富士康母公司鸿海精密当前市盈率仅10倍。如果期待工业互联网转型成功，估值能合理上浮。预计合理市盈率在20至25倍左右，即市值在3200亿至4000亿之间。

□朱邦凌（财经评论人）