富士康IPO为何“前快后慢” 融资273亿花在哪？

在创下36天的最快过会纪录之后，富士康的招股书却姗姗来迟。昨天，备受关注的富士康工业互联网股份有限公司（ 富士康股份）正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。根据招股书，富士康股份的股票简称为“工业富联”，股票代码“601138”，此次拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。

释疑

富士康IPO为何“前快后慢”？

按照募资和发行新股数量来推算，此次“工业富联”的发行价格预估应该在13.84元/股左右，对应发行市盈率为17.18倍，估值2731亿元。业内人士认为，由于募集金额及估值太高，为避免对市场造成过大冲击而探寻更好的发行模式，可能是富士康在“光速过会”后迟迟才获得IPO正式批文的重要原因。

北京青年报记者注意到，富士康是今年2月1日向中国证监会递交招股书申报稿的。而在这之前的1月份，鸿海集团举行上市以来首次临时股东会时就曾讨论过登陆A股市场的计划。

2月9日，富士康对招股书申报稿和反馈意见同时进行了披露。2月11日，富士康报送了第二份申报稿，2月22日进行了招股书预披露的更新。3月8日，富士康的IPO过会。从招股书申报稿上报到首发过会，富士康一共用了36天，这一速度创下了A股拟上市公司过会的最快纪录，尤其在当前IPO审批日渐严格的大背景下，富士康被称作“光速过会”。

不过，从3月8日过会到5月11日获得批文直至如今正式披露招股书，富士康的IPO进程明显呈现“前快后慢”。

披露

主要竞争者是西门子和通用电气

对于富士康，其给外界的印象更多的是神秘。其中既有其为苹果等国际巨头代工的超群工业制造技能，又不时传出负面传闻。总之，在更多人心目中，富士康是一个神秘的企业。

那么，真正的富士康究竟是怎样一家企业，根据招股书披露，富士康工业互联网公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。在电子设备智能制造领域中，根据IDC数据库统计，2016年全球服务器与存储设备制造市场产值约为353亿美元，富士康工业互联网公司营业额占全球总产值的比例超过40%；2016年全球网络设备制造市场产值约为279亿美元，富士康营业额占全球产值超过30%；2016年全球电信设备制造市场产值约为122亿美元，富士康营业额占全球产值超过20%。发行人在所处的业务领域中，市场占比居于领先地位。不过富士康在招股说明书中也提到西门子和通用电气是其主要竞争者。

总之，登陆A股市场成为公众公司，无疑将成为富士康向外界掀开神秘面纱的最好方式。

聚焦

60家子公司共有26.9万名员工

招股书显示，富士康2015年、2016年、2017年的营业收入分别是2728亿元、2727.13亿元和3545.44亿元，同期净利润分别为143.5亿元、143.66亿元和158.68亿元。对比2016年国内A股上市公司的业绩，富士康的营收规模能够进入前15位，净利润规模能进入前30位，实力超过了99%的已上市公司。

那么，富士康究竟从什么地方挣钱呢？从招股书中可以看出，富士康的主营业务包含了三大领域：通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人。其中，通信网络设备是富士康工业的最主要业务，营收占比在50%以上。精密工具和工业机器人在2017年的营收占比则不足0.3%。但是，富士康的工业机器人项目可不容小视，其毛利率竟然高达49%，远高于最大主业通信网络设备约14%的毛利率。

值得一提的是，富士康2015年时从大中华区获得的主营收入占比为38.58%，但近两年来逐步下降，到2017年时，大中华区主营收入占比几乎减半，降为19.67%，其他地区收入则由两年前的61.42%快速上升至80.33%。

在富士康工作的员工，在很多人心目中是颇有神秘感的。在富士康的招股书中披露，公司目前在境内外的60家控股子公司中总共有26.9万名员工。在这近27万员工中，78%为专科以下学历，大专及本科学历仅占两成，硕士及以上学历约占0.6%即1600多人。对于普通企业而言，1600多名硕士及以上学历员工已经不算少，但由于富士康是一个高度劳动密集型企业，制造端员工数量极大，因此这1600多人在近27万人的庞大员工队伍中占比的确显得有点低。

亮点

“工业富联”约30%股份进行战略配售

值得一提的是，此次“工业富联”IPO将引入战略配售，初始战略配售占这次发行新股的30%，发行数量为5.9亿股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。

那么，谁能够参与战略配售呢？根据招股书显示，对于战略投资者选择条件包括：具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。据了解，本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。这意味着，参与战略配售的投资者持股锁定期至少为一年时间。

提示

70%网下发行股份将锁定一年

“工业富联”的网下、网上申购时间为5月24日，申购代码为“780138”。网上初始发行数量为4.14亿股。约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。据测算，此次“工业富联”的顶格申购需要413万元的股票市值，是有史以来的第二高。“工业富联”的中签号公布日为5月28日。

需要特别提醒的是，此次网下发行股份中，70%的股份将锁定一年，而参与网下申购的投资者是无选择权是否锁定，而必须认可该条件，也就是说申购前要做好锁定一年的心理准备。剩下的30%股份是无锁定期的，即自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起即可买卖流通。

文/本报记者 张钦

供图/视觉中国

关注

富士康融资将用在八大领域

此次富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。融资金额为272.53亿元，与此前披露的金额相比没有变化。那么，对于这272.53亿元的融资，富士康将怎么花？其实，在之前的招股书审报稿中，富士康已经对此进行了披露，北青报记者昨天对比看到，昨天披露的八大业务的投资总额与明细和之前的申报稿中数据保持了一致。根据招股书的披露，富士康的融资将用在八个领域：

“工业互联网平台构建项目”旨在将工业互联网、大数据、云计算等软件与工业机器人、传感器、交换机等硬件相互整合，形成具有与上下游互联互通、资源共享功能的工业互联网系统平台。投资金额211678万元。

“云计算及高效能运算平台项目”旨在帮助公司利用高效能运算对边缘计算、云端处理、人工智能、云连云、8K图像处理应用等领域，进行实时运算及数据处理，实现云端软件与生产边缘层数据之间的互相协作。投资金额100538万元。

“高效运算数据中心项目”旨在提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。该项目将进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级。投资金额121572万元。

“通信网络以云服务设备项目”旨在帮助公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过本公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入，从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂。投资金额496793万元。

“5G及物联网互联互通解决方案项目”着力重点突破宽带低延时、高密度射频通信的关键技术，开发基于5G通信的新一代工业互联网系统解决方案。投资金额63288万元。

“智能制造新技术研发应用项目”是指深圳与郑州作为公司手机机构件研究与开发智能制造新技术的基地，研究开发智能制造新技术应用，涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备。投资金额510769万元。

“智能制造产业升级”指公司以现有的加工设备、检测装置、物流系统与工业机器人为基础，应用智能制造新技术，升级改造、提升品质、提高效率、降低成本，以增强智能手机机构件在产业中的竞争力。投资金额866220万元。

“智能制造产能扩建”指公司为满足未来智能制造的产能需求，投资产能扩建项目，同时升级环境安全装置与监控系统，实现优化节能环保，打造新一代绿色智能制造生产基地。投资金额354462万元。