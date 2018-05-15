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成立AI委员会 美国全方位部署人工智能

成立AI委员会 美国全方位部署人工智能
2018年05月15日 00:38 中国证券报-中证网
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　　□本报实习记者 昝秀丽

　　尽管特朗普和美国科技界的关系并不融洽，但在当选至今的1年半内他已经召开过两次科技大会。上周，在微软谷歌AI（人工智能）开发者大会举行后，5月10日包括微软、谷歌、脸书亚马逊等逾30家公司高管齐聚白宫，召开全美第三次科技大会，再度聚焦AI发展。

　　白宫在会上宣布，要在国家科学与技术委员会（National Science and Technology Council）旗下组建一个AI特别委员会，在政府、军事、财政、外交、人口和教育等各个领域进行AI深度部署，以保持美国在这一领域的领导地位。不过中国和印度等新兴市场国家也正在加大人工智能领域投入力度，希望在同一起跑线上抢占全球产业制高点。

　　多措并举推进AI发展

　　特朗普的技术顾问迈克尔·克拉特西奥斯在会上承诺，为推进AI产业发展，美国政府将加大研究经费投入，并将出台其他支持措施。

　　白宫的总统公开信中显示，自2015年以来，联邦政府对AI和相关技术的公开研究投资增长已超过40%，其中不包括国防和情报部门的非公开投资。另外，去年九月，特朗普还签署了一份总统备忘录，表示优先发展高质量科学、技术、工程和数学（STEM）教育，特别关注计算机科学教育，并承诺拨款2亿美元，附带私人工业委员会资助的3亿美元。

　　除了增加经费外，克拉特西奥斯表示，在不违反隐私和安全的情况下，AI研究人员将有机会接触更多国家实验室网络，这意味着美国AI行业将得到更多的政府数据。

　　本次大会上，除谷歌、亚马逊、脸书和微软等科技巨头外，零售商、银行、制药商、汽车制造商和食品公司等行业也均有参会代表。关于业内普遍关注的AI与就业、隐私和网络安全间的矛盾，克拉特西奥斯坦言，“在一定程度上，职业取代在所难免，虽然政府不能坐视不管，但美国必须发扬一贯的适应精神。”关于发展AI的态度，他表示，“我们不曾在贝尔发明电话前剪断电话线，我们也没有在怀特兄弟起飞前束缚航空业。”

　　对此，业内人士认为，白宫的表态意味着美国政府或将通过政策鼓励来刺激AI行业发展。而前两次科技大会，特朗普政府也已通过对科技创新、税收改革、就业、完善基础设施建设、网络安全、移民问题和就业监管等议题的讨论，提出要减少对新兴科技行业的监管束缚。

　　另外，白宫的总统公开信中还体现了美国政府在军事、政府服务和外交等领域的优势。军事方面，特朗普的国家安全战略在历史上首次提出了AI对美国未来军事力量的重要性；服务方面，美国总务管理局正在建设AI试点项目，包括政府云平台（GovCloud）等；外交领域，美国科技政策办公室率领美国代表团参与了2017年和2018年的高度先进国家计划，并与盟友合作，在AI的潜在利益上达成共识，并共同推动AI研发。

　　应对新兴市场挑战

　　关于本次AI特别委员会的成立目的，克拉特西奥斯表示，“美国一直是AI的全球领导者，特朗普政府将确保国家始终在AI方面保持领先地位”。

　　虽然美国仍希望在领跑工业时代和信息时代后，继续接管AI时代，但中国等新兴市场国家在AI领域的超前表现已令美国政府倍感压力。

　　据腾讯研究院数据，截至2017年6月，全球AI初创企业共2617家，其中美国占全球41%，中国占全球23%。虽然新公司数量上美国依然领先，但在初创企业的融资数据上，中国已经反超美国。据调研机构CB Insights统计，2017年全球AI初创企业的融资额达到152亿美元，中国占比48%，已超过美国的38%。

　　另外，中国已于去年7月制定了《新一代人工智能发展规划》，规划表示，到2020年AI总体技术和应用将与世界先进水平同步，核心产业规模超人民币1500亿元，带动相关产业规模超过人民币1万亿元；到2030年，AI理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要AI创新中心，核心产业规模超过人民币1万亿元，带动相关产业规模超过人民币10万亿元。

　　对此，华盛顿邮报援引专家观点表示，美国政府希望通过此次大会调用联邦资金来推动AI的发展，以帮助本土AI公司与他国，特别是与中国的企业进行竞争。另外，有消息称，白宫正在研究政策，限制美国公司与中国展开AI领域的合作。去年，美国已加强对中国敏感行业并购案的审查，其中包括人工智能、半导体、芯片和先进材料企业等。

　　值得关注的是，印度也在AI赛道上穷追不舍，埃森哲数据显示，到2035年AI将推动印度国家收入提高15%，另外印度或将于今年5月底制定一项关于人工智能技术发展的国家战略计划。

　　关于AI国际竞争，高盛此前发布报告表示，虽然目前在人工智能领域，美国仍是主导力量，但中国的BAT等科技巨头正在凭人才、数据、基础设施和计算能力四大驱动力赶超美国。与此同时，瑞银也表示，中国和印度吸引了最大规模投资AI的资金，人工智能将塑造亚洲新面貌。

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