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鸿海第一季度净利润8.10亿美元 低于市场预期

鸿海第一季度净利润8.10亿美元 低于市场预期
2018年05月14日 20:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月14日晚间消息，鸿海精密今日发布了2018年第一季度财报，虽然其最大客户苹果公司的业绩超出了分析师预期，但鸿海第一季度净利润缺低于市场预期。

　　在截至3月31日的季度内，苹果的业绩超出了分析师预期，但主要得益于游戏和云存储等业务的推动，而不是iPhone。因此，鸿海和台积电等苹果代工厂商并未从中受益。

　　第一季度，鸿海营收为1.03万亿台币，营业毛利为636.77亿台币，营业利润246.60亿台币，税前净利为298.80亿台币。

　　净利润为240.81亿台币(约合8.10亿美元)，低于分析师平均预期的279亿台币。每股基本收益1.39台币，每股摊薄收益1.37台币。

　　鸿海今日同时宣布，将向员工发放超过100亿台币(约合3.36亿美元)的奖金。目前该计划已经得到了公司董事会的批准，还有待公司股东的批准。

　　鸿海在台湾地区拥有7510名员工，这些员工将平均获得136万台币的奖金。除了这7510名员工，截至去年4月底，鸿海及其附属在全球拥有61.84万名员工，其中包括47.39万名生产线工人。(李明)

鸿海财报苹果
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