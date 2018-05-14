2018联合办公运营商排行榜

联合办公是共享经济主要成员之一

近几年，共享经济的列车呼啸而来。一时间，共享交通、共享金融、共享医疗等成员纷至沓来。

2015年是联合办公的元年。在“双创”运动的感召下，这一年全国掀起了创业热潮，加上资本的推动，联合办公迎来了井喷的一年。2016年，市场快速爆发，激增70%，虽有部分运营商的出局，但大环境依然向好，是联合办公的秩序探索年。2017年，被业内形象地称为融资并购年，国内融资高达404亿元。

对联合办公而言，2018注定又是不平凡的一年。第一季度频频爆出大事件，尤其是优客工场，更是3个月内3次出手，并购3家联合办公品牌。1月3日完成对洪泰创新空间的全资并购；3月9日完成对无界空间的并购；3月26日完成对 Wedo 联合创业社的并购。时间并未让本来热闹的联合办公行业安静下来。4月12日，行业排名靠前的裸心社竟然被WeWork以25亿的价格全资并购，比高峰时估值缩水一半。一石激起千层浪，行业内为之一振，甚至有人惊呼中国联合办公末日来临，质疑起联合办公的商业模式。事实上，任何行业的发展都有其特定的规律，联合办公行业亦不例外。

春天刚刚到来，联合办公行业开始真正起步

联合办公的应运而生，是时代的必然产物，却也与自身特点密切相关。所谓联合办公，即是一种为降低办公室租赁成本而进行共享办公空间的办公模式。其为企业提供一整套办公空间解决方案，不但包括传统的办公空间，还包括如日常物业管理、投融资撮合、孵化加速、工商税法外包等增值服务,是一种服务企业办公需求的新型解决方案。这种解决方案的核心是在满足办公空间需求的基础上以共享的手段承载各类服务，从而打造出促进企业成长，鼓励创意激发的独特的办公生态体系。

联合办公以拎包入驻、租期灵活、整体租金成本低等优势，直戳传统写字楼的死穴。一经问世就受到市场追捧，创业期企业、小微企业更是将联合办公视为不二选择。这种模式下，来自不同公司的个人在相同办公空间内共同工作，在契合中小企业发展实际需求的同时，也方便办公者与其他团队分享信息知识、技能、想法和拓宽社交圈子等，更是满足了新一代工作者对空间多样、开放轻松办公环境的向往。与偏重软件服务的孵化器和偏重硬件服务的服务中心相比，联合办公在统筹兼顾软硬件的基础上，更加侧重于社群的建设以及入驻企业全生命周期办公需求的满足。

如今，在经受了市场的洗礼后，联合办公行业部分实力较弱的企业已被市场淘汰，而整个大环境又对新进入者形成了一定的壁垒。此时，对那些经历过大风浪却始终屹立不倒的企业而言，联合办公行业的春天才刚刚到来。

市场前景乐观，品牌盈利是关键

2017年3月，高力国际发布《2017年灵活办公空间展望报告》指出，中国联合办公市场空间在2000亿元左右，将保持每年30%的增长率，到2020年将达到2500亿元，而到2030年，30%的办公空间，将会是联合办公空间。此外，一份《2018年亚太灵活办公空间展望报告》中也显示，共享办公空间占用的比例预计将从2017年的2.4%上升到2018年的3.9 %，到2020年将达到20 %以上。

可以看出，联合办公依旧是一个庞大的市场，潜力无限。这也就意味着，企业间的竞争还会继续，新一轮争夺战大幕的拉开也只是时间的问题。

然而，无论是何种前景，也无论是行业中处于何种排名的企业，均会考虑盈利的问题。有人说，赚租金差价是一个盈利的好方法，实则不然。联合办公最基本的商业模式虽然是通过服务、创意、运营等，创造出空间的增值，赚取租金的差价。但是，联合办公前期租赁、改造成本很高，单纯的靠赚取差价，不但很难快速回本，而且可能永远不能回本。若想实现持续盈利，必须依靠企业增值服务来创收。

目前看来，主要有四种运营模式：产业式、物业式、孵化式以及流量式联合办公。这四种模式，各有千秋，很多企业将几种模式融合在一起。模式的利弊是相对的，选择了适合自己的也就得到了最好的。无论如何，不管黑猫白猫，能够在合法合理之下抓住盈利点的就是好猫。

与趋势为友，踏实走好脚下的每一步

现今，国内联合办公的发展主要呈现两大趋势：以灵活性为主要特点的服务式短租模式和含有创业、产业孵化属性的众创空间模式。

服务式短租兴起于商旅、度假的酒店行业，是为短期出游、出差等人群提供短租住房的经营模式。互联网的飞速发展为短租办公提供了线上的资源整合平台，为其大规模扩张做了强有力的技术支持，从而使短租运营更趋于灵活。

比较典型的氪空间，是36氪旗下以联合办公为基础的企业服务平台。专注为初创企业、中小企业和大型企业提供“全生命周期”办公空间解决方案。作为最早一批中关村管委会认定的“创新型孵化器”，氪空间为全球的创业者提供高性价比的极致办公体验和全方位的深度创业服务，倡导共享的价值理念和开放的社群氛围。此外，氪空间还尝试将北京的模式复制到全国，陆续在苏州、南京、成都、天津落地，为当地的创业者输送最优质的创业资源。2016年，氪空间从36氪拆分并独立完成了A轮融资，开始以联合办公为载体，实行规模化运营，将产品与服务全球化。目前，其在全国共拥有超过2000家会员企业和20000名会员，目前在全国9个城市拥有30个社区。

众创空间与产业孵化器类似，重点在于一个“创”，旨在为小微创新企业成长和个人创新创业提供低成本、便利化、全要素的开放式综合服务平台。

今日头条创作空间是今日头条旗下的内容创业孵化器，也是全国第一家垂直于内容创业领域的孵化器。除提供办公空间和公司运营所必须的第三方服务外，还为入孵团队对接头条独家资源和变现融资渠道，举办多种创业沙龙和培训讲座。据了解，2017年，创作空间举办了50余场活动，主办的内容创业营主打线下闭门课程，收到了全国1000余个内容创业项目报名，最终30个项目的优秀创始人入选，获得了和导师、同行零距离接触的机会。今年，其将在全国其他城市继续举办内容创业营，让更多内容创业者参与线下集训。今日头条创作空间目前已覆盖北京、上海等10个城市，后续也会走进更多内容创业者集中的城市，为当地内容创业团队带来独有的孵化服务。近日，今日创作空间更是落地杭州，打造了内容电商特色孵化器。

商场如战场，把握趋势，踏实走好脚下的每一步，才能成为时代真正的弄潮儿。

结语

虽说条条大路通罗马，但不同的道路还会有曲折与平直的区别。找到一条平直的路，要比曲折的路顺利得多。对很多联合办公企业来说，不断探索是其应有的坚持，也是必然的选择。比如，众筹就是很多企业探索到的好道路、好方法。通过众筹不仅可以有效缓解前期租赁、装修的资金投入，而且能够降低资金使用成本，提高资金使用效率。

事实上，探索不是一朝一夕之事，2018年，联合办公这个热闹不断的行业，拥有更多想象空间。坚持探索，可期的不仅仅是企业的未来，更是整个行业的未来。

固步自封的企业，与那些不断“造血”的企业相比，结局只能是退出历史的舞台。有探索，才能触及他人所不及之高度，才有未来。但这种探索，也必须是人本的、内在的、深刻的。

（文/阳冰）