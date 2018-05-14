直击|传360公司将拆分IoT业务 周鸿祎：彻底谣言

新浪科技讯 5月14日晚间消息，今日有消息称，360公司的智能硬件业务（IoT）将从上市公司体系中拆分。360集团董事长兼CEO周鸿祎向新浪科技回应称：彻底谣言。

周鸿祎曾担忧IoT安全

一直以来，智能硬件业务是360除安全外的重点布局领域之一。其先后推出了360行车记录仪、360智能摄像机、360扫地机器人、360儿童手表等智能硬件产品。

此前，周鸿祎也在多个场合发表过对IoT业务的看法及担忧。

他认为，IoT可以把互联网和很多线上线下的东西联系在一起，对互联网企业和传统的制造业都是一个巨大的机会。数以十亿计的IoT智能设备将对这个社会、对每一个人进行全方位的数据记录和云端存储，由此产生的数据量会是今天的数百或数千倍。但是，在IoT时代，企业或者社会被攻击的可能性将大大增加。

“当所有的设备都变成智能化，都接入网络以后，边界的概念将会进一步被削弱。一旦发生安全问题，将带来远大于PC时代、移动互联网时代的灾难性后果”，周鸿祎说道。

财报显示IoT业务发展迅猛

目前，360上市公司体系外的有金融业务，手机业务及医疗健康业务。

在360公司2018年第一季度财报显示，目前，360的主要收入构成为互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务。其中，根据360公司4月初发布的2017年年度财报，智能硬件业务增长势头尤其迅猛。而导航、游戏、搜索业务继续成为主要收入贡献来源。未来，可穿戴产品、智能家居产品以及消费车联网将是其重点研发领域。(韩大鹏)