高管出走：特斯拉更难留住股票短期卖空者

新浪科技讯 北京时间5月14日消息 马斯克表示，对于特斯拉来说，“短期内投资资金迅速流失”的艰难时期快要来到，好几名公司高管短期内离职使得马斯克无奈地如此预测。

据一位公司发言人称，现年52岁的工程部门高级副总裁Doug Field即将离开公司，准备花时间给自己“充充电”。在特斯拉Model 3车型步入最关键的交付期之际，Field此时的休假对公司来说影响重大：马斯克曾赞扬其为“世界上最有才华”的工程管理人员之一，同时他也是该公司最新公开的股东委托书中提到的四名执行官之一，而马斯克则无奈地宣布将亲自抓特斯拉Model 3车型的生产。

Field离开后，特斯拉的许多高管也纷纷离职。担任特斯拉现场性能工程总监的Matthew，也是特斯拉与美国安全调查人员的主要技术联系人，已离职并加入了谷歌Waymo无人车安全团队，研究各类无人车的安全问题。驾驶员辅助系统Autopilot的负责人Jim Keller上个月跳槽到了英特尔公司。今年3月，特斯拉确认其两位高级财务高管离职，而在2月，销售主管Jon McNeill也跳槽离开。

对一些投资者来说，特斯拉高级管理人员的流失是迫使他们不再购买该公司股票的原因之一。著名的投资人Jim Chanos点评到：“公司股票尚处于高位，但是几乎所有的高级管理人员都要离开，这从来就不是一个好兆头，”“一定是哪里出问题了。”

特斯拉第一次大规模制造电动汽车已经使公司陷入了数月的困境。公司刚刚公布了第一季度财报，亏损再创新高。投资者显然对这份财报不满意。如今的马斯克深陷多重困境，未来走向如何，我们将持续关注。(风轻)