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富士康启动招股 投行人士：募集资金或大大超过272亿

富士康启动招股 投行人士：募集资金或大大超过272亿
2018年05月14日 18:37 新浪财经
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　　新浪财经讯 5月14日消息，富士康披露招股意向书、发行安排及初步询价公告，拟发行19.7亿股募投项目金额273亿元并没有变化，投行人士认为，募集资金或大大超过272亿，将补充营运资金。

　　公告显示，本次富士康募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联 网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资，以及补充营运资金。与预披露稿不同的是，最新公告显 示，此次募集资金超过上述八大部分的需求量部分，将用于补充营运资金。

　　有投行人士认为，尽管最新公告已披露八大部分募投项目所需金额约为272亿元，但营运资金的需求量并未公告，且此次采取询价发行方式，当前申购价格未确定，因此最终募资资金总额仍待解，募集资金可能大大超过272亿元。

　　此外，上周五，修订《证券发行与承销管理办法》部分条款的内容正式公开征求意见，新修订增加了定价方式的灵活性，允许企业自行选择定价方式。这也让富士康此次发行定价存在较大不确定性。

　　有分析称，尚存五大悬念：

　　悬念1：市值能否超越5000亿？

　　目前A股科技股市值最高的是海康威视3689亿元，富士康上市后能否超过海康威视，能否超过5000亿大关？

　　悬念2：IPO募集资金能有多大？

　　虽然富士康的申报稿中，尚未披露发行股份数、发行价和拟募集资金额度。不过，募投项目的总投资额还是有的，八大募投项目的总投资额高达272.53亿元。

　　招股书显示，募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

　　我们来看看具体募投项目，简单罗列一下：

　　第一个工业互联网平台构建，总投资额21.17亿元。

第二个云计算及高效能运算平台，总投资额10.05亿元。第二个云计算及高效能运算平台，总投资额10.05亿元。
第三个高效运算数据中心，总投资额12.16亿元。第三个高效运算数据中心，总投资额12.16亿元。
第四个通信网络及云服务设备，总投资额49.68亿元。第四个通信网络及云服务设备，总投资额49.68亿元。

　　第五个5G 及物联网互联互通解决方案，总投资额6.33亿元。

　　第六个智能制造新技术研发应用，总投资额51.08亿元。

　　第七个智能制造产业升级，总投资额86.62亿元。

　　第八个智能制造产能扩建，总投资额35.45亿元。

　　以上，八大项目总投资额合计272.53亿元。

　　富士康此前公布的募投资金为272亿元，实际募集能有多大，还有一些变数。若是按272亿计算也是近几年募集规模最大，

　　悬念3：能否带动科技股走出一轮行情？

　　富士康科技不管能否超过海康威视，都会是科技股的龙头。这家公司的发行和上市对整个科技股行情可能有较大影响，还有一些产业链相关公司，值得密切注意！

　　悬念4：是否会受到近期港股独角兽低迷的间接影响？

　　最新上市的平安好医生表现欠佳，而最近一两年内上市的众多独角兽们。众安在线、阅文集团、易鑫集团、雷蛇等股票自高位下来之后，股价都已腰斩。独角兽们的表现可见一斑。

　　而最近在香港申请上市的小米，估值也下调了。据彭博社北京时间5月9日报道，知情人士称，小米公司现在的估值很可能介于600亿美元至700亿美元之间。

　　从1000亿美元，到700亿美元，估值骤降三成。

　　富士康到时候在A股的市值表现，我们拭目以待。

　　悬念5：台湾首富郭台铭的身家能涨多少？

　　根据2018年福布斯的排名，郭台铭身价85亿美元蝉联台湾第一。

　　虽然富士康无实际控制人，但富士康的间接控股股东鸿海精密第一大股东为郭台铭，其间接持有A股市值将会给他的身家带来一个提升。

　　更多报道可以查看今年2月份基金写过的文章。

　　富士康要来A股了：净利干翻99%A股公司，市值或超5000亿，秒杀360？

　　富士康发行10大看点

　　1、272.53亿元的八大募投项目投资金额未变，而此前的独角兽药明康德(募资缩水六成，市场预期富士康募资也将缩水。

　　2、发行股份数：19.7亿股，占发行后总股本10%。据此计算，发行价应当为13.83元左右。

　　3、发行日期：5月24日，网上网下同时申购。

　　4、股票简称：工业富联；股票代码：601138。简称并不是富士康。

　　5、启动战略配售，30%股份即5.91亿股战略配售股至少锁定12个月。战略配售股，50%锁定12个月，50%锁定18个月，部分投资者可以自愿延长锁定不低于36个月。

　　6、网下配售也有锁定。除5.91亿股战略配售，其他13.79亿股中，初步为网上发行4.14亿股占比30%，网下发行9.65亿股占比70%，其中 网下配售的股票，30%的股份（即9.65亿股*30%=2.9亿股）无锁定期，另外70%（即9.65亿股*70%=6.76亿股）锁定12个月。

　　7、综合计算，战略配售+网下配售锁定期的股份总数（5.91亿股+6.76亿股）为12.67亿股，占发行股份总书19.7亿股的64.31%。当然如果启动回拨机制，这个股份情况可能变化。

　　8、战略配售对象：代表广泛公众利益的投资者；大型国企、大型保险机构、国家级投资基金等；有长期合作愿景并愿意长期持股的投资者。

　　9、273亿元募资为2015年6月国泰君安以来最大IPO，也是A股史上第11大IPO。

　　10、富士康的发行模式或为后续独角兽们发行股份或CDR提供借鉴。

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