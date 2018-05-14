直击|传闻三年终落地 马斯克为什么一定要在中国建厂

特斯拉 落户上海浦东新区 落户上海浦东新区

新浪科技讯 5月14日晚间消息，特斯拉近日在上海成立独资企业，这也意味着持续三年的特斯拉入华建厂的传闻即将落地。在三年的反反复复后，中国取消新能源车外资股比限制，让马斯克的“中国梦”终于实现。

传闻三年终于独资落地

特斯拉CEO马斯克2015年来华时曾表示，特斯拉将会于两年内在中国生产该公司的量产车型Model 3。

2016年6月，市场就传出上海金桥已经与特斯拉签署不具备约束力的备忘录，双方将会合作在上海建设生产设施”；但随后上海金桥就发布公告澄清了此事，称公司并未与任何人签署与特斯拉合资建厂的备忘录或其他形式的文件。

2017年2月，多家媒体报道称，特斯拉将与中方合资在上海临港建设年产50万辆的生产基地。但随后特斯拉方面回应该传言并不属实。同时，上海临港也发布澄清公告称，临港集团迄今为止未与特斯拉就其在中国建厂事项签署合作协议，亦未参与相关投资。

2017年4月，特斯拉有计划在广东以独资的方式建立工厂的消息再次传出。不过，该消息同样也被特斯拉官方否认。

两个月后，有媒体称特斯拉已经同上海市政府达成协议，特斯拉首个中国工厂将落户上海临港开发区。随后，特斯拉将与上海电气集团组建合资消息传出，但该消息再被否认。

2017年11月，马斯克表示，他希望工厂能在3年内运营，但特斯拉和中国当局尚未宣布任何协议。今年3月，马斯克还连发推文抱怨中国的汽车贸易政策，比如25%的进口关税不够公平。这引发了外界对特斯拉在中国合作建厂的谈判已经破裂的担忧，上海市政府当时回应称，与特斯拉公司就在上海建厂进行的磋商仍在进行之中。

而今日特斯拉正式落户上海浦东成立独资企业之后，也意味着特斯拉的中国工厂不远了。

马斯克为什么一定要推动特斯拉在中国建厂？

数据显示，我国已经连续三年位居全球新能源汽车产销第一大国。中国市场也是特斯拉的重要市场之一。

但根据我国相关政策，国外生产的汽车进口关税将达25%，再加上其它各类税费，这就导致特斯拉的有些车型虽然在美国起售价并不高，但到中国之后在售价上高出不少；此外，漫长的交付时间也一定程度上让中国消费者对特斯拉有些迟疑。本就产能不足的特斯拉，再加上从美国到中国的交付时间，中国消费者在缴纳定金之后面临着漫长的等待周期。

近几年，特斯拉来华建厂的传闻最终都无疾而终。其中一个原因便是，根据我国相关政策规定，外商来华投资建厂需要同中方企业合作运营，且外资持股比例不得超过50%。而特斯拉并未与当地政府在相关政策上达成一致。

不过近日事情迎来转机。发改委在今年4月表示2018年中国将取消新能源车外资股比限制，而马斯克随后就在5月的一季度财报电话会上表示，今年四季度前特斯拉将公布第二座超级电池工厂的具体地址，这一工厂将建在中国，而且未来的特斯拉超级电池工厂也会兼顾汽车制造。(张俊)