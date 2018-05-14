新时代电子产品的崛起正缓解亚洲厂商的手机阵痛

新浪科技讯 北京时间5月14日晚间消息，彭博社今日发表文章称，可穿戴设备、物联网设备、人工智能、虚拟现实和增强现实等消费电子产品的崛起正在缓解智能手机销量低迷给亚洲科技厂商带来的阵痛。

“新时代”电子设备的爆炸式增长，如可穿戴设备和支持网络连接的家电设备，正在环节智能手机销量放缓给亚洲科技厂商带来的阵痛。国际货币基金组织(以下简称“IMF”)亚太地区研究处处长科西·马泰(Koshy Mathai)称，中国、印度和其他一些前沿市场的中产阶级对可穿戴设备和物联网设备的需求与日俱增。

毫无疑问，这对于整个世界经济大有裨益。毕竟，亚太市场占到了全球经济增长的约60%，而这其中大部分又来自于技术供应链。

IMF并非这种“新技术周期”崛起的唯一见证者。摩根士丹利分析师上个月曾在一份报告中称，世界正从已处于发展后期的移动互联网时代向以数据为核心的新计算时代转移。

摩根士丹利在报告中称，更重要的是，从历史的角度讲，该新计算时代还有一个独特之处：即多种新兴技术并存，包括物联网、人工智能、虚拟现实和增强现实等，这就需要我们进行空前的IT投资。

以可穿戴设备为例，调研公司Gartner预计，2021年全球“体戴式”相机销量将达到560万部，而今年预计为160万部；智能手表销量预计将达到8100万部，而今年预计为4800万部；而头戴式显示设备销量将翻番至6700万部。

另据调研公司IDC数据显示，今年全球机器人和无人机解决方案开支将达到1031亿美元，与去年相比增长22%，而2021年将增长一倍多至2184亿美元。

与当年的智能手机崛起一样，这种新技术产品的崛起将带动相关零部件需求的增长，如半导体和显示设备，而中国、日本、韩国和中国台湾市场将成为主要受益者，受益企业包括LG显示器公司、索尼和三星等。

新科技设备的崛起正值智能手机需求逐渐饱和之际。IMF数据显示，去年全球智能手机销量接近15亿部，贡献了全球贸易增长的约1/6。但是，随着越来越多的人拥有智能手机，其市场需求已经达到顶峰。对此，亚洲的芯片厂商和手机代工厂商已经感受到阵痛。

例如，和硕联合(Pegatron)工厂利用率显著降低，运营利润率下滑近一半。去年，和硕联合和富士康净利润均出现下滑。

当然，可穿戴和物联网设备的市场需求要想达到智能手机水平，还需要一些时间。汇丰控股亚洲经济研究所负责人弗雷德里克·纽曼(Frederic Neumann)称：“可穿戴设备和虚拟现实头盔等新兴消费电子设备的需求飞速增长，但在产量上还无法与智能手机相提并论。”(李明)