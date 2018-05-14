施乐废除与富士胶片协议 今后或对簿公堂

新浪美股讯 北京时间5月14日消息 共同社报道，与日本富士胶片控股达成收购协议的美国办公设备巨头施乐公司13日发布消息称，已废除富士胶片收购施乐计划，与反对收购的大股东达成了新的和解。施乐考虑对经营层进行大换血，研究收购的替代方案。富士胶片方面发表评论称今后也将考虑提起诉讼。

这是施乐第二次与股东达成和解。施乐已通知富士胶片方面协议废除。此举或迫使富士胶片大幅修改收购计划。

富士胶片发表评论称，“施乐无权单方面终结合同，将进行抗议。包括诉讼、索赔在内，今后将采取适当的手段。”

一直推进收购计划的施乐首席执行官（CEO）杰夫･雅各布森以及其他5名董事已辞职。反对收购的大股东、著名投资家卡尔･伊坎等将让5人进入施乐董事会并握有过半数表决权。

关于废除协议的理由，施乐举出了富士胶片计划到4月15日向施乐提供的旗下富士施乐完成审计的财务报表未按期提交。

富士胶片1月公布收购施乐计划。身为美国实业家的另一名施乐大股东起诉喊停这一计划，理由是内容对施乐不利。施乐此次也就该诉讼达成了和解。

纽约法院4月27日做出临时处理决定，以施乐经营层谈判存在不当之处为由，叫停富士胶片的收购计划。

施乐与伊坎等5月1日宣布达成和解，但和解方案于3日失效。施乐4日不服临时处理决定提起上诉，可谓重回与富士胶片协调路线后不久废除了协议。（完）