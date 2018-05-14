特斯拉落户上海浦东：成立独资企业 注册资本1亿元

特斯拉 落户上海浦东新区 落户上海浦东新区

新浪科技讯 5月14日下午消息，新浪科技获悉，特斯拉（上海）有限公司已于5月10号在上海成立，根据国家企业信息信息公示系统，登记机关为浦东新区市场监管局，法定代表人显示为Xiaotong Zhu，公司住所为浦东新区南汇新城镇。这意味着特斯拉正式落户中国上海。

据国家企业信用信息公示系统显示，特斯拉（上海）有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照，注册资本1亿元，股东为特斯拉汽车香港有限公司。

信息所显示的法人代表Xiaotong Zhu，应该就是特斯拉中国区总裁朱晓彤。朱晓彤毕业于新西兰奥克兰理工大学，并在美国杜克大学富卡商学院获得MBA学位。2014年12月担任特斯拉中国区总经理。

松下将在中国建超级电池工厂？

关于特斯拉在中国建厂的消息不止于此。据外媒消息，在日本松下最近的年度财报电话会议上，首席执行官Kazuhiro Tsuga表示，该公司未来将有可能与美国电动汽车制造商特斯拉合作，在中国建设一个超级电池工厂。如果此次合作达成，松下将通过特斯拉进入中国不断扩大的电动车市场。新浪科技就此消息向松下中国求证，对方对新浪科技回答道：

“去年松下收到特斯拉要与上海政府合作建厂的消息，当时预计17年末会公开发表，但截至目前此合作还未成立。

如果特斯拉向松下提出在中国合作建厂的需求，松下会针对此进行研讨，但目前还未有确定计划。”

一切为了产能

特斯拉此番在中国建厂终于落实，有多方面原因。首先是政策方面，随着我国积极推广电动车发展计划，尤其是取消了海外厂商在中国组建合资公司时的持股比例限制，这对包括特斯拉在内的国外汽车厂商非常利好。另一方面，这在一定程度上有助于解决特斯拉一直为人们所诟病的产能问题。

特斯拉推出Model 3以来，持续出现了生产延迟，跟最初的预期相比有很大的差异，这让市场颇不满意。造成产能上不来的原因，一方面是马斯克过于相信机器人和自动化。马斯克后来也表示：“特斯拉使用了过多的自动化设备，而这是一个错误。确切的说，这是我的错误。我低估了人类员工的能力。” 另一方面，特斯拉的汽车工厂与超级电池工厂相距超过200英里。马斯克曾表示，今后的所有特斯拉工厂都将在同一个地点生产汽车和电池。现在，特斯拉落户中国上海，并传出与松下合作的消息，正说明了马斯克面对中国市场解决产能问题的决心。之前盛传的中国的超级工厂将生产Model Y，也许会是特斯拉下一步计划。（辛苓 中奇）