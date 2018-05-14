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传亚马逊绝密项目揭秘 家用机器人或明年面市

传亚马逊绝密项目揭秘 家用机器人或明年面市
2018年05月14日 15:34 新浪财经
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　　新浪美股 北京时间14日财富中文网讯，十年前，亚马逊公司发布Kindle，提升了用数字设备阅读的吸引力。四年前，在首席执行官杰夫·贝佐斯领导下，亚马逊推出了智能语音助手Echo，此后数百万人开始跟电脑对话。

　　现在，亚马逊又下了一个大赌注：家用机器人。

　　知情者称，零售与云计算领域巨头亚马逊启动了一项雄心勃勃的绝密计划，要打造家用机器人。该项目代号维斯塔（Vesta），维斯塔是古罗马神话中掌管炉灶、家庭和家人的女神。项目管理人格雷格·泽尔主管亚马逊在美国加州森尼韦尔的Lab126硬件研发部门。Lab126负责多款亚马逊设备的研发，比如Echo扬声器、Fire TV机顶盒、Fire平板电脑和市场表现不佳的手机Fire Phone。

　　维斯塔项目萌生于几年前，但直到今年，亚马逊才开始积极地招兵买马。Lab126部门的求职页面有诸如“软件工程师，机器人方向”、“首席传感器工程师”等几十个岗位。了解计划的人士透露，亚马逊希望在今年年底以前开始在公司员工的家中投放机器人，可能最早2019年推向大众市场。但计划日程可能会变动，亚马逊的硬件项目有时会胎死腹中。

　　一位亚马逊的发言人称，公司对“传闻和猜测”不予置评。

　　目前尚不清楚亚马逊的机器人可能具有哪些功能。熟悉该项目的人士推测，“维斯塔”机器人可能是某种移动版的Echo内置语音助手Alexa，即使没有购置Echo设备的用户也可以方便使用。该机器人样机配有先进的摄像头和电脑视觉软件，可以像自动驾驶汽车一样在家中移动苹果公司前高管麦克斯·佩利主导电脑视觉研发。亚马逊还从机器人行业聘请了专业机械工程师。

　　知情人士表示，维塔斯项目的机器人跟亚马逊位于美国马萨诸塞州和德国的子公司Amazon Robitcs设计的产品不一样。该公司制造的机器人主要在亚马逊仓库里负责搬运商品，由此前的Kiva Systems公司设计。2012年亚马逊以7.55亿美元收购该公司后改名为Amazon Robitcs。

　　几十年前，科技业就希望通过家用机器人提供陪伴，或完成基本的家务。早在1983年，美国电脑游戏厂商雅达利的创始人诺兰·布什内尔就推出一款三英尺（约0.9米）高的雪人形象机器人Topo Robot。该机器人可以根据苹果II电脑的编程指挥移动，但功能单一所以销售惨淡。多年来，美国、日本和中国市场都曾推出服务型机器人，不过进步有限。美国机器人公司iRobot Corp．推出的Roomba只能吸尘扫地，就已在业内一枝独秀，2002年以来售出超过2000万台。

　　最近，日本索尼和韩国LG电子也表现出对机器人感兴趣。今年1月的国际消费类电子展览会（CES）上，LG展示了一款Cloi，但演示时多次执行任务失败。索尼则展出了新版的机器狗Aibo。20年前索尼发布了机器狗的概念，直到2005年左右开始发售初版。Aibo除了模仿狗叫也没有多少别的本事（倒是可以编程踢足球）。新版机器狗售价1800美元，和去犬舍买一条真正的狗价格相当。

　　如今，电脑视觉、摄像头、人工智能和语音激活技术进步迅速，提升了亚马逊向市场推出机器人的可能。亚马逊已明确表示，如果Prime会员用户通过亚马逊的设备购买更多产品，订购更多服务，亚马逊愿意为机器人提供部分补贴。这也意味着，不远的将来主流消费者选购机器人会更轻松。

　　全球市场研究机构Research and Markets估算，到2023年消费类机器人的市场规模将从今年的54亿美元左右增长到每年约150亿美元。（财富中文网）

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