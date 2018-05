施乐宣布终止同富士胶片交易 与伊坎等股东达成和解

卡尔·伊坎

原标题:施乐宣布终止同富士胶片交易 与伊坎等维权股东达成和解

【TechWeb报道】5月14日消息,据国外媒体报道,打印机和复印机巨头施乐(Xerox)周日表示,将终止与富士胶片(Fujifilm)之间规模为61亿美元的交易计划,并且公司已经与维权股东,有着“华尔街之狼”之称的激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)等达成和解。

该公司表示,首席执行官Jeff Jacobson已辞职,该职位将由John Visentin接任。公司高层进行了全面调整,包括更换五名董事。该公司在本月稍早曾表示,计划更换CEO和董事会成员。

卡尔·伊坎在一份声明中表示,施乐最终决定终止这项考虑不周的决定,没有将公司控制权拱手交给富士胶片,对此我们非常高兴。我们经常说,一个公司最重要的职位就是CEO,对于John Visentin将出任这一职务,我们感到很高兴,他十分可靠,在这一领域里经验丰富。

施乐表示,与伊坎等维权股东达成和解,消除了在2018年公司年度大会上出现投票代理权之争的可能性。大会原定于6月13日召开。施乐和伊坎表示将推迟大会召开时间。

外媒称,施乐目前似乎可能采取竞价出售的方式。公司声明称,新董事会将立即开会,开始评估所有战略选项,以便实现股东价值最大化。

今年1月,伊坎发布公开声明,要求打印机和复印机巨头施乐“赶走”现任CEO。伊坎是施乐公司第一大股东,与第三大股东迪森结成联盟,要求施乐(Xerox)考虑战略选择,赶走现任CEO Jeff Jacobson,与富士胶片协商更有利的合资条款。伊坎和迪森共控制了施乐公司逾15%的股份。

伊坎和迪森在当时写给施乐股东的联名信中还表示,“这才刚开始了!”(好戏才刚开始了,This is just the beginning)

据其传记《华尔街之狼》介绍,卡尔·伊坎被《财富》杂志称为“这个星球上最成功的投机者”,他的名字前常被冠以“企业狙击手”“企业掠夺者”“无情投机商”这样骇人的头衔,早在1985年,他就因对环球航空公司漂亮的恶意收购,成为 “企业掠夺者”的代言人,让华尔街上各大公司的高管胆战心惊。伊坎的主要法宝就是恶意收购看中的公司,之后推进公司管理或策略的改革,让公司股票在短时期内快速上升,然后套现。

施乐公司成立于1906年,距今已有112年。1973年施乐开发出图形用户界面(GUI)与鼠标,但是董事会没看出商机,不看好并未推出商品化。1979年乔布斯参观了施乐的PARC研究所看到施乐原型机Alto,乔布斯决定开发图形用户界面的新电脑。1983年苹果公司推出了Apple Lisa,首次采用GUI的商品化电脑。在全球数字化进程中,施乐公司正应对需求大幅下滑的局面,并且已经在考虑重大转型。

上周五美股收盘,施乐(NYSE:XRX)股价上涨2.86%至30.17美元,总市值约74.70亿美元。(宋星)