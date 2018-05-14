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施乐宣布终止同富士胶片交易 与伊坎等股东达成和解

施乐宣布终止同富士胶片交易 与伊坎等股东达成和解
2018年05月14日 15:54 TechWeb
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卡尔·伊坎卡尔·伊坎

　　原标题：施乐宣布终止同富士胶片交易 与伊坎等维权股东达成和解

　　【TechWeb报道】5月14日消息，据国外媒体报道，打印机和复印机巨头施乐(Xerox)周日表示，将终止与富士胶片(Fujifilm)之间规模为61亿美元的交易计划，并且公司已经与维权股东，有着“华尔街之狼”之称的激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)等达成和解。

　　该公司表示，首席执行官Jeff Jacobson已辞职，该职位将由John Visentin接任。公司高层进行了全面调整，包括更换五名董事。该公司在本月稍早曾表示，计划更换CEO和董事会成员。

　　卡尔·伊坎在一份声明中表示，施乐最终决定终止这项考虑不周的决定，没有将公司控制权拱手交给富士胶片，对此我们非常高兴。我们经常说，一个公司最重要的职位就是CEO，对于John Visentin将出任这一职务，我们感到很高兴，他十分可靠，在这一领域里经验丰富。

　　施乐表示，与伊坎等维权股东达成和解，消除了在2018年公司年度大会上出现投票代理权之争的可能性。大会原定于6月13日召开。施乐和伊坎表示将推迟大会召开时间。

　　外媒称，施乐目前似乎可能采取竞价出售的方式。公司声明称，新董事会将立即开会，开始评估所有战略选项，以便实现股东价值最大化。

　　今年1月，伊坎发布公开声明，要求打印机和复印机巨头施乐“赶走”现任CEO。伊坎是施乐公司第一大股东，与第三大股东迪森结成联盟，要求施乐(Xerox)考虑战略选择，赶走现任CEO Jeff Jacobson，与富士胶片协商更有利的合资条款。伊坎和迪森共控制了施乐公司逾15%的股份。

　　伊坎和迪森在当时写给施乐股东的联名信中还表示，“这才刚开始了！”（好戏才刚开始了，This is just the beginning）

　　据其传记《华尔街之狼》介绍，卡尔·伊坎被《财富》杂志称为“这个星球上最成功的投机者”，他的名字前常被冠以“企业狙击手”“企业掠夺者”“无情投机商”这样骇人的头衔，早在1985年，他就因对环球航空公司漂亮的恶意收购，成为 “企业掠夺者”的代言人，让华尔街上各大公司的高管胆战心惊。伊坎的主要法宝就是恶意收购看中的公司，之后推进公司管理或策略的改革，让公司股票在短时期内快速上升，然后套现。

　　施乐公司成立于1906年，距今已有112年。1973年施乐开发出图形用户界面（GUI）与鼠标，但是董事会没看出商机，不看好并未推出商品化。1979年乔布斯参观了施乐的PARC研究所看到施乐原型机Alto，乔布斯决定开发图形用户界面的新电脑。1983年苹果公司推出了Apple Lisa，首次采用GUI的商品化电脑。在全球数字化进程中，施乐公司正应对需求大幅下滑的局面，并且已经在考虑重大转型。

　　上周五美股收盘，施乐(NYSE:XRX)股价上涨2.86%至30.17美元，总市值约74.70亿美元。（宋星）

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