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“及刻”完成5500万元A轮融资 复星锐正资本领投

“及刻”完成5500万元A轮融资 复星锐正资本领投
2018年05月14日 15:28 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月14日消息，梦享网络创始人李鹤正式对外宣布旗下产品“及刻”已完成5500万元人民币A轮融资，由复星锐正资本领投，极光大数据跟投。此次融资将重点用于加强研发及运营，提升产品性能和用户体验，拓展覆盖更多线下场景，搭建大数据挖掘中心等。

　　据悉，及刻是一款直接嵌入手机系统的SDK产品，基于线下场景展示相应的服务卡片，并通过手机系统桌面智能的呈现给用户。由于产品根据用户当前所在的位置提供服务，对场景识别能力有较高要求，及刻团队历时两年打磨研发出自有专利技术，结合WIFI、蓝牙、GPRS和手机陀螺仪等多种数据来源，基于AI技术理解用户的当前行为来进行定位，几乎零功耗的方式实现精准的场景识别。

　　产品的关键之一在于与手机厂商合作，而手机厂商对技术、产品的要求极高，且测试和谈判周期较长。根据及刻的数据，截至今年4月，及刻已陆续上线包括金立、VIVO、魅族等在内的十多个手机品牌，占据了近40%的安卓手机市场，每日SDK新增用户近百万。

　　另外一个关键点是覆盖的场景或商家的数量。在业务模式上，及刻的商务拓展团队一方面与细分领域的第三方服务提供商合作，输出如室内地图、语音导览等多种服务能力；另一方面与商家合作，为其定制专属的场景服务卡片。截止目前，及刻覆盖的商家和场景超过五十万，包括餐饮、购物、酒店、景区等多种类型的场景。

　　为商家定制的场景服务卡片类似于商家简易版“小程序”，商家只需在及刻开放平台注册即可生成，开发简单，用户也无需下载即可使用。相比小程序更为便捷的是，用户进入场景区域，无需扫码，及刻卡片即可智能呈现，简化了用户使用路径。

　　谈及为何选择与手机厂商合作而非开发App，梦享网络CEO李鹤表示，“相比App或小程序入口，最大最直接的入口其实是手机的操作系统，这个入口自身存在巨大的挖掘潜力和价值。而及刻做的事情，与用户和手机厂商的需求高度契合，依托于手机桌面，打造一个最智能、便捷的连接用户与服务的入口。不久前国内10大手机厂家共同推出‘快应用’产品，希望通过手机系统层面更快更好地服务用户，同时，快应用也会帮助及刻给用户带来更好的使用体验。”目前，及刻正着手建立大数据中心，针对B端商家提供更优质的进场服务方案。

　　作为本轮的领投方，复星锐正资本执行总经理刘思齐表示，“复星锐正投资梦享网络，主要是看好手机智能场景的市场空间及其中的商业价值，梦享团队在过去相当长时间内在这个领域聚焦打磨产品，现在迎来了产业爆发的拐点。”

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