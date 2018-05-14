滴滴将在美国加州测试无人车：为加州第53家测试企业

新浪科技讯 北京时间5月14日消息，据英国《金融时报》报道，滴滴出行已被允许在美国加利福尼亚州测试自动驾驶汽车，意在赶上那些位于硅谷的自动驾驶领域的竞争对手。

此前，Uber自动驾驶3月份在亚利桑那州坦佩发生致命车祸，导致Uber暂停其北美无人驾驶测试。

滴滴目前是第53家获得加利福尼亚州自动驾驶汽车测试许可证的公司。它受到该州的汽车管理部门监管，该许可于上周在机动车驾驶管理处网站的更新中披露。

滴滴拒绝就其在美国的计划进一步发表评论。

去年，滴滴开设了第一家硅谷办事处，专注于人工智能和安全领域。这家毗邻谷歌总部的研究机构现在拥有约100名员工。

今年，滴滴已经悄无声息地在中国测试了几个月的自动驾驶汽车。它面临着来自于国内竞争对手——百度，腾讯和阿里巴巴的激烈竞争，这些公司都在自动驾驶技术上投入巨资。

滴滴正与一组汽车制造商和供应商合作开发其无人驾驶汽车，并称其为“滴滴洪流联盟”。该联盟包括了雷诺、日产、三菱等外国合作伙伴，以及丰田和大众等外资车企在内的中国分公司。

滴滴在加利福尼亚的人工智能实验室由业内知名的网络安全行业高管弓峰敏率领。该公司还聘请了Alphabet Waymo的前工程师赵印家（音译）领导其“智能驾驶”项目。

然而，随着数十家汽车制造商，科技集团和新创公司共同投资数十亿美元并先后推出无人驾驶出租车服务时，该领域的人才争夺战也开始变得激烈——尤其是在硅谷。

2017年3月，滴滴聘请了曾在Uber做自动汽车安全工作的前美国国家安全局黑客查理·米勒，但根据其LinkedIn个人资料，他在短短六个月后就离开滴滴并加入其竞争对手——通用汽车旗下的汽车公司Cruise。

自动驾驶系统向来承诺能提高乘车、驾车服务的安全性和效率，如Uber和滴滴一向宣扬的那样。但抛开围绕着这一技术的“淘金热”心理，它尚未证明自己能够比人类自行驾驶更加安全。

Waymo公司的自动驾驶汽车已经在公共道路上行驶了超过5百万英里，在计算机模拟下又行驶了50亿英里，因而被广泛认为是该领域的领导者，而Crusie和Zoox也正在取得成功。

然而，亚利桑那州的Uber车祸已经引发了公众疑问：如何对自动驾驶汽车进行测试和监管。英国《金融时报》于本月早些时候从加利福尼亚州机动车驾驶管理处获得的文件显示，许多在该领域的硅谷大公司只为他们的安全司机们提供了寥寥几天的培训。

滴滴之所以会加入这场美国的自动驾驶行业竞争中，是因为它在中国本土正面临着严肃的安全问题。上周，滴滴表示，在郑州一名滴滴顺风车女性乘客遇难后的一周时间里，它会将其顺风车服务下线整改。当地警方表示，他们怀疑这名女子的滴滴司机可能是凶手。这一案件引起了中国社交媒体对滴滴的强烈抗议。目前犯罪嫌疑人已被发现溺水身亡。(赛文)