36天过会84天获批 什么拖慢了富士康的“光速IPO”？

富士康股份和富智康的关系好像还没说清楚。

原标题：36天过会、84天获批 是什么拖慢了富士康的“光速IPO”？

来源：界面新闻

作者：徐秋雨 初彦墨

5月14日，富士康工业互联网股份有限公司（下称富士康股份）正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告，拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%。股票简称“工业富联”，股票代码“601138”。

从招股书申报稿上报到首发过会共经历36天，富士康股份曾经创造了A股IPO新速度。不过，姗姗来迟的批文拖慢了它的上市节奏。

市场普遍猜测，富士康股份之所以迟迟未获批文，与其272.53亿元的拟募资金额有关。募集资金过大、估值过高一直被业内认为是难以快速核发的重要原因。

“巨无霸”富士康

富士康股份在招股书中披露，公司体量十分庞大，境内外共计拥有60家控股子公司，员工总数近27万人，其中多数为专科以下学历。

对比2016年A股上市公司的业绩，富士康股份营收规模能排进前15，净利润规模排进前30，实力”碾压“超过99%的公司。

富士康股份的负债规模和资产负债率，在2017年几近翻倍。对此，富士康股份在招股书中表示，本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将有所降低。

富士康工业的主营业务包含了三个方面：通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人。

其中，通信网络设备是富士康工业的最主要业务，营收占比都保持在50%以上，毛利率约为14%。精密工具和工业机器人在2017年的营收占比不足0.3%，但毛利率高达49%。

界面新闻记者还注意到，2015、2016年，大中华区的营收占比都保持在35%以上，到2017年，这一数字几近“腰斩”。

同业竞争疑云

从招股书披露至今，富士康股份的同业竞争是最受外界关注的问题，证监会也在3月8日向富士康股份提出询问，鸿海精密控制的两家巴西公司及富智康所从事业务是否与发行人存在竞争关系。

目前，中坚公司是富士康股份的控股股东，直接、间接合计持有富士康股份69.1405%的股份，中坚公司同时也是鸿海精密（02317.TW）的全资子公司。也就是说，鸿海精密间接持有富士康股份69.1405%的股份，是富士康股份的实际控制方。

在控股富士康股份的同时，鸿海精密还间接控股了富智康集团（02038.HK，原名富士康国际）和两家注册地位于巴西的公司，这三家公司被认为和富士康股份存在同业竞争关系。

对此，富士康股份表示，两家巴西公司仅在巴西境内开展业务，与富士康股份的业务区域并无重叠，且其业务规模相对较小，不存在实质性的同业竞争。富智康与富士康股份生产并销售的手机高精密金属机构件面向不同的品牌客户，鸿海精密承诺并将促使富智康逐步消除上述某美国知名品牌手机高精密金属机构件的代工服务。

不过，富士康股份也承认，富智康存在为富士康股份及其控股子公司提供代工服务而生产上述美国知名品牌手机高精密金属机构件的情况，但并未以其自身名义从事该品牌手机高精密金属机构件的生产及销售业务。

鸿海的转型焦虑

一直以来，”苹果代工厂“都是鸿海身上最闪亮的标签。然而，受苹果多款手机销售不达预期、全球智能手机行业整体下滑等因素影响，鸿海近几年一直在谋求转型。

一方面，鸿海打算在“智能制造”领域大干一场。郭台铭曾在今年2月公开表示，五年内至少要在人工智能领域投资100亿新台币（折合人民币约21亿元）。

另一方面，鸿海还在通过不断的投资并购扩大自己的商业版图。除了诺基亚、夏普等传统消费电子公司，鸿海还试水了滴滴出行、摩拜单车、虚拟货币银行等多个创新项目。