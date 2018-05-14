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苹果市值距破万亿美元只差临门一脚 但要提防亚马逊

苹果市值距破万亿美元只差临门一脚 但要提防亚马逊
2018年05月14日 12:43 新浪科技综合
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　　文章来源：路透中文网

　　路透社报道，苹果距离成为首个市值破万亿美元大关的美国上市公司，只差临门一脚，但即便如此，其也有可能很快被后起之秀亚马逊所超越。

　　苹果公司1976年在联合创始人乔布斯（Steve Jobs）的车库里诞生，目前的年度营收已达2，290亿美元，超过了葡萄牙和新西兰等国的国内生产总值（GDP）。

　　苹果市值在周四站上9，340亿美元纪录高位，该公司上周公布了1，000亿美元的股票回购计划，而且有消息称巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦大幅增持苹果股份。

　　由于股价自上周二公布季度财报以来上涨12%，苹果市值距离万亿美元大关仅差8%。

　　鉴于苹果包括音乐串流及在线存储在内的服务项目营收近期跳增31%，CFRA分析师Angelo Zino周三将苹果目标价自195美元上调至210美元，如果此目标价成真，苹果市值将达到1.03万亿美元。另外至少有12名分析师对苹果所设定的目标价，也使得苹果市值达到上万亿美元。

　　但苹果市值攻上万亿美元关卡之途可能受到阻碍，抑或很快就被亚马逊所超越；后者为美国第二大上市公司，目前市值达7，800亿美元。

　　在此同时，沙特阿拉伯当局曾预计沙特阿美在国际间进行首次公开发行（IPO）时，市值将达到2万亿美元左右。

　　截至周五时，亚马逊市值虽较苹果低了1，480亿美元，但公司股价及营收扩增速度均远甚于苹果。亚马逊股票近期表现相当火爆，股价日期在预期市盈率逾100倍处交投，反观获利较高但成长较慢的苹果市盈率则仅达15倍。

　　苹果股价在过去一年上涨了24%，受助于对该公司最新款智能手机iPhone X表现的乐观预期。但这款售价1，000美元的手机让投资者失望，多头现在把焦点放在苹果向股东返还更多现金上。

　　相比之下，亚马逊股价在过去12个月飙升70%，受助于营收增长逾31%，因购物活动进一步转向线上，以及企业将IT部门转向云技术、而Amazon Web Services在这个市场处于领军地位。

　　亚马逊出售音乐和视频内容，Fire TV设备和智能家居设备Alexa，也与苹果和谷歌母公司Alphabet进行更多竞争。

　　Alphabet市值7，650亿美元，在华尔街排名第三，微软以7，490亿美元的市值紧随其后。亚马逊的市值则在2月超过这两家公司。

　　在标普500指数成分股公司总计24万亿美元的市值中，包括Facebook在内的美国五家最大上市公司目前占比15%。

　　诚然，过去股价上涨并不是一个预测未来表现的可靠指标。而且以大多数标准衡量，近年来苹果和亚马逊股价劲涨都是例外情况。

　　但如果苹果股价以过去一年的速度维持上升，则9月时该公司市值将触及1万亿美元。亚马逊股价若保持与过去一年相同的增速，则其市值将在10月达到1万亿美元，并在这之后很快超过苹果。

　　微软和Alphabet若各自延续过去一年的股价升速，其市值将分别在2019年初和2020年时达到1万亿美元。

　　大多数华尔街分析师没那么乐观。分析师对苹果未来12个月目标股价的预估中值为200美元，较当前水准高出6%。根据汤森路透数据，苹果市值将因此升高至9，830亿美元。

　　分析师对亚马逊目标股价的预估中值为1，850美元，较当前股价高出15%，这将使其市值来到8，980亿美元。分析师认为微软市值将会增加12%至8，450亿美元，Alphabet市值将增加16%至8，840亿美元。

苹果亚马逊市值
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