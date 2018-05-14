中兴恢复业务指日可待 特朗普称美商务部已收到指示

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美国总统特朗普在推特发文称，他正在和中国国家主席习近平合作，为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。

原标题：中兴恢复业务指日可待 特朗普发推称美商务部已收到指示

来源：界面新闻

作者：李媚玲

受到美国政府制裁的中兴通讯的命运正在逆转。

美国当地时间周日（13日）早晨，美国总统特朗普在推特发文称，他正在和中国国家主席习近平合作，为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。特朗普在推文中说，中国有太多的工作岗位流失，“我已告知商务部要尽快完成这项工作”。

因涉嫌非法向伊朗运输美国物资和科技，美国商务部上个月中宣布禁止美国公司向中兴通讯出口电信零部件产品，期限为七年。在美国商务部禁止美国公司向中兴出售芯片之后，中兴上周三宣布暂停它的主要业务。

总部位于广东省深圳市的中兴通讯目前大约有超过8万名员工,如果算上产业链，渠道商将有数十万人受到波及。

作为世界上最大的电信设备制造商之一，中兴依赖高通和英特尔等美国公司提供元件。中兴的产品，包括智能手机和电信网络设备，大约有25%-30%的元件来自于美国公司。

但美国商务部此举也损害了中兴在美国的供应商的利益。根据路透社报导，中兴去年向200多家美国供应商支付了23亿美元货款，包括分别向高通、博通和英特尔支付1亿美元。

中兴上周三发布声明说，正在跟美国相关政府部门积极沟通，以期修改或扭转商务部的禁令。中兴通讯同时表示，美国政府针对中兴发出的有关销售禁令将严重危及公司的生存，称这一做法极不公平。

与此同时，中国商务部称，中方随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

目前美中贸易关系仍然很紧张，特朗普于今年3月份提议对600亿美元中国商品征收关税。此外，美国国防部四月份命令军事部门停止销售中兴手机。联邦通讯委员会最近禁止美国互联网提供商使用联邦拨款购买华为等中国公司生产的设备。

对此，中兴通讯曾在4月20日发表声明，称自从2016年4月以来，公司吸取了过去的教训，高度重视出口管制相关规定，全面配合美方的监管，并投入了数千万美元用于出口管制规定的执行，因此美国商务部最近做出的禁令极不公平、不能接受。

中国商务部发言人高峰随后在记者会上针对中兴公司受到美国制裁发表评论，称中方密切关注事态发展，并随时采取行动，维护中国企业的合法权益。他还说，美方的行为会影响成百上千的美国关联企业，最终将伤害美国自身。