新浪科技> 业界 > 正文

传苹果近几年调查特斯拉 美媒预测:苹果会收购特斯拉

传苹果近几年调查特斯拉 美媒预测:苹果会收购特斯拉
2018年05月14日 11:52 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
TheStreet预测文章截图TheStreet预测文章截图

　　新浪科技讯 北京时间5月14日上午消息，美国财经媒体TheStreet爆料称，苹果近几年两次对特斯拉进行尽职调查。TheStreet由此大胆预测，苹果会收购特斯拉。

　　TheStreet在文章中写到，特斯拉CEO埃隆·马斯克眼光长远，但目前特斯拉正在产能和融资问题上挣扎，而苹果的产品有创新性。尽管生产汽车和生产手机不同，但苹果仍可以在生产技术和资金方面帮助特斯拉提升产能，进而获得收入。

　　目前特斯拉的市值约为513亿美元，而苹果的现金储备为2851亿美元。TheStreet认为，尽管苹果历史上没有过如此巨大的收购案例，但从财务角度来看，苹果收购特斯拉是可行的。

　　而苹果前CEO约翰·斯卡利（John Sculley）曾在2016年的采访中表示：“如果他们想，他们当然可以（买下特斯拉），他们肯定有这个经济能力。”

　　让马斯克接受这个交易就更容易了。关注特斯拉的分析师安顿·瓦尔曼（Anton Wahlman）表示，马斯克会“完全、无异议”地接受这项收购案，“哪怕收购价低于现在的市值都行”。

　　瓦尔曼说：“（马斯克）想做SpaceX，那就是他想做的。他现在不需要汽车生意了。”

TheStreet的“无责任爆料”TheStreet的“无责任爆料”

　　此外，TheStreet还提供了一个“无责任爆料”：很多了解特斯拉内情的人都在博客上和论坛帖子中说，苹果在近几年对特斯拉已做了两次尽职调查，目的就是为了探寻收购特斯拉的可能性。文章称，这个爆料“仅供参考，信不信由你”。

　　值得注意的是，有国内媒体在报道这一预测时，标题称“苹果完成对特斯拉收购的尽职调查”，而且“马斯克愿意接受买断”。但TheStreet的这篇报道只是基于一个“无责任爆料”所做的预测，所以国内媒体有点标题党了……(轶群)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有