传苹果近几年调查特斯拉 美媒预测:苹果会收购特斯拉

TheStreet预测文章截图

新浪科技讯 北京时间5月14日上午消息，美国财经媒体TheStreet爆料称，苹果近几年两次对特斯拉进行尽职调查。TheStreet由此大胆预测，苹果会收购特斯拉。

TheStreet在文章中写到，特斯拉CEO埃隆·马斯克眼光长远，但目前特斯拉正在产能和融资问题上挣扎，而苹果的产品有创新性。尽管生产汽车和生产手机不同，但苹果仍可以在生产技术和资金方面帮助特斯拉提升产能，进而获得收入。

目前特斯拉的市值约为513亿美元，而苹果的现金储备为2851亿美元。TheStreet认为，尽管苹果历史上没有过如此巨大的收购案例，但从财务角度来看，苹果收购特斯拉是可行的。

而苹果前CEO约翰·斯卡利（John Sculley）曾在2016年的采访中表示：“如果他们想，他们当然可以（买下特斯拉），他们肯定有这个经济能力。”

让马斯克接受这个交易就更容易了。关注特斯拉的分析师安顿·瓦尔曼（Anton Wahlman）表示，马斯克会“完全、无异议”地接受这项收购案，“哪怕收购价低于现在的市值都行”。

瓦尔曼说：“（马斯克）想做SpaceX，那就是他想做的。他现在不需要汽车生意了。”

TheStreet的“无责任爆料”

此外，TheStreet还提供了一个“无责任爆料”：很多了解特斯拉内情的人都在博客上和论坛帖子中说，苹果在近几年对特斯拉已做了两次尽职调查，目的就是为了探寻收购特斯拉的可能性。文章称，这个爆料“仅供参考，信不信由你”。

值得注意的是，有国内媒体在报道这一预测时，标题称“苹果完成对特斯拉收购的尽职调查”，而且“马斯克愿意接受买断”。但TheStreet的这篇报道只是基于一个“无责任爆料”所做的预测，所以国内媒体有点标题党了……(轶群)