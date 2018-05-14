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彭博社：市值缩水770亿美元 腾讯面临史上最惨利润

彭博社：市值缩水770亿美元 腾讯面临史上最惨利润
2018年05月14日 11:10 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月14日上午消息，随着投资者开始担忧腾讯控股公司的大规模支出，继其股价在1月份创下历史新高后，这家互联网巨头的市值缩水了770亿美元。

　　定于周三公布的财报资料将显示不断增加的成本和投资，这将损害这家亚洲最大上市公司的盈利能力。虽然腾讯曾经表示，牺牲短期利润率以保证未来的增长是相当有必要的，但分析师担心该公司手游的利润目前不足以抵消其最赚钱的平台——“桌面部门”业绩的下滑。

　　总部位于深圳的腾讯公司一直在在拓展云计算等新业务，并为一些新内容投资，这一发展战略使得其去年第四季度的成本激增了72%。根据彭博社统计的11项预测的平均值，分析师预测腾讯公司最近一段时间的毛利率将低于47％，为2003年最早有相关数据记录以来的首次。

　　虽然依然看涨腾讯的股价，但花旗集团和德意志银行等券商已经下调了对该公司2018年的销售额或利润的预期。

　　中国国际金融公司分析师Natalie Yue Wu在5月8日的一份报告中写道：“电脑游戏短期内表现不佳，支付高额相关补贴和淡季因素可能会影响公司的利润率。因其游戏业务低迷，腾讯的股价也显疲软。”

　　腾讯的股价自1月23日攀升到高位以来已下跌14％，跌幅是香港基准指数的两倍还要多。(风轻)

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