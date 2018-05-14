国内彩电市场“愁云惨淡” 产业需进阶才能有爆发

内容化、智能化、物联化成产业进阶必由之路

原标题：国内彩电市场“愁云惨淡”

来源：IT时报记者 钱立富

“以前下班回到家，打开电视躺沙发；现在下班回到家，捧个手机看到瞎。”在移动互联网时代，电视逐渐被边缘化，反映到数据方面，则是彩电市场的“愁云惨淡”。奥维云网发布的报告显示，2017年我国彩电零售销量同比下降6.6%，创2003年来最大降幅。2018年彩电市场虽有一定恢复，但路途漫漫。

不少彩电厂商认为，彩电市场的前景依旧光明，现在是“黎明前的黑暗”，而要迎来黎明，彩电厂商们需要打一场突围之战，在日前举行的“2018彩电新生态联盟大会”上，内容化、智能化、物联化这“三化”，被认为是突围的方向。

彩电市场进入瓶颈期

2016年，因为受互联网品牌拉动，国内彩电市场的销售规模突破5000万台，创下新高。不过好景不长，到了2017年，彩电行业遭遇“强震”，进入“艰难的一年”，因为受到面板长时间、大幅度的涨价（面板成本占整机成本65%以上），这一年彩电销量下降明显，同比下降6.6%，创十几年来最大降幅。

奥维云网副总裁董敏在“2018彩电新生态联盟大会”上表示，需求疲软是彩电行业长期存在的消费危机，是阻碍彩电市场增长的主要壁垒。一方面，因为严格调控使得房地产市场降温，直接影响了包括彩电在内的大家电产品市场表现。另一方面，因为智能微投等替代品崛起，凭借其易用性、便携性、大尺寸显像、智能化等优势，成为消费者的新选择，使得用户购买彩电的欲望降低。奥维云网方面的数据显示，2017年，智能微投的销量达129万台，同比增长69%，同时OTT盒子的销量仍高达1047万台。

当然，对彩电行业带来最大冲击的仍是手机。数据显示，用户影音娱乐使用时间最长的设备是手机，占比达46.3%，远远超过排在第二的彩电（30.9%）。

苏宁零售集团副总裁范志军认为，彩电在用户家庭中正被边缘化，“角色变化经历了从经济实力的象征，到家庭娱乐中心，再到客厅装饰品，而用户和电视之间的关系改变才是本质危机，内容不够好所以开机少、体验不够好所以看得少、服务不够好所以用得少。”

最坏也是最好的时代

彩电行业要想重新迎来辉煌，必须要通过进化，使其匹配人们的需求。在彩电业界人士看来，内容化、智能化、物联化是彩电行业转型升级的方向。

在惨淡的2017年中，彩电行业也有闪光点，人们通过电视收看点播内容的时长（3.95小时/台）超过了收看直播节目的时长（3.6小时/台）。很显然，内容对提升用户对购买彩电的欲望是至关重要的。在范志军看来，内容化是为解决硬件发展趋势逼近天花板的现状，为用户提供更细分化的、更具有独家竞争优势的内容资源，掀起家庭大屏娱乐新变革。

智能化，则是让电视向更懂用户、更懂生活的方向加速发展，除常见的语音操作外，增加人脸、动作等新识别方式，同时通过大数据匹配，让电视为消费者提供精准内容推荐，并通过应用拓展，赋予电视视频通话、边看边买等新玩法。物联化，则是凭借彩电视觉大屏的优势，承担起物联信息的视觉化传递，让人们坐在客厅掌控智能家居一切动态。比如说，冰箱里食物快要过期、达到一定温度后空调自动开启等信息，则会在电视机大屏幕上传递给用户。

范志军称，“当下彩电市场处在一个蓄势点，消费场景细分及物联网机遇下，消费者对彩电的个性化需求提振，这将是彩电行业进入快速增长的大爆发阶段，彩电行业未来可期。”

与此同时，自2008年国家实行家电下乡政策以来，家电产品历经10年的普及，每百户保有量已接近城镇地区。随着首批家电下乡产品的安全使用周期结束，预计2018年家电产品的升级换代需求将全面爆发，并持续扩大三四线市场的家电格局。