分析师：特斯拉资金吃紧需融资 但每个渠道都有问题

新浪科技讯 北京时间5月14日上午消息，很多分析师都表示，特斯拉很快就要展开融资，但该公司的每个融资选项却存在很多问题。

在CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的领导下，特斯拉打造了一家市值500亿美元的公司，号称要领导世界实现无人驾驶电动汽车的梦想。该公司最近几个月却在生产其第一款大众电动汽车Model 3的过程中遇到困难，同时还在大量烧钱——这都开始考验投资者的耐心。

虽然马斯克表示，特斯拉今年不需要展开更多融资，但却没有多少分析师认同这种说法。他们认为，要实现现金流由负转正，特斯拉需要持续保持每周约5000辆的Model 3产能。这达到该公司第一季度末生产速度的两倍，而该公司之前已经将这个目标两度推迟。特斯拉现在预计，他们将在第二季度达到每周生产5000辆的速度。

CFRA Research高级股权分析师艾弗莱姆·莱维（Efrain Levy）表示，达到生产目标的时间越长，“财务风险就越大”。特斯拉股价今年以来已经累计下跌约2.5%。

没有一种融资选项是没有缺点的。发行新股会稀释现有股东的权益，还有可能打压股价，从而使债权人感到担忧，并推高借贷成本——这一系列连锁反应可能进一步压低股价。而特斯拉无担保债券的价格下跌也可能导致新债的利息费用大幅增加。

特斯拉还有可能出售可转换债券，这种将债券和股票融为一体的方式成为该公司最近几年比较偏爱的一种融资方式。但由于市场目前的状态比较独特，所以也有可能带来更多挑战。包括对冲基金在内的很多投资者都只会在可以做空对冲的情况下购买可转换债券。

正常情况下，这并不是问题，因为投资者可以通过融券卖出的方式轻而易举做空股票，并希望以更低价买回。但按照金额计算，特斯拉目前是美国做空力度最大的股票，因此做空成本越来越高，融券难度也越来越大。

根据金融分析公司S3 Partners的数据，截至上周四，特斯拉融券余额约为3900万股，对应市值约120亿美元，约占市场可用融券量的83%。融券需求增加已经在过去一个月将特斯拉的融券费用推升到6%，而年初还不到1%。刚刚过去的一周也达到3.6%。

“如果没有有足够的股票可用，或者费用过高，对冲就无法维持。”S3 Partners预测分析负责人伊霍·杜萨尼维斯基（Ihor Dusaniwsky）说。

从2013年以来，特斯拉已经发行39亿美元可转换债券、38亿美元股票和28亿美元无担保资产抵押证券。

可转换债券对特斯拉颇具吸引力，因为他们所需支付的利息低于传统债券，而且不会像增发股票一样立刻稀释股票。

特斯拉第一季末现金余额为27亿美元，去年年末为34亿美元。分析师平均预计该公司今年剩余时间将花费12亿美元。另外，如果11月股价达不到560.64美元的转股价，该公司还要回购2.3亿美元可转换债券，如果明年3月股价达不到359.87美元，则要回购9.2亿美元。该股上周五收盘价301.06美元。

虽然特斯拉股价最近上涨，但还是较去年9月385美元的最高点下跌逾20%。该公司的无担保债券将于2025年到期，去年8月按面值发行的利率为5.3%，按照最近0.88美元的交易价格计算，利率达到7.5%。

特斯拉的债券条款允许其至少再发行31.5亿美元抵押高级债券。这种债券可能会帮助该公司节约利息费用，但也会推升无担保债券的利率，因此可能导致今后的债券发行更加困难。

按照面值利率5.3%的债券交易价格计算，现在额外发行18亿美元无担保债券要求特斯拉支付8%或更高的利率。这会导致该公司每年至少支付1.44亿美元利息，而现有债券每年付息仅为9500万美元。(樵夫)