耗资千万的无人机表演秀成“乱舞”

专家：上千架无人机编队表演出现安全风险是大概率事件，恐影响国家和公共安全

大疆：无人机编队表演市场可持续性存疑

来源：IT时报记者 吴雨欣

“无人机并不像传言说的‘直接掉下来’，而是因为有干扰导致数据异常，事实上飞机以正常空中下降速度着陆，没有减速到零，最后也自动返航到城墙上方降落了。”亿航相关人士向《IT时报》记者解释。

5月1日，亿航在西安古城墙前进行无人机编队飞行表演，虽然在4月29日，1374架无人机成功获得吉尼斯世界纪录荣誉“最多无人机同时飞行”，但在5月1日的表演中，496架无人机受到影响，出现“乱码”。公开招标公告显示，此次“春舞大西安”城墙千架无人机光影盛典活动的经费分为两部分，一部分是无人机表演项目，另一部分为光影舞美表演项目。其中，无人机项目成交金额是1050万元。

在业内人士看来，无人机表演只是初生事物，在稳定性及智能化方面依然存在很多问题，业务模式能否持续还有待考察。

“不一定是人为干扰”

“这是个一荣俱荣，一损俱损的行业。因为亿航的表演事故，我们现在谈客户时，对方更强调安全性，担心碰到类似的情况。我不得不一遍又一遍解释公司的技术实力，打消客户的顾虑。”一家从事无人机飞行控制系统及编队飞行控制技术研发的企业工作人员告诉《IT时报》记者，因为该公司也提供无人机编队表演服务，在面对客户时，安全成了客户最关注的问题。

5月6日，在表演事故发生近一周后，亿航对于无人机编队表演环节未能圆满呈现表示歉意，并发布调查结果。按照亿航的说法，表演当晚，无人机设备、通信系统和飞行系统正常，但部分无人机的定位及辅助定位系统在起飞后受到定向干扰，造成其位置和高度的数据异常。

在无人机编队飞行中会碰到哪些干扰因素？深圳市无人机行业协会副会长余景兵告诉《IT时报》记者，无人机编队飞行定位靠的是卫星定位和RTK差分技术（一种GPS测量方法），定位精确度在厘米级。飞行期间，云层变厚，附近有高楼建筑，或高压电线等都可能影响卫星信号和控制链路信号的接收。而定向干扰也分多种情况，比如有人利用反无人机技术，用电子干扰枪发出电磁信号，阻断卫星、无人机与地面站的通信链路，让无人机失控。

“定向干扰并不一定是人为干扰，比如表演地点有广播电台，表演时广播电台恰好发出信号，也有可能影响到无人机编队的定位。”余景兵说，如果编队飞行碰到定向干扰，很难急救，除非能识别定向干扰的位置。

5月9日，记者在淘宝输入“反无人机干扰器”，出现不少反制无人机的干扰器和干扰枪，其中一款干扰枪把四个波段干扰天线安装在仿真枪的框架上，通过定向天线发射干扰信号和导航诱骗信号，使无人机脱离操作者的控制，进而迫降、返航，甚至可以捕获无人机。这类干扰枪价格较为昂贵，根据功能差异，售价从几千到十几万元不等。

无人机失控影响国家和公共安全

“现在的无人机编队表演并没有人们想象中那么智能，只是摆个灯在天上排排字，大家只看到成百上千架飞机飞上天，却不知道有多少可能掉下来。一旦发生问题很难控制，无人机编队飞行在稳定及智能方面都不足。”上海一家飞行者俱乐部负责人告诉《IT时报》记者，无人机的发展还处在初级阶段，产品线会不断更新。大疆则回应《IT时报》记者，大疆没有无人机编队表演的业务，该业务模式能否拥有可持续性还有待考察。

近两年，无人机编队表演渐渐兴起，并多次登上央视舞台翩翩起舞。在微博上，一位知名航空博主直言：“卖无人机不如搞无人机表演，这是中国无人机创业者的一大发明。”亿航CEO胡华智在接受媒体采访时也曾表示，飞行编队的发展已经完全超出了公司的预期，甚至扭转了亿航消费级无人机不盈利的颓势，2018年的表演收入预期可能会过亿。

2016年，这家获得真格基金徐小平投资的无人机企业曾一度站在悬崖边上，裁员70多人，涉及多个部门。虽然亿航也发布了消费型无人机，但记者在5月9日登录淘宝发现，月销量最高的商铺有3笔交易，比1月25日记者查看销量时只多了一笔，也就是说，3个多月来只卖出了一架。而在京东平台上，1月份记者查看的数据是亿航无人机官方旗舰店的无人机仅有2条评价，如今已经搜索不到这家旗舰店铺。

无人机编队表演为亿航提供了一条新出路，但无人机编队表演的安全是业内人士普遍关心的问题。余景兵直言，在无人机行业，从业者一定要将国家安全放在首位，其次是公共安全和飞行安全。无人机编队表演同样应将安全放在第一要素，不能贪大求全，盲目追求数量，而轻视安全和表演的质量。

“一次测试成功并不代表真的成功，要测试上百次，在多种复杂环境下验证飞行安全和可控性。我们支持无人机编队的技术创新，在空旷的野外、沙漠飞行，以追求技术的先进性和编队飞行的稳定性。”余景兵警告，“这是有限且不可持续的市场，在现有技术条件下，上千架无人机编队表演出现安全风险是大概率事件，比如，部分无人机失控甚至无人机编队被劫持，可能会威胁到公共安全，甚至国家安全。”

对此，亿航对《IT时报》记者表示，会进一步增强系统安全措施，并加强外来信号监测，防范表演事故的发生。对于5月1日的表演事故是否会影响后续的无人机编队表演接单，亿航表示以后会继续为西安市民带来无人机编队表演。