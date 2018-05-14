新浪科技> 业界 > 正文

澳节目揭秘MH370事件：机长避开雷达蓄意自杀

澳节目揭秘MH370事件：机长避开雷达蓄意自杀
2018年05月14日 07:45 海外网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
马航客机马航客机

　　海外网5月14日电 马航MH370客机的失踪之谜一直引发着全世界的密切关注，近日，在澳洲播放的一档60分钟的MH370揭秘节目中，几位航空领域专家回答了关于飞机为何难以被找到，以及究竟在这架客机上发生了什么等问题。他们认为，机长扎哈里应该为此次事件负责。

　　综合澳大利亚新闻网等媒体报道，波音777高级飞行员兼教练西蒙·哈迪表示，他认为机长扎哈里驾驶着MH370选择了自杀，他先是让客机故意飞过自己的家乡槟城进行“情感上的告别”，随后驾驶其迫降在永远不会被发现的南印度洋海里。

　　哈迪称自己在重现扎哈里的飞行计划后有了新的发现。他认为，机长为了避开马来西亚和泰国的军事雷达选择在边界飞行，进出了两个国家的空域。而就是在边界处，飞机的应答器被突然关闭。

　　“当飞机飞越泰国和马来西亚时，它沿着边界线摆动，这意味着它进出了这两个国家。两国的飞行管理员都不会为这架神秘的飞机感到困扰，因为随后它就从其负责的空域内消失了，”哈迪这样解释，并认为飞机这样飞行显然是蓄意的。

　　“如果你委托我进行这个操作，并试图让一架波音777消失，我也会做同样的事情，”他说，“就我看来，这是非常精确的飞行，我认为它做到了这一点。因为我们知道，军方并没有出动并拦截飞机。”

　　关于飞机为何偏离航线在槟城上空“掠过”，然后在接下来的6小时内急转弯并朝南飞行，也引发了很多猜测。哈迪认为，飞行员这样做是为了可以最后一次看到他的家乡。

　　“我花了很长时间考虑这可能是什么，这里面到底有什么技术原因。经过2、3个月的思考，我终于得到了答案——有人当时正看着窗外。这可能是对其家乡的一个或长或短的情绪化告别。”

　　加拿大交通安全委员会前高级调查员万斯也在节目上表示，他确信自己知道在这架飞机上发生了什么。“我想告诉民众们，在飞机最后时刻发生了什么一事上，我们已经有了越来越多的共识。”

　　万斯称，飞行员当时“选择自杀”，并将飞机飞到最偏远的地方，以便它可以“消失”。“不幸的是，他还杀死了机上的其他人，他是故意这样做的。MH370被他带到了一个预定的、他早已计划好的地方，他花了6个小时才把它带到那里。”澳大利亚运输安全局前负责人杜兰也表示：“这是有计划的、经过深思熟虑的。”

　　2014年3月8日，马航MH370客机在从吉隆坡飞往北京的途中失联，随后多国展开了大规模搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。2018年1月10日，马来西亚政府与美国海底探索公司海洋无限公司签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。（海外网 张霓）

 

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有