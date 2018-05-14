澳节目揭秘MH370事件：机长避开雷达蓄意自杀

马航客机

海外网5月14日电 马航MH370客机的失踪之谜一直引发着全世界的密切关注，近日，在澳洲播放的一档60分钟的MH370揭秘节目中，几位航空领域专家回答了关于飞机为何难以被找到，以及究竟在这架客机上发生了什么等问题。他们认为，机长扎哈里应该为此次事件负责。

综合澳大利亚新闻网等媒体报道，波音777高级飞行员兼教练西蒙·哈迪表示，他认为机长扎哈里驾驶着MH370选择了自杀，他先是让客机故意飞过自己的家乡槟城进行“情感上的告别”，随后驾驶其迫降在永远不会被发现的南印度洋海里。

哈迪称自己在重现扎哈里的飞行计划后有了新的发现。他认为，机长为了避开马来西亚和泰国的军事雷达选择在边界飞行，进出了两个国家的空域。而就是在边界处，飞机的应答器被突然关闭。

“当飞机飞越泰国和马来西亚时，它沿着边界线摆动，这意味着它进出了这两个国家。两国的飞行管理员都不会为这架神秘的飞机感到困扰，因为随后它就从其负责的空域内消失了，”哈迪这样解释，并认为飞机这样飞行显然是蓄意的。

“如果你委托我进行这个操作，并试图让一架波音777消失，我也会做同样的事情，”他说，“就我看来，这是非常精确的飞行，我认为它做到了这一点。因为我们知道，军方并没有出动并拦截飞机。”

关于飞机为何偏离航线在槟城上空“掠过”，然后在接下来的6小时内急转弯并朝南飞行，也引发了很多猜测。哈迪认为，飞行员这样做是为了可以最后一次看到他的家乡。

“我花了很长时间考虑这可能是什么，这里面到底有什么技术原因。经过2、3个月的思考，我终于得到了答案——有人当时正看着窗外。这可能是对其家乡的一个或长或短的情绪化告别。”

加拿大交通安全委员会前高级调查员万斯也在节目上表示，他确信自己知道在这架飞机上发生了什么。“我想告诉民众们，在飞机最后时刻发生了什么一事上，我们已经有了越来越多的共识。”

万斯称，飞行员当时“选择自杀”，并将飞机飞到最偏远的地方，以便它可以“消失”。“不幸的是，他还杀死了机上的其他人，他是故意这样做的。MH370被他带到了一个预定的、他早已计划好的地方，他花了6个小时才把它带到那里。”澳大利亚运输安全局前负责人杜兰也表示：“这是有计划的、经过深思熟虑的。”

2014年3月8日，马航MH370客机在从吉隆坡飞往北京的途中失联，随后多国展开了大规模搜救行动，但迄今为止一直未发现客机下落。2018年1月10日，马来西亚政府与美国海底探索公司海洋无限公司签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。（海外网 张霓）