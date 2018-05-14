Steam公布奖励计划 发现平台漏洞可换取奖金

【TechWeb报道】5月14日消息，作为目前世界上最大的游戏平台，Steam已经被全球的黑客视为攻击对象，也因此有部分玩家也担心自己的个人信息将遭到平台的泄露，于是Steam平台的创办公司V社在近日公布了奖励计划，发现平台中漏洞的网友将会根据系统问题的严重性来换取数额不等的奖金。

此前有很多公司都开展过这类活动，收效也十分明显，因此V社也采用了相同的方式来鼓励网友，同时也能阻止黑客对平台的漏洞进行攻击。现在Steam手机端与PC端目前都还有不少问题，之前也有网友反应平台的不稳定性，借此机会也可以令网友们积极的去找出系统漏洞。

官方也在计划中公布了奖励细节，将通过漏洞评分系统来估算举报者获得的奖励：一个被估计为低分的漏洞最高可获得200美元奖励，最低则是0美元；而一个高分漏洞将为发现者带来2000美元的奖金，极为严重的问题将带来最低1500美元且上不封顶的报酬。

同时官方也为了防止网友们恶意去对服务器进行攻击来发现漏洞，在声明中提到用户对Steam进行攻击、网络钓鱼等行为来获取安全漏洞的行为都是不被官方承认的，因此通过这些方式获知漏洞是无法换取奖金的。

苹果公司在之前也曾使用类似的方式获取系统漏洞，并且由于奖金较高，不少黑客也自此洗白，希望这次Steam平台也能顺利解决漏洞问题。（潘达）