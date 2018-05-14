机构大撤退 苹果产业链的“超级明星”们风光不再

国内手机产业链公司经历了红火的2017年，现在不得不面对陷入沉寂的2018年。

来源：界面新闻

作者：关耳浩

苹果公司史上最好的一季度业绩让A股多家相关概念股近期表现又活跃起来，但这并不能支撑起市场的持续热情。

因为iPhone隐约显出的颓势，苹果概念股已经熄火许久。

市场分析人士指出，苹果公司未在其财报中公布最新产品iPhone X的销量相关数据，可能是由于iPhoneX销量遭遇下滑，并出现了库存高企的问题，这一点与之前产业链上盛传的苹果缩减iPhone X订单不谋而合。

第三方调研公司证实了市场观点，iPhone X的确没有像苹果公司希望的那样受欢迎。Canalys数据显示，2018年第一季度iPhone X出货量不足1400万台，低于上个季度的2900万台（出货量并不等同于销量，但出货量的严重下滑反映出市场的确对于iPhone X的需求不强），该机构分析师Tuna Ann Nguyen直言苹果高端产品面临挑战。

来自第三方研究机构极光大数据的报告发现了更为严重的问题，iPhone以8.4%位居中国市场份额的第五位，这一相比于去年下滑了0.8个百分点，iPhone在中国的市场份额排在了华为、OPPO、vivo以及小米几家厂商之后，前四家厂商合计销量占比达到67.3%。

数据来源：极光大数据

更值得关注的是，不光是苹果，整个行业都出现了趋势性的拐点。Canalys报告显示，2018年一季度，中国智能手机销量同比下滑21%，跌破1亿台至9100万台，创2013年四季度以来新低。

可以预见2018年对于中国手机行业来说，必将是一个不平静的年份。

产业链公司业绩出拐点

苹果产业链相关上市公司的一季度业绩似乎也从侧面反映了手机行业正在迎来拐点。

界面新闻统计了A股32家手机产业链公司（苹果手机作为产业链的代表，其产业链公司往往也是其他手机品牌厂商的供应商，本文以苹果概念板块代表手机产业链板块）的2017年年报和今年一季报的情况。

11家公司2018年一季度净利润同比增速为负，去年同期该数字仅为5家；增速超过100%的由17年同期的11家缩减至6家；而以同比增速的中位数来看，18年一季度为13.11%，去年同期则为51.38%。

数据来源：界面新闻研究部整理

通过扣非后净利润同比增速来进一步观察，2018年一季度手机产业链上市公司的经营状况更加不容乐观，同比增速为负的公司数量增加至14家，同比增速中位数也进一步下滑至6.97%，去年同期这一数据为58.32%。

界面新闻发现，手机产业链总市值前十名的龙头公司中，歌尔股份（002241.SZ）以及蓝思科技（300433.SZ）一季度净利润同比增速为负，分别下滑38.55%和50.15%，扣非后净利润同比增速下滑幅度更是进一步扩大至65.24%和77.39%。

这两家公司都曾是手机产业链中的超级明星，受益于行业的快速发展，两家公司的市值一度超过750亿元和1000亿元，但是目前两家公司的市值已经腰斩。

数据来源：界面新闻研究部整理

一位业内人士指出，歌尔股份目前的主打产品声学器件成熟度较高，受良品率提升以及成本下降的影响，产品单价竞争激烈，价格下滑较快。一旦未来手机声学器件更新换代速度较慢乃至停滞，那么在市场总量有限的情况下，歌尔股份的营收与净利润都将受限。

对于蓝思科技，一位供应商项目经理直言，2018年第一季度，消费电子产品市场需求整体较为疲软，下游终端几大手机厂商纷纷采取加速去库存的策略。同时，尽管 3月市场出现了采用前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃的外观设计的几款中高端新机型，但由于新产品量产时间点较晚，蓝思科技的相关产品良率仍处于初始爬坡阶段。

实际上，早在去年第四季度，手机产业链便接二连三传出利空，iPhone 8上市遇冷、手机一线大厂轮番砍单、iPhone X下调2018年第一季度出货量等等。

先知先觉的投资者直接选择“用脚投票”，截至5月11日收盘，自去年第四季度高点算起，苹果概念板块的区间跌幅达到20.45%，区间最大跌幅则达到了32.04%，跑输同期三大指数。

数据来源：界面新闻研究部整理

32家公司里，仅有东尼电子、共达电声、精测电子（300567.SZ）以及胜宏科技（300476.SZ）4家公司在此区间实现上涨，其余28家公司全部惨跌。

其中，跌幅超过50%的有2家公司，分别为安洁科技（002635.SZ）和超声电子（000823.SZ）；介于30%-50%和10%-30%之间分别的有10家和14家公司，回调幅度小于10%的只有2家。

数据来源：界面新闻研究部整理

股价萎靡背后，一个主要原因是行业销量趋势的转向。此前市场普遍预期受创新技术带动，手机销量有望延续增长，于是产业链公司纷纷采取积极备货的策略。

对行情的误判，导致了这些上市公司今年一季度存货数量同比出现了明显增长，14家公司同比增幅超50%，仅有经营放缓的依顿电子（603328.SH）和陷入困境的共达电声存货数量同比下滑。

此外，随着产业链供应商工艺的逐渐成熟，手机零部件价格开始生变，无论是指纹识别、双摄像头模组、手机天线等价格均出现了明显滑落，单品价格滑落自然也影响了相关公司的营收乃至净利润情况。

一位业内资深采购人员向界面新闻证实了这一情况，他表示今年以来手机产业链零部件全线降价。

以指纹识别为例，2017年一季度单价为30元，到了今年一季度已经几乎腰斩，预计今年下半年会进一步下滑。造成这一现象的原因是，以前指纹识别置于手机正面贵一些，而全面屏时代到来之后，多数手机采取将指纹识别置于手机背面的做法，使其价格大幅下降。

另外，双摄像头模组的单价也已经杀到10美元以下，仅为8-9美元左右。上述业内资深采购人员指出，目前除了近期一直在涨价的MLCC之外，仅剩屏下指纹（一种新型技术将传感器集成于屏幕下方，从而实现指纹认证，不再需要外置的电容式传感器）价格较高，达到15美元左右。

如果说一季度作为消费电子的传统淡季，相关上市公司业绩下滑还能被接受的话，那么从15家上市公司披露的2018年半年报业绩预告来看，行业今年面临的形势不可谓不严峻。

15家公司中，仅有东山精密（002384.SZ）以及安洁科技的同比增速均值超过50%，合力泰（002217.SZ）以45.97%位居第三。

产业链上的龙头公司，包括欧菲科技、立讯精密（002475.SZ）、大族激光（002008.SZ）以及信维通信（300136.SZ）的增速均低于20%，去年同期这几家公司的同比增速均超过了60%，甚至实现翻倍式增长。

除此之外，歌尔股份、莱宝高科（002016.SZ）以及共达电声三家公司同比增速为负。

数据来源：界面新闻研究部整理

作为整个手机代工领域的巨无霸企业，台积电在其2018年一季报中披露的第二季度指引也指出，受智能手机板块需求疲软的影响，营业收入同比增速降至10%左右，而这还考虑了高性能计算机强劲的需求对冲，足见整个行业的颓势。

投资者用脚投票

面对整个行业增速下滑，机构投资者玩起了“跑得快”的游戏——今年第一季度，32家手机产业链上市公司合计遭到减持8.23亿股。

界面新闻梳理发现，20家公司的减持股数占流通股的比例超过了1%，甚至有5家公司被减持超过10%，其中蓝思科技、安洁科技以及东山精密高居前三位，分别达到了19.14%、18.81%和15.14%。另外像欧菲科技、大族激光、信维通信以及歌尔股份也被减持超过了4%，这就不难理解一季度手机产业链公司股价低迷的情形了。

数据来源：界面新闻研究部整理

一位接受界面新闻采访的公募基金经理指出，手机产业链板块去年整体普涨的情况下，今年延续这一态势的概率很低，板块的贝塔收益消失，想要寻找阿尔法是一件非常困难的事情，自己一季度并没有配置行业相关股票。

他认为，2018年手机产业链公司业绩大概率难以保持去年的高增速，随之而来的估值中枢或将下移，今年出现“戴维斯双杀”的可能性非常大，板块今年以来的走势也反映了这一点。

他同时表示，尽管自去年底以来，多家券商对行业表达了积极观点，但在他看来仅仅是给投资者进行“心理按摩”，手机行业发展趋势的确不容乐观；当被问及后续是否会进行相关标的配置时，他坦言信心不足。

另一位具有10年TMT行业经验的买方研究员在iPhone X上市之前就曾表示，2017年手机行业迎来创新技术的大年，2018年整个市场没有新技术“可玩”的情况下，手机产业链公司的业绩以及股价不容乐观。

他的观点是，一方面，2017年预期“打的太满”，未来一旦业绩不及预期，市场投资者的“情绪溢价”将成为一柄双刃剑；另一方面，随着多项新技术的应用，新品手机价格必然水涨船高，消费者换机周期也自然延长，未来手机出货量下滑将是大概率事件。

这位研究员还指出，未来中小手机厂商的市场份额会逐步被龙头企业抢占，随之而来的供应链端也将迎来洗牌期，中小厂商倒闭、横向和垂直并购、龙头企业优势进一步扩大、行业集中度提高将成为常态。在这个过程中，通过研发技术优势、为高端客户提供一体化增值服务的平台型公司更容易脱颖而出。

现在看来，多项高科技面世让国内手机产业链继续红火了一整年，接下来行业参与者将不得不面对陷入沉寂的2018年。

市场投资者对于整个板块的热捧正在消散，尤其在市场资金存量甚至缩量博弈的大环境下，去年板块整体繁荣的景象大概率难以重现。