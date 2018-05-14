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专家谈吹捧中国科技：别动不动就震惊了、美国人慌了

专家谈吹捧中国科技：别动不动就震惊了、美国人慌了
2018年05月14日 09:34 环球网
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　　袁岚峰：中国科技，别吹上天莫贬入地

　　对中国科技实力的评价，一向是个热门话题。在美国对中兴禁运芯片之后，这个话题的热度更是达到了一个历史高峰。许多人从中认识到了核心技术的重要性，认识到了不是所有东西都可以买到，认识到了自主创新是国家的根本。这些是正面的效应。不过，也有不少错误的想法和做法还很流行，我们正好以此为契机澄清一下。

　　一种常见的错误是胡乱吹捧中国的实力，动不动就谁谁震惊，谁谁慌了。经常有人给我转来各种“震惊体”的文章，问我怎么看，真有些不堪其扰。一个典型的例子是中微半导体设备公司创始人尹志尧的遭遇。隔三岔五就有文章这样报道他：“刚刚，这位中国老人，突然回国，美国人彻底慌了！”“中国再一次在核心领域突破技术‘无人区’，弯道超车，率先掌握5纳米半导体技术！”尹志尧称，这些夸大报道搞得他们很被动。中微不是制造芯片的，是为芯片厂提供设备的。他们多次要求把文章从网站撤下，但过一些时候，又改头换面登出来，实在令人头痛。

　　芯片制造有很多道工序，中微做的是其中的一环，叫做蚀刻机。在蚀刻机这一环做到世界领先当然很好，但中国在许多其他环节依然是落后的，甚至在有些领域是一片空白。媒体的炒作，对尹志尧来说，不但是浪费时间，牵扯精力，而且会影响商业利益，扰乱企业经营。这实际上是损人利己。

　　另一种常见的错误是反过来，把中国说得巨弱无比，认为所有讲中国成就的宣传都是假的。在这些人看来，中国前几年“吹牛吹大了”，“到了中美贸易战的这一天，我们才发现，一些吹得神乎其神的科技神话、工业神话，真的是神话”，“中国以为在某些方面已经超越美国，那是假象”。我们不妨把这类文章称为“神话体”。

　　那么，中国的科技进步是神话吗？答案当然是否定的。

　　我在许多地方介绍过中国领先世界的科技领域。例如抗疟疾的特效药青蒿素，屠呦呦为此获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。又如杂交水稻，为世界人民解决吃饭问题，袁隆平为此获得了2004年的沃尔夫奖。又如超级计算机，现在排名第一的是中国的神威太湖之光，第二是中国的天河二号，第三是美国的泰坦。又如量子保密通信，中国2016年发射了世界第一颗量子科学实验卫星“墨子号”，2017年开通了世界第一条量子保密通信干线“京沪干线”。

　　总体上，中国排第一的科技领域虽然不是很多，但总是有一些，而大多数国家是一项都拿不出来。如果问中国排在世界前列的领域有哪些，那这个名单就相当长了，实际上包括大多数领域，例如卫星导航系统、航天、手机等。

　　许多人有一个误区，就是看到中国强的地方，就极度兴奋，而看到别的国家比中国强的地方，例如美国的芯片，就极度沮丧。这些人虽然知识水平和思辨能力相对较低，但立场还是希望国家好的。奇葩的是另一些人，看到外国比中国强的地方，就产生一种“兴奋”，认为这说明讲中国成就的那些宣传全是假的。

　　必须强调一下，这些反应都是错误的。世界是非常复杂的，科技是非常广阔的。中国在很多领域做得不错，同时美国或其他国家也在很多领域强于中国，这两者之间并不矛盾。我经常批评中国的不足，介绍其他国家的成果。但是一码归一码，中国实际取得的成果还是应该承认。如果你一定要数不出一个外国比中国强的地方，才能承认中国有成果，那你等于是把标准抬高到了一种荒诞的程度，好比在奥运会上，如果一个国家没有包揽全部金牌就一无是处似的。没有任何国家能达到这样的标准，也没有任何理性的决策是基于这样的标准做出的。说得再大白话一点，好比现在有1000个科技领域，中国在100个领域领先，美国在800个领域领先，那么正常的反应是承认差距，继续努力。而许多人的反应，却或者是把中国领先的全部抹杀，或者是把美国领先的全部抹杀。

　　成都武侯祠有一副著名的对联：“能攻心则反侧自消，从古知兵非好战。不审势即宽严皆误，后来治蜀要深思。”如果你问，对于中国的科技宣传，对于中兴事件的反应，应该是硬的好还是软的好，积极的好还是消极的好？那么回答是，这些都不是关键，关键是，不审势即宽严皆误，不实事求是就怎么都不好。

　　把中国吹上天的“震惊体”和把中国贬入地的“神话体”，看似针锋相对，其实在本质上是相通的，都是由于无知和懒惰，对世界做出一种最省力、最简单的解释。省力的结果就是像哈哈镜一样，把现实照得面目全非。实际上，这些人的目的不是对世界获得深入的理解，而只是情绪的发泄。有一个基于游戏《英雄无敌3》的笑话形象地说明了这种感情需求：

　　一个农民走到“城堡有限公司”的总裁办公室门口，问守卫的枪兵：“请问，十字军总裁在吗？”枪兵告诉他：“十字军是二代的总裁，现在已经下台了。”“知道了，谢谢。”农民微笑着走了。

　　第二天，这个农民又来问枪兵：“请问，十字军总裁在吗？”枪兵说：“我已经告诉过你了，十字军是二代的总裁，现在已经下台了。”“知道了，谢谢。”农民微笑着走了。

　　第三天，这个农民又来问同样的问题，枪兵暴跳如雷：“我最后告诉你一遍，十字军是二代的总裁，现在已经下台了。你到底想要干什么？”“没什么，我只不过想再多听几遍这个好消息。”农民微笑着走了。

　　你看，“震惊体”和“神话体”的读者都是这样，并不关心真实的世界，只是想多听几遍自己想听的消息。最滑稽的是，这两种文章还互相以对方的存在作为自己存在的理由，好像众人皆醉我独醒。

　　在不同的观点之间，真正的区别不在于是捧还是踩，而在于是否实事求是。一个观点不会因为它是褒就自动正确，也不会因为它是贬就自动正确，只会因为实事求是而正确。只有在客观认识现实的基础上，才能根据现实而不是想象来决策。而为了客观认识现实，关键就是要提高科学素养，既要了解具体的科学知识，也要了解科学的思维方式。

　　（作者是中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室副研究员、科技与战略风云学会会长）

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