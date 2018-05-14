富士康5月24日申购 市值或超5000亿十大核心点必看

中国基金报记者 刘明

备受关注的富士康A股上市，迎来了最后发行阶段。

刚刚，富士康披露招股意向书、发行安排及初步询价公告，拟发行19.7亿股募投项目金额273亿元并没有变化，此前市场募资可能缩水。

富士康本次发行价预计为13.83元左右，同时为减少市场冲击，这次发行非常罕见地启动了战略配售，战略配售股锁定期至少12个月；在战略配售之外的网下配售的股份也有70%要锁定12个月，这也是许久未有的情形。

中国基金报记者初步统计，战略配售锁定5.91亿股，网下配售有70%的股份要锁定12个月，大概有6.76亿股要锁定（回拨机制启动前）；二者相加总锁定股份数为12.67亿股，占总发行股份数的64%。

富士康创新的发行方式，或为后续独角兽们发新股或CDR（中国存托凭证）提供借鉴，也是减少市场冲击的非常有效方式。

富士康发行10大看点

1、272.53亿元的八大募投项目投资金额未变，而此前的独角兽药明康德(45.530, 4.14, 10.00%)募资缩水六成，市场预期富士康募资也将缩水。

2、发行股份数：19.7亿股，占发行后总股本10%。据此计算，发行价应当为13.83元左右。

3、发行日期：5月24日，网上网下同时申购。

4、股票简称：工业富联；股票代码：601138。简称并不是富士康。

5、启动战略配售，30%股份即5.91亿股战略配售股至少锁定12个月。战略配售股，50%锁定12个月，50%锁定18个月，部分投资者可以自愿延长锁定不低于36个月。

6、网下配售也有锁定。除5.91亿股战略配售，其他13.79亿股中，初步为网上发行4.14亿股占比30%，网下发行9.65亿股占比70%，其中网下配售的股票，30%的股份（即9.65亿股*30%=2.9亿股）无锁定期，另外70%（即9.65亿股*70%=6.76亿股）锁定12个月。

7、综合计算，战略配售+网下配售锁定期的股份总数（5.91亿股+6.76亿股）为12.67亿股，占发行股份总书19.7亿股的64.31%。当然如果启动回拨机制，这个股份情况可能变化。

8、战略配售对象：代表广泛公众利益的投资者；大型国企、大型保险机构、国家级投资基金等；有长期合作愿景并愿意长期持股的投资者。

9、273亿元募资为2015年6月国泰君安(17.800, 0.01, 0.06%)以来最大IPO，也是A股史上第11大IPO。

10、富士康的发行模式或为后续独角兽们发行股份或CDR提供借鉴。

八大募投项目投资金额272.53亿元

募投项目的总投资额没有变化，八大募投项目的总投资额高达272.53亿元。

招股书显示，募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

富士康上市不走寻常路

作为A股拥抱新经济的典型代表，富士康上市过程有着诸多不寻常。

2月1日上报招股书申报稿，上报时公司成立未满36个月。

3月8日发审会过会，从申报到上会仅用了36天，打破了此前的上会时间纪录。

然而，募资有点大，拿批文有点“慢”。从3月8日过会，到5月12日获得批文，用了100天，有点“迟到”的感觉。同样被认为独角兽的药明康德3月27日过会，却早于富士康拿到批文，如今已经上市。

深夜批文核发不寻常。5月12日（周五）晚间到23：48分，证监会核发富士康批文通告，并且当时未披露募资金额。而过去同时时晚上8、9点即发批文，并同时公布募资金额。

此次，启动战略配售锁定至少12个月，以及网下配售的股份中部分要有12个月锁定期，也是非常罕见的创新发行方式。

净利润超99%的A股公司

根据招股书，富士康最近三年，2017年、2016年、2015年的营业收入分别为3545.44亿元、2727.13亿元、2727.99亿元，归属于母公司股东净利润分别为158.67亿元、143.66亿元、143.5亿元。体量很大，不过增速并不高。

2017年158.67亿元的净利润，在A股3509家上市公司中，可以排名第32位，次于海螺水泥(35.100,0.43, 1.24%)的164.29亿元，高于陕西煤业(8.650, 0.07, 0.82%)的157.26亿元。

3年来最大IPO募资

富士康273亿元的首发募资，也创了2015年6月国泰君安上市以来A股规模最大的IPO，当时国泰君安首募金额为300亿元。也是A股史上仅次于中国人寿(25.290, 0.14, 0.56%)的第11大IPO。