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英伟达CEO黄仁勋：所有国家都应重视人工智能

英伟达CEO黄仁勋：所有国家都应重视人工智能
2018年05月14日 09:03 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月14日早间消息，英伟达CEO黄仁勋在财报发布后接受媒体采访时，对美国白宫的人工智能项目发表评论，他认为所有国家都应该认识到这种技术的重要性。

　　美国科技公司上周得以通过白宫举行的峰会阐述这项技术的重要性，呼吁在行业、学术和政府之间展开合作，与其他国家在人工智能领域开展竞争。从无人驾驶汽车到家用机器人，人工智能将被用于方方面面，还有可能改变一个国家的命运。所以专家认为这其中蕴含着巨大的机遇，不仅经济前景可观，还有可能挽救生命。

　　以下为黄仁勋采访摘要：

　　问：你们这个季度再次表现优异，我很好奇你们对当今的人工智能竞争有何看法，对科技领导者呼吁白宫部署人工智能战略有何看法？

　　答：人工智能是软件的未来。软件是自动化的语言，人工智能显然会影响各行各业。我认为每个国家都应该确保人工智能成为其国家战略的一部分。每个国家都会受到影响。很高兴我们对此投入了精力，并且认识到人工智能对我们未来的重要性。

　　问：你是否认为帮助政治领袖认识到这种重要性存在某些挑战？

　　答：人工智能是一项复杂的技术，但人工智能的能力和好处却不难理解。人们或许很难理解它能实现多么快的发展，因为我们正在经历两个指数级的增长。我们收集的数据呈现指数级增长，这让我们编写的程序和软件实现了指数级进步。另外，我们还在经历另外一项指数级发展，那就是我们借助GPU推动计算进步的速度。

　　这种变化速度很难理解，但分析重点归根到底还是自动化。我们能够对哪些技术实现自动化？我们能够通过自动化更好地预测哪些东西？这些行业影响比较容易理解。

　　问：你是否认为中国在政府层面比我们做的多得多？这是否值得担忧？

　　答：我很难给出答案，因为我跟他们接触不深。但很显然，每一个国家都必须努力掌握人工智能技术，了解它对经济和社会产生的影响。所有人都应该关注这一方面。我们很了解人工智能对社会产生的影响，以及有可能带来的利益。每个国家都必须尽力在这一领域走在前列。(樵夫)

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