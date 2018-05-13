苹果“蝴蝶键盘”经常失灵 在美国遭遇集体诉讼

三年前，苹果推出了新的键盘设计——“蝴蝶键盘”，苹果称新键盘设计比之前薄上40%，而且稳定性增加了4倍。

很快“蝴蝶键盘”就推广到了苹果自己的全套Mac上，不过问题也随之而来，Mac电脑因为新键盘进灰的问题，经常会导致其键盘失灵。

我们之前也报道过这个问题，经过统计，苹果重新设计的MacBook Pro机型的键盘，其故障几率两倍于传统的剪刀式结构键盘设计，这应该是新键盘的设计缺陷导致的。

不过貌似现在用户们已经不打算隐忍下去了，根据近日加利福尼亚州北部地区法院提起的最新投诉显示，苹果正在遭遇关于键盘问题的集体诉讼。

诉讼的原因大致上因为Mac用户在新键盘维修上遇到许多困难，他们发现虽然Mac附带一年保修，但苹果经常拒绝履行义务，而且即便苹果进行了修理，也是暂时的，据用户称，修理过的键盘很容易因为同样的为再次损坏。

至于超过保修期的Mac用户，只能乖乖掏400-700美元修电脑了，这个价格确实让人咋舌。

这起诉讼是代表两名用户Rao和Kyle Barbaro提起的，并且更广泛地“代表所有其他类似的人”提起诉讼。它是由旧金山的一家律师事务所Girard Gibbs提出的，该律师事务所在过去曾与Apple多次交手，包括因为iPod“电池容量递减”提起集体诉讼。