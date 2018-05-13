新能源领域复活富康 神龙汽车“重回赛道”计划待考

王琳琳、张洪杰

近日，神龙汽车有限公司对外宣布，神龙汽车将把原有的富康车型升级为合资企业的第三个品牌——“富康”。据了解，升级之后的富康将成为神龙汽车旗下的合资自主品牌，定位新能源，填补雪铁龙和标致品牌的覆盖空白，并会有一个全新的LOGO。

业内分析认为，神龙汽车在此时间节点将富康提升为合资自主品牌，一方面是有意进军新能源领域；另一方面则是希望借助“复活”富康品牌来进一步提升产品销量。然而，已停产10年之久的富康能否让神龙汽车重回主赛道却有待验证。

对此，神龙汽车总经理苏维彬在接受《中国经营报》记者采访时表示： “为了赶上新能源汽车的发展速度，神龙汽车需要一款自主的电动车，必须要有一个品牌。这个时候公司就考虑与其发展一个全新的品牌，不如用原来更加家喻户晓的富康，而且富康这个品牌美誉度和知名度都是有的，所以自然这是一个比较好的契机。”

“再造”富康

上个世纪90年代，桑塔纳、捷达和富康曾经是风靡全中国的“老三样”，也是当时所有中国人独有的汽车记忆。如今，桑塔纳和捷达依旧活跃在国内汽车市场的舞台上，而富康车型却已在十年前消失了。

公开资料显示，富康汽车是雪铁龙旗下的一款汽车，进入中国已经有20余年的历史，保有量超过50万辆。富康汽车原型车是当时在欧洲非常受欢迎的雪铁龙zx车型，1992年引进国内，是神龙汽车在华市场最为辉煌时期的代表，也是中国汽车市场最早出现的两厢车，其最辉煌时期的单月销量曾经一度突破4000辆。

然而，随着国内汽车市场的迭代发展，富康在市场上的表现逐渐不如人意， 2008年，神龙汽车宣布富康停产。“富康退市的主要原因其实就是没有与时俱进，一成不变的外形和内饰使得富康汽车在日新月异的市场中逐渐丧失市场竞争力，虽然它有良好的口碑以及消费者的信任，但最终还是因为缺少创新而被市场所淘汰。”一位汽车行业资深分析师如是说。

根据苏维彬介绍，即将“重生”的富康将以全新的新能源汽车的形象问世，新富康首款纯电动轿车将使用全新的LOGO亮相今年9月的成都国际车展，并计划将于今年年底投放市场。除了纯电动轿车之外，新富康还计划投产一款插电式混动模式的SUV车型，SUV车型大概在明年七八月投放市场。

在业内人士看来，神龙汽车此时“复活”富康，最根本的原因在于新能源汽车发展趋势和双积分政策的压力。“新能源汽车的发展是一个趋势，而且发展的速度非常迅速，合资企业用自主品牌来发展新能源汽车这是一个通行的做法。”苏维彬解释道，“为了赶上新能源汽车的浪潮，发展一个全新品牌不如用原来家喻户晓的富康。”

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树也对神龙汽车做法表示认同。在他看来，即使富康已经停产十年，但它在消费者心中还是有一定的知名度，也是一种情怀，神龙汽车的新能源汽车使用富康品牌也是希望借助富康原有的影响力来提升神龙汽车的销量。

“押宝”新能源

逐步推动汽车产业转型的同时，新能源汽车已成为我国汽车产业接下来的发展重点，国内汽车市场已经迎来了更为深刻的变革。新能源汽车的热潮下，各家车企都积极在新能源汽车领域进行布局，不愿在错失任何风口的神龙汽车自然也不例外。

关于富康品牌的发展，苏维彬表示，“目前在发展自主品牌的新能源汽车上，可能有更大的空间，未来富康品牌的新能源车会成为神龙汽车的第三品牌，它将会覆盖到雪铁龙和标致很难涉及到的区域和细分市场。”

在业内人士看来，富康品牌才是神龙汽车将发展新能源汽车落到实处的具体表现。崔东树认为，“富康作为神龙汽车的新能源汽车品牌重新与国内消费者见面，一方面能够填补神龙汽车在国内汽车市场上的空白，另一方面也可借助富康未曾消失的影响力来铺垫自身在新能源汽车领域的影响力，抢夺市场份额。”

此时神龙汽车推出新能源汽车品牌除了是要布局、抢夺市场之外，也是为了应对双积分压力。2017年平均燃料消耗量积分37511、新能源积分为0的神龙汽车压力可想而知。“短期内富康品牌一方面是神龙汽车试水新能源汽车领域的试验，另一方面也是应对双积分政策压力的表现。”汽车行业知名分析师田永秋如是说道，“从长远而言，神龙汽车或许利用富康品牌在新能源汽车领域过渡，不排除未来神龙汽车还会推出其他新能源汽车品牌的可能性。”

神龙公司产品规划部部长、技术中心副总部长程军透露，“在未来3年会有6款全新的新能源车，富康品牌会有两款，标致、雪铁龙总共加起来有4款。今年会有一个全新的富康品牌电动车推向市场，2019年还会有一款富康的纯电动SUV上市，明年下半年会非常密集的推出插电混合动力车，到2020年初会有一个全新的标致品牌纯电动车上市。”

前景未知

对于神龙汽车而言，今年是其转型的第一年，也是最为关键的一年；除了要在新能源汽车领域发力之外，重回赛道也是神龙汽车的发展目标。正因如此，富康品牌也被外界看作是拉动神龙汽车销量高增长的先锋队。

面对阵痛期，神龙汽车进行了神龙体系“大手术”，制定了“三步走”战略。在保持神龙公司在股东双方集团中的战略地位不变、神龙公司未来跨越百万辆目标不变以及神龙汽车经营层依靠自身努力重回赛道的信心不变的前提下，神龙汽车要实现2017年站稳脚跟，2018〜2020年重回赛道，2021〜2023年追求卓越的中期事业发展规划目标。

当前，神龙汽车基本实现了第一步走目标，进入到2018年〜2020年重回赛道阶段。对此，苏维彬解读到，“2018年夯实基础，2019年价值提升，2020年市场突破，全力冲刺70万辆销量目标，经营利润率5%以上，市场份额至少占据3%，质量达到行业前三水平。”

从国内新能源汽车市场的发展来看，新能源汽车是神龙汽车实现重回赛道目标的重要一环，而富康品牌有着至关重要的作用。一方面，依赖于富康品牌的品牌力，能够刺激到消费者的怀旧情怀，从而吸引消费者产生购买行为；另一方面，对于消费者而言，购买合资自主产品是非常实惠的选择。业内分析认为，如果富康品牌定价合理，就会有一定程度较为良好的销量表现。综合这两方面原因，重启富康品牌在未来能够在一定程度上拉动神龙汽车的整体销量。

此外，上述分析师表示，此番神龙汽车复产富康品牌也颇有应对未来合资股比放开、品牌发展的考量。随着未来合资股比限制的放开，自主品牌的竞争压力会越来越大。近年来发展受挫的神龙汽车，如果能依靠富康品牌，形成良好的市场竞争力和品牌力，在未来或许可以与外资品牌抗衡。

对于神龙汽车而言，重启富康品牌能否拉动神龙汽车挑战高销量目标，神龙汽车又能否借此重回赛道都值得深思。尽管一切尚需市场考验，但不可否认，神龙汽车此番的转型也恰好是符合汽车市场发展的趋势。