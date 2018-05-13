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小米本质上是传统制造企业：产品身处红海

小米本质上是传统制造企业：产品身处红海
2018年05月13日 08:01 新浪科技综合
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　　来源：经济观察报

　　陈歆磊 李思

　　小米正式在港交所递交了招股书，对于小米的估值，现在大家认可的是700亿美元。于我们的常识中，类似的高估值、高市盈率的公司，是谷歌Facebook腾讯阿里巴巴这些做“软东西”的科技公司。于是，我们不禁要问最关键的问题，是什么支撑起了小米的高估值？

　　小米是一家传统制造企业

　　小米的生态链是其在资本市场最大的卖点。小米在招股书中表示，将整体硬件业务包括智能手机、IoT及生活消费产品的税后净利润的上限设置为5%，通过硬件产品带来互联网业务的获客，打造小米生态链。

　　一直以来，“做中国的苹果”是小米向资本市场讲述的故事。苹果已经构建了高度体系化的生态链，生态链内的产品相互关联，产生协同效应。然而，与苹果公司构建的生态链不同，小米的生态链本质上是一家类似于丰田的制造企业，而且作为制造企业，小米可能做得并不及丰田。制造企业无法获得与高科技公司相同的高市盈率，而本质上是制造企业的小米，却偷换了概念，在按照高科技公司估值。

　　生态链的价值在于产品间的化学反应，而小米是在做一个又一个的爆款产品，但这些爆款产品间却没有关联性。小米生态链的产品间最大的关联性在于可连接手机。

　　手机做为端口，控制家里的这些设备。但是手机可以控制这些设备的用处并不大，因为这些产品，比如音箱、空气净化器、冰箱等，彼此间不能产生真正的化学反应，生态链事实上是无价值的。这与苹果的生态链有着本质区别，所以小米本质上是在推出一个个爆款。从这点来看，小米和联合利华、P&G是一样的，都是不停的推出新产品。

　　生态链产品皆身处红海

　　而且，苹果生态链上的产品以小家电为主，所在行业本身都已经是一片红海，往往产品附加值不高，利润空间也不会大。小米唯一能为产业链企业提供的是小米的品牌。小米一直讲为产业链企业赋能，降低成本，但从没讲过具体如何降低成本。

　　手机要降低成本，关键是掌握供应链。过去小米手机因为对供应链没有控制而要负担高成本，后来小米能够影响供应链，成本得到了控制。但是，即使小米的手机控制住了成本，它和现在的大手机商相比仍没有优势，因为其他人的成本控制也不差。那么为什么要认为小米进入一个细分行业，就会比其他人有优势？

　　小米所有的硬件产品所处的市场，未来都会是红海，做这些产品的利润很低，靠这些想赚大钱是不可能的。小米的招股书也证实了这一点，生态链的利润率非常低。小米利润率最高的业务是互联网服务，主要是广告和游戏，而这与小米的生态链完全无关。

　　反观小米生态链内的产品，比如小米做的吸尘器、空气净化器等，小米并没有为这些产品增加“软东西”，小米的空气净化器与其它制造企业的产品相比并没有突出优势。从成本控制的角度，这是“硬东西”，是生产制造企业的价值，而小米却被当做能提供“软东西”的科技公司估值。

　　场景和数据缺乏变现能力

　　小米给自己定义是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。事实却是，手机和智能硬件的利润不高。今年1月，我在《再谈小米的破绽》一文中指出，小米虽然是家了不起的公司，但它仍然有不足之处：首先，小米的物联网主要是家庭物联网，家庭物联网不是最有价值的物联网；其次，场景和数据缺乏变现能力；并且，小米没有真正意义上的创新。

　　按照产品的技术采用生命周期理论，商用和政府将是物联网的最主要采用者，个人消费者对物联网的采用将落后于企业和政府。而小米做的恰恰是家庭物联网。虽然，个人消费者还是会采购大量的设备，并在物联网生态系统中投入巨额的资金，但是其商业价值和社会价值都相对边缘。

　　小米在招股书中强调是世界上最大的消费类IoT平台，链接超过1亿台设备。但是，家庭物联网最有价值的场景在厨房，未来也将是各大家电企业的必争之地。而且，小米的物联网数据大多是无价值的数据，空气净化器的数据、开关的数据、灯泡的数据等，都没有商业价值。

　　一家真正的科技企业应该具备三个要素：技术，场景和数据，以及创新。这三者缺一不可。小米的短板是，它善于营销，偏好轻资产模式，但是它缺乏真正意义上的创新。从创新的角度，小米的产品并不是真正意义上的物联网产品，更像是用物联网作为噱头来营销产品。

　　要做物联网，需要拿大量有价值的数据，但这是小米现在和未来都做不到的。即使未来卖了很多电器，这些电器的场景是无效的。如果转做互联网服务公司，竞争太激烈，增值很难做。小米行至此境，其实并不怪它，因为小米的模式本身很难做，定位太高。

　　（本文经上海交通大学上海高级金融学院市场营销学教授、副院长陈歆磊审阅）

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