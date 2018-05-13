贾跃亭公司造车拍地 面对质询乐视回复前后不一

睿驰汽车拍下的2018NGY-2地块

（原标题：“老赖”贾跃亭旗下公司造车又拍地，面对质询乐视回复前后不一）

据中国之声《新闻纵横》报道，本周，一家汽车销售公司的成立吸引了舆论关注。工商信息显示，5月9号，睿驰汽车销售（广州）有限公司核准成立，由睿驰智能汽车（广州）有限公司出资，注册资本：5000万人民币，属于外商投资企业法人独资。但它为何会引起广泛关注呢？因为，睿驰智能汽车（广州）有限公司是法拉第未来公司，也就是美国FF公司的关联公司。而美国FF公司的创始人就是贾跃亭。有媒体曝光了该公司的一封内部全员信，该信件称FF将全面登陆中国。

去年，贾跃亭被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前，在中国执行信息公开网上，仍能查询到有关贾跃亭个人的7条记录。围绕乐视网和其前“掌门”贾跃亭的资金危机和欠款的风波，可谓是“一波未平一波又起”。

一方面，是今年以来，美国FF公司不断的造车信息。另一方面，睿驰智能汽车公司在4月8号拍得广州南沙区一块大约600亩的制造业用地。而这一地块的竞得人，必须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目。如此一来，就有舆论指出，“贾跃亭有钱造车却不还钱”？那么，在列失信名单的贾跃亭能够如此造车吗？睿驰智能汽车公司和贾跃亭有没有关系？

几位工人正在修理挖机

造车又拍地“老赖”贾跃亭频频进击

还没有公开回国的贾跃亭，今年1月到3月的行踪并不十分神秘。1月，贾跃亭在他关于《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》的回应函中也明确，美国FF公司融资已经取得重大进展，有好多工作需要贾跃亭推动，以保障某款电动汽车产品量产销售和按时交付。

2月，他出现在了美国FF公司的第一次全球供应商峰会上，还以创始人身份进行了现场宣讲。几个月间，他的认证微博上也不时发布“造车”进展。

就在今年2月12号，美国FF公司的关联公司睿驰智能汽车公司获准成立。而后，在4月，这家公司以底价3.6亿多元拍得广州南沙区一块大约600亩的制造业用地。文件中规定，这地块的竞得人，必须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目，并且，必须在项目开工后五个季度内取得纯电动汽车准入的项目核准。

一片红色屋顶的工棚已经建好

两度接到问询函乐视回复前后不一

2018年4月，深圳证券交易所先后两次下发问询函，要求乐视网核实说明贾跃亭及其关联方与睿驰汽车关系等问题。

对于问询原因，深圳市金梧桐投资管理有限公司总裁任金龙分析指出，市场上对此事主要的质疑是贾跃亭有钱造车没钱还债。那么，不排除一种可能就是贾跃亭已经被列为失信被执行人，为了避免其股权被追责，通过一些设计来显得不是他的公司。这个时候就要对睿驰汽车进行一个核查。

那么，睿驰汽车和贾跃亭有没有关系？睿驰汽车土地拍卖款项的资金来源又和贾跃亭有没有关系？

对这两个问题，乐视网在第一份问询回复中称，“依据乐视控股的邮件回复，睿驰智能汽车（广州）有限公司（‘睿驰汽车’）为？FF？的关联公司。前述公司与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营；睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与乐视网及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。”

然而，在最新的一份问询回复中，乐视网方面表示，其目前无法确认？FF？的资金来源与乐视网关联方应收款项、贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。乐视网将继续对贾跃亭、Faraday Future？及其关联方与睿驰汽车关联关系及投资款项资金来源进行质询、核查。

专家：联合惩戒机制面临被架空的危险

工商信息显示，睿驰汽车股东为香港某公司，成立于2016年10月20日，原名“法法汽車生態（香港）有限公司”。

中国人民大学商法研究所所长刘俊海教授指出，睿驰汽车公司本身并没有被列入失信名单，也正是如此，其仍正常开展业务。贾跃亭被列为失信被执行人了，FF公司、睿驰汽车公司是不是被列为失信被执行人了呢？从现在的证据来看似乎没有。有关部门在审核（土地）竞拍人的时候是按工商资料来确认公司股东等信息。现在看来，相关部门认为出让土地没有违反任何对失信被执行人进行限制的相关规则。

刘俊海表示，以后如果有类似的李跃亭、王跃亭在列入被失信被执行人名单以后，如果会采取规避的措施，从而依旧可以正常投资开公司的话，就会使现在所有的联合惩戒机制被架空。他建议：相关部门要明确关于失信被执行人被联合惩戒的关联公司的界定范围，也应当建立联合褒奖诚信的制度。