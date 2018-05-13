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马斯克与巴菲特之争：当资本开始重新定义商业逻辑

马斯克与巴菲特之争：当资本开始重新定义商业逻辑
2018年05月13日 07:43 新浪科技综合
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　　来源：经济观察报

　　陈白

　　在2018年的巴菲特股东大会上，那些去往奥马哈的朝圣者们，在投资的圣殿里，伯克希尔·哈撒韦不再是唯一的焦点。

　　有股东开始质询：“是否愿意出手深陷盈利和资金链争议的特斯拉？”巴菲特直言，“马斯克不需要我的帮助”。而在此之前，有外媒报道，埃隆·马斯克在财报电话会中，把巴菲特一直引以为傲的“护城河理论”认为“非常愚蠢”。此外，因为巴菲特爱喝可乐，马斯克还打算开一家虚拟糖果公司。

　　神坛上的巴菲特和埃隆·马斯克开始“互怼”，绝不仅仅是当下的一时意气。而更像是一场“old　money”与“new　money”积怨已久的一次爆发。站在巴菲特身后，是以可口可乐宝洁等一批成长于巴菲特投资黄金年代的传统老牌公司。而站在埃隆·马斯克身后，是尖端科技，是在地球之上的特斯拉汽车，是区块链，是所有为技术而疯狂的人们。

　　山顶的众神正在分道扬镳。

　　而当我们把视线拉回中国市场，这样的不同思维所造就的两个世界的分水岭更是日益明朗。

　　我们可以找到无数这样的案例，“喜茶瑞幸们”与“香飘飘优乐美们”迥异的三观和打法，“广州酒家们”与“雕爷牛腩们”完全不同的餐饮概念，出租车和网约车，尼康和“2000万柔光自拍”⋯⋯那些与我们生活息息相关的商业，尽管他们最终以类似的方式出现在我们的生活，但从商业生态的角度，他们似乎正在日益成为平行宇宙般的存在。

　　但值得警醒的不仅仅是这样的“平行宇宙”，而是彼此正在成为“看不见的对手”。比如，谁也没想到，能使康师傅方便面销量下滑的，不是统一今麦郎，而是饿了么、美团。古老的“偷车”行当式微，居然是因为一夜之间堆满大街小巷的共享单车。

　　甚至，连存在于以往我们概念中的个体公司都正在逐渐消逝，不再有漫长的产品战争线，资本比市场下手更为快狠准；正在取而代之的，是更多的平台、生态与帝国联盟。

　　在工业经济时代，我们常识中所接受和理解的商业模式是直线型的。从市场调研，到产品生产，再到广告营销分销，其中有一个完整的供应链。在这一供应链条上，每一环节紧紧相扣，形成因果关系。

　　而在互联网催生的大资本时代，商业模式正在以曲线式乃至是指数级的模式增长。曾经的因果关系被打破，产品和品牌，渠道和用户，供应链上的每一个环节，都不再是基于传统的树状结构，而是通过“烧钱”做大盘子，再寻求盈利的可能。

　　巴菲特和马斯克的争议，其实本质上已经不在一个语境。前者所基于的是投资价值，而后者所基于的是商业想象。

　　但不可否认的是，商业模式与逻辑，正在全球范围内发生着巨大的改变，没有规模盈利能力、稳健消费预期和正向自由现金流的公司，从来都不是巴菲特中意的标的。可那些初创期乃至已经成为独角兽的亏损公司，依然获得极高的估值。

　　这样的估值和资本的助推，为他们进一步拓展领域疆界提供了后备力量。最典型的样本是亚马逊，而曾经一度被诟病为难以盈利的京东，也在近期发布了自己的连续盈利财报。

　　而如果我们下沉到一级市场，会发现这样的打法在被不断复制。资本和巨头所带来的力量，已经远远不止是巴菲特这样的价值投资者所给予的资金层面帮助，而是全渠道的协同。一个有标志性的案例是，喜茶在近期宣布获得了巨头美团的入股。产业资本的注入，所带来的毫无疑问不仅是资本的变化，更重要的是想象的空间——一个主打外卖和餐饮评价的美团点评，对于喜茶的赋能，将绝不仅仅只是单纯的资金流。

　　不久之前，一篇题为《腾讯没有梦想》的文章刷爆了朋友圈。如果我们从公司战略的角度来看，它所基于的，还是以传统的线性商业模式标准，来考量非线性商业逻辑下的公司巨无霸们。如果以传统的标尺来丈量新的巨头，如此“刻舟求剑”，恐怕难以得出更接近真相的结论。“今天的巨变，这些30年前开始出现的社会新现实，现在正在而且还将日益显露出全方位的影响。这些巨变带来了全球商业结构的改变；引发了各种规模的收购、吞并以及结盟。促使了全球劳动力大军的变革，这一变革在美国已基本成为既成事实，而在日本和欧洲依然处于萌芽阶段。”

　　在上个世纪末，管理学者德鲁克曾经做出这样的预判：未来企业的竞争是商业模式与资本层面的竞争。

　　而我们反观过去数十年，乃至当下潮流之中的公司发展和并购浪潮，会发现时代的变迁，正在一步步证明这位管理学大师的前瞻预判。

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