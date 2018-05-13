马斯克与巴菲特之争：当资本开始重新定义商业逻辑

来源：经济观察报

陈白

在2018年的巴菲特股东大会上，那些去往奥马哈的朝圣者们，在投资的圣殿里，伯克希尔·哈撒韦不再是唯一的焦点。

有股东开始质询：“是否愿意出手深陷盈利和资金链争议的特斯拉？”巴菲特直言，“马斯克不需要我的帮助”。而在此之前，有外媒报道，埃隆·马斯克在财报电话会中，把巴菲特一直引以为傲的“护城河理论”认为“非常愚蠢”。此外，因为巴菲特爱喝可乐，马斯克还打算开一家虚拟糖果公司。

神坛上的巴菲特和埃隆·马斯克开始“互怼”，绝不仅仅是当下的一时意气。而更像是一场“old money”与“new money”积怨已久的一次爆发。站在巴菲特身后，是以可口可乐、宝洁等一批成长于巴菲特投资黄金年代的传统老牌公司。而站在埃隆·马斯克身后，是尖端科技，是在地球之上的特斯拉汽车，是区块链，是所有为技术而疯狂的人们。

山顶的众神正在分道扬镳。

而当我们把视线拉回中国市场，这样的不同思维所造就的两个世界的分水岭更是日益明朗。

我们可以找到无数这样的案例，“喜茶瑞幸们”与“香飘飘优乐美们”迥异的三观和打法，“广州酒家们”与“雕爷牛腩们”完全不同的餐饮概念，出租车和网约车，尼康和“2000万柔光自拍”⋯⋯那些与我们生活息息相关的商业，尽管他们最终以类似的方式出现在我们的生活，但从商业生态的角度，他们似乎正在日益成为平行宇宙般的存在。

但值得警醒的不仅仅是这样的“平行宇宙”，而是彼此正在成为“看不见的对手”。比如，谁也没想到，能使康师傅方便面销量下滑的，不是统一今麦郎，而是饿了么、美团。古老的“偷车”行当式微，居然是因为一夜之间堆满大街小巷的共享单车。

甚至，连存在于以往我们概念中的个体公司都正在逐渐消逝，不再有漫长的产品战争线，资本比市场下手更为快狠准；正在取而代之的，是更多的平台、生态与帝国联盟。

在工业经济时代，我们常识中所接受和理解的商业模式是直线型的。从市场调研，到产品生产，再到广告营销分销，其中有一个完整的供应链。在这一供应链条上，每一环节紧紧相扣，形成因果关系。

而在互联网催生的大资本时代，商业模式正在以曲线式乃至是指数级的模式增长。曾经的因果关系被打破，产品和品牌，渠道和用户，供应链上的每一个环节，都不再是基于传统的树状结构，而是通过“烧钱”做大盘子，再寻求盈利的可能。

巴菲特和马斯克的争议，其实本质上已经不在一个语境。前者所基于的是投资价值，而后者所基于的是商业想象。

但不可否认的是，商业模式与逻辑，正在全球范围内发生着巨大的改变，没有规模盈利能力、稳健消费预期和正向自由现金流的公司，从来都不是巴菲特中意的标的。可那些初创期乃至已经成为独角兽的亏损公司，依然获得极高的估值。

这样的估值和资本的助推，为他们进一步拓展领域疆界提供了后备力量。最典型的样本是亚马逊，而曾经一度被诟病为难以盈利的京东，也在近期发布了自己的连续盈利财报。

而如果我们下沉到一级市场，会发现这样的打法在被不断复制。资本和巨头所带来的力量，已经远远不止是巴菲特这样的价值投资者所给予的资金层面帮助，而是全渠道的协同。一个有标志性的案例是，喜茶在近期宣布获得了巨头美团的入股。产业资本的注入，所带来的毫无疑问不仅是资本的变化，更重要的是想象的空间——一个主打外卖和餐饮评价的美团点评，对于喜茶的赋能，将绝不仅仅只是单纯的资金流。

不久之前，一篇题为《腾讯没有梦想》的文章刷爆了朋友圈。如果我们从公司战略的角度来看，它所基于的，还是以传统的线性商业模式标准，来考量非线性商业逻辑下的公司巨无霸们。如果以传统的标尺来丈量新的巨头，如此“刻舟求剑”，恐怕难以得出更接近真相的结论。“今天的巨变，这些30年前开始出现的社会新现实，现在正在而且还将日益显露出全方位的影响。这些巨变带来了全球商业结构的改变；引发了各种规模的收购、吞并以及结盟。促使了全球劳动力大军的变革，这一变革在美国已基本成为既成事实，而在日本和欧洲依然处于萌芽阶段。”

在上个世纪末，管理学者德鲁克曾经做出这样的预判：未来企业的竞争是商业模式与资本层面的竞争。

而我们反观过去数十年，乃至当下潮流之中的公司发展和并购浪潮，会发现时代的变迁，正在一步步证明这位管理学大师的前瞻预判。