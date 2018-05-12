华为3GPP参会代表发文：上纲上线指责联想很荒唐

也说联想NR FEC投票事件

作者：风能电风扇

这两天随着知乎上某个一瓶水不满，半瓶水晃荡的帖子，微博等媒体上又炒了一波联想在确定NR FEC方案时投票给高通的事。一时间“美帝良心”仿佛成了民族罪人被千夫所指，甚至被逼得必须要出来公开回应此种质疑。此种魔幻现实主义发展真是叫人啼笑皆非。 我不客气地先开个地图炮：凡是在此次时间里面指责联想的人，我真心提醒你在未来的生活中小心诈骗和传销，因为这么容易被煽动的你显然是受害的高危人群。

作为此次事件中被联想“插刀”的华为的3GPP参会代表之一，我比网上99%的人更有资格，也有必要对此事发表一下观点以正视听。 首先澄清一个基本事实：3GPP的成员是公司/组织而非国家。各个公司是为了本公司的利益而战而不是为了国家的利益而战。因此3GPP里的阵营主要是根据厂商类型形成的阵营，因为他们有更多的共同利益。比如说，MTK、Intel、Qualcomm他们主要考虑的是手机芯片的实现，很多时候就很容易达成共识。DOCOMO和CMCC同为运营商，主要考虑的是网络的运营，他们就经常一起搞事情。而不是说同一个国家的厂家就应该站在一起。事实上他们之间的利益冲突可能非常尖锐。网侧和UE侧厂商的矛盾远比什么国家间的矛盾大多了。比如说MTK和CMCC在CSI-RS RRM测量问题上就是完全对立的态度。在掌握了这个基本事实之后，相信读者自然就能够理解以联想背叛所谓“中国阵营”来指责联想是多么荒唐的一件事情。

既然根本就不存在国别的阵营，各家公司是为了自己的利益而战，那一家公司为了自己的利益去反对另外一个公司这不是再正常不过的事情吗？有什么好指责的了？ 即使是此次“插刀”事件的“苦主”华为，这种事情也没少干过。华为和中兴人脑子打出狗脑子也不是一回两回了。那是华为是叛徒还是中兴是叛徒？

我举个最近的例子，今年初RAN4讨论NR与2/3G的协作，中兴和高通都不想在EN-DC场景下支持对CDMA2K和HRPD的异系统测量，所以中兴就和高通联合起来极力反对华为起草的发给RAN全会的LS，照某些人的逻辑中兴这岂不也是里通外国了？这种非要把正常的基于商业利益做出的决定上纲上线，用泛政治的眼光去看待的认识本身就是没有道理的。 现在我们再说回到FEC方案选择的问题。我提供几点情况供读者加深理解：

1、极化码的提出者Arikan是个土耳其人。最早是在07,08年他就发现了信道极化的现象，10年在TIT上的论文拿了那一年的IEEE信息论学会的best paper award一夜封神。LDPC的创始人Gallager是通信的祖师爷香农的学生，美国人。不论是LDPC码还是极化码，都不是华为首提的技术。因此最终选择哪个技术方案都和国家或者民族自豪感无关，这仍然是纯粹的利益问题。不能说华为的方案别的中国公司就该支持，华为找他们收专利费时是他们掏还是你们这些嚷嚷的看客掏？

2、具体是什么利益？专利。华为之所以推极化码是因为华为很早就开始在极化码上专利布局了。据我所知至少早在11年深研所那边就有人开始跟踪此技术。所以等到NR SI立项之初华为就开始推动极化码作为NR的FEC方案。而高通推LDPC也是因为他们在LDPC上布局很久。顺便再说一句，为什么从LTE就一直在用的turbo码到了5G却被排除在外？因为turbo是欧洲人主推的，华为高通吴蜀联合抗魏了。同理，其他公司支持哪个编码方案也是看他们在哪个技术上有积累，有机会吧他们自己的技术塞进去。或者是要看能从中获得多少好处。没有厂家会认为华为是中国公司所以就应该支持华为。没有公司跟钱过不去，重复，没有公司和钱过不去。、

3、那么为什么会冒出那么多中国厂家支持华为？我不是RAN1的参会代表，所以当时那场干到凌晨3,4点的大战没有亲历。但是事后聊的时候，了解到的小道消息是华为在会前做工作，以减免专利费为条件换取他们在会上投票支持。还不懂的人我就把话说明白点：自己去翻RAN1历次会议的chairman notes看看那些支持华为的企业之前在RAN1写过几篇提案，参与会场讨论活跃程度如何。为什么那些平常根本不写提案不参与讨论的公司会突然站出来联署WF？再说的明白点：你看看小米、信威和普天。#86上还支持高通呢，#86bis就转为支持华为了。你觉得这是出于什么原因？我只能说，无利不起早。

4、最后我要说的是，难道你们以为支持了LDPC就是支持了高通反对了华为吗？不要天真了好不好！大公司都是两面下注的。华为推极化码只是因为相对LDPC专利储备更多一点，在LDPC上华为也是有储备的。选了LDPC华为也吃不了瘪。举个例子，后来LDPC定编码矩阵，小矩阵里面就有一个是华为的方案。大家吵归吵，一个人吃独食是不可能的。那别的公司肯定抱起团来反你。 所以说，联想这件事是很正常的商业行为，没有什么好批判的。虽然现在中美可能爆发贸易战的背景下，华为高通这种中美公司对决的事情很容易引爆情绪，但是还是希望大家保持理性。专业领域的事情留给专业人士。不要上纲上线，这样对谁都没好处。说难听点，连身为苦主的我们都没觉得联想背后插刀，你们是抱打的哪门子不平？