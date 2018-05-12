新浪科技> 业界> 2018谷歌开发者大会专题 > 正文

I/O 2018：谷歌将强制厂商定期推送Android安全更新

I/O 2018：谷歌将强制厂商定期推送Android安全更新
2018年05月12日 08:21 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　尽管在移动操作系统市场的整体份额很高，但多年以来，Android 一直面对着系统更新和安全补丁不够及时的巨大压力。究其原因，其实出在向终端用户推送的“最后一公里”上。好消息是，为了改变这一现状，Google 已经下定决心，以强制原始设备（OEM）制造商定期推送安全更新。在本周召开的 I/O 2018 开发者大会上，谷歌移动安全部门领导人 Dave Kleidermacher 向大家传递了这方面的信息。

　　谷歌 Android 平台安全负责人 David Kleidermacher

　　他表示，根据合同，OEM 合作伙伴有义务定期发布补丁，称其致力于在 OEM 协议中强调这方面的重要性。这么做的好处是，将有大幅增加的设备和用户会定期收到安全补丁。

　　What's new in Android security - Google I/O 2018（via）

　　XDA-Developers 率先报道了这一消息，不过 Google 并未立即回应和披露更多细节（比如已经与哪些厂商签订了合约）。

　　3 月的时候，Kleidermacher 曾在接受 Cnet 采访时表示：当前 Android 的安全性，已经与竞争对手相当。期间他还提到会向 OEM 厂商施压，以要求它们更快地推出补丁。

　　然而 4 月份的时候，有安全研究人员发现，部分 Android 手机制造商在安全更新中撒了谎，隐瞒了它们没有打上全部补丁的事实（本站传送门）。

　　2 月下旬的时候，SecurityLab 在 Twitter 上曝光了各大手机厂家的安全更新状况。

　　[编译自：Cnet]

谷歌Android补丁
我要反馈
相关专题： 2018谷歌开发者大会
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有