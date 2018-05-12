凌晨突发！富士康IPO批文来了，5大悬念待解！

中国基金报记者 天逸

证监会批文

就在大家纳闷昨晚（5月11日）证监会还发不发新股的时候。

接近5月12凌晨，就传来大消息：富士康终于要上A股了。

据证监会消息：5月11日，我会按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

富士康在A股上市会带来怎样的惊喜？基金君梳理了五大悬念。

悬念1：市值能否超越5000亿？

目前A股科技股市值最高的是海康威视3689亿元，富士康上市后能否超过海康威视，能否超过5000亿大关？

悬念2：IPO募集资金能有多大？

虽然富士康的申报稿中，尚未披露发行股份数、发行价和拟募集资金额度。不过，募投项目的总投资额还是有的，八大募投项目的总投资额高达272.53亿元。

招股书显示，募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

我们来看看具体募投项目，简单罗列一下：

第一个工业互联网平台构建，总投资额21.17亿元。

第二个云计算及高效能运算平台，总投资额10.05亿元。

第三个高效运算数据中心，总投资额12.16亿元。

第四个通信网络及云服务设备，总投资额49.68亿元。

第五个5G 及物联网互联互通解决方案，总投资额6.33亿元。

第六个智能制造新技术研发应用，总投资额51.08亿元。

第七个智能制造产业升级，总投资额86.62亿元。

第八个智能制造产能扩建，总投资额35.45亿元。

以上，八大项目总投资额合计272.53亿元。

富士康此前公布的募投资金为272亿元，实际募集能有多大，还有一些变数。若是按272亿计算也是近几年募集规模最大，

悬念3：能否带动科技股走出一轮行情？

富士康科技不管能否超过海康威视，都会是科技股的龙头。这家公司的发行和上市对整个科技股行情可能有较大影响，还有一些产业链相关公司，值得密切注意！

悬念4：是否会受到近期港股独角兽低迷的间接影响？

最新上市的平安好医生表现欠佳，而最近一两年内上市的众多独角兽们。众安在线、阅文集团、易鑫集团、雷蛇等股票自高位下来之后，股价都已腰斩。独角兽们的表现可见一斑。

而最近在香港申请上市的小米，估值也下调了。据彭博社北京时间5月9日报道，知情人士称，小米公司现在的估值很可能介于600亿美元至700亿美元之间。

从1000亿美元，到700亿美元，估值骤降三成。

富士康到时候在A股的市值表现，我们拭目以待。

悬念5：台湾首富郭台铭的身家能涨多少？

根据2018年福布斯的排名，郭台铭身价85亿美元蝉联台湾第一。

虽然富士康无实际控制人，但富士康的间接控股股东鸿海精密第一大股东为郭台铭，其间接持有A股市值将会给他的身家带来一个提升。

更多报道可以查看今年2月份基金写过的文章。

富士康要来A股了：净利干翻99%A股公司，市值或超5000亿，秒杀360？

1、全球最大代工厂富士康要招股了

昨日晚间，富士康工业互联网股份有限公司的招股书（申报稿）在证监会网站预披露，拟在上交所上市。

这家有着全球最大代工厂称号的企业，公司控股股东为中坚公司（发行前持股比例41.14%）。中坚公司为一家投资控股型公司，由鸿海精密间接持有其100%的股份。

国内科技类最大公司是海康威视3400多亿，360借壳成功也是3400多亿，富士康若是能上市成功，很可能成为A股市值最高的科技股龙头。

招股书显示，因为鸿海精密不存在实际控制人，因而富士康工业互联网公司也不存在实控人。不过，在大众心目中，台湾地区首富郭台铭，作为鸿海精密和富士康的创始人，也是公司的大老板。

虽然大家都喜欢称富士康为全球最大代工厂，不过郭台铭认为富士康并不只是个代工厂。在2017年12月参加《财富》全球论坛时，郭台铭表示，邀请我来做演讲的时候，介绍我们是全世界最大的代工制造企业。其实我们在二十年前就已经不是只有代工了。

郭台铭

郭台铭表示，“我们很早就用AR，其实我们公司这么多年来累积了非常多（的经验），我们不是传统的制造业，我们已经可以帮客户量身订做，甚至帮客户选择，建议他用哪一种材料，像这一瓶水，老板看到可以找我，我可以告诉他，你用什么材料，用多少尺寸，人家开水的时候不会漏出来，这就是技术。”

这也可以从富士康拟上市的名称中看出来，“工业互联网股份有限公司。”

实际上，早在2017年12月份，在台湾股市上市的鸿海精密，就披露了富士康要上市的信息。鸿海精密精密在台交所公告，董事会通过子公司富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票，并申请在上海证券交易所上市提案。

而后2018年1月31日，鸿海举行股东临时会，股东大会批准富士康工业互联网的上市计划。在股东会上，董事长郭台铭再度表示鸿海不只是个代工厂，“外界都认为鸿海是代工厂，把公司跟苹果联系在一起，但鸿海将从硬件转型成软件公司。”资料显示，鸿海精密由郭台铭创立于1974年，是富士康集团的母公司，被称为全世界电子产品的“代工巨头”。

在招股书中，富士康对自我的介绍为“公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。”

2、净利润近160亿元，分析人士预计市值两三千亿

上面介绍大家大概感性认识了下富士康，接下来我们再来通过招股书，继续了解下富士康的股东和财务状况。

富士康最新的股东名单中，有33位股东，持股总数为177.26亿股，第一大股东（控股股东）中坚科技持股72.93亿股，占比41.14%。

富士康的员工人数也是在A股排名前10位，仅次于中石油中石化、四大行、外加中国平安和中国中铁。员工总数26.9万元，其中30岁以下员工16万人，占到了约60%。

富士康办事效率就是稿，这么大个公司，多少个关联子公司，2月1日报的材料，就把2017年的财务数据都整出来了。

财务数据体量大，负债率高，营收利润增速不高。富士康截至2017年底的总资产高达1485.96亿元，总负债达1204.41亿元，负债率高达81.05%。

公司最近三年，2017年、2016年、2015年的营业收入分别未3545.44亿元、2727.13亿元、2727.99亿元，归属于母公司股东净利润分别为158.67亿元、143.66亿元、143.5亿元。体量很大，不过增速并不高。

由于富士康太高效，A股大多数公司还没有出2017年年报，我们不妨以2016年年报净利润来对比。富士康143.66亿元的净利润，在所有3490家A股公司中，可以排名第30位，超越了99%的A股公司，次于中国铁建的148.51亿元。

对于富士康在A股上市后的估值，一位基金经理表示，由于该公司增速不高，给个15-20倍左右的市盈率的话，按正常估值预计在两三千亿元吧。但由于富士康这种巨头在A股的稀缺性，不排除能有更高的市盈率和市值。如果按照30倍左右市盈率，加上发行新股募资，市值超过5000亿也很有可能。

数据显示，富士康的控股股东鸿海精密在台湾证交所最新的市值为15163亿元台币，折合人民币为3257亿元。

3、八大募投项目总投资额272.53亿元

虽然富士康的申报稿中，尚未披露发行股份数、发行价和拟募集资金额度。不过，募投项目的总投资额还是有的，八大募投项目的总投资额高达272.53亿元。

招股书显示，募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。

我们来看看具体募投项目，简单罗列一下：

第一个工业互联网平台构建，总投资额21.17亿元。

第二个云计算及高效能运算平台，总投资额10.05亿元。

第三个高效运算数据中心，总投资额12.16亿元。

第四个通信网络及云服务设备，总投资额49.68亿元。

第五个5G 及物联网互联互通解决方案，总投资额6.33亿元。

第六个智能制造新技术研发应用，总投资额51.08亿元。

第七个智能制造产业升级，总投资额86.62亿元。

第八个智能制造产能扩建，总投资额35.45亿元。

以上，八大项目总投资额合计272.53亿元。