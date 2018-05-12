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野村：特斯拉市值将达千亿美元 股价或将涨到500美元

野村：特斯拉市值将达千亿美元 股价或将涨到500美元
2018年05月12日 04:58 新浪美股
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　　新浪美股 北京时间5月12日讯，据彭博消息，Nomura Instinet分析师Romit Shah在周五发布的一份报告中表示特斯拉股价可能会直冲到每股500美元，并称中国市场机会将非常巨大，关注中国供应商中科三环和四维图新等。

　　Shah认为，围绕特斯拉的关键词可能会在未来3-6个月从当前的“破产风险、烧钱”变成“市场机遇、增长”，认为在未来两年特斯拉市值可能会到1000亿美元。

　　指出特斯拉是美国市场上最被卖空的股票之一，因为投资者认为资本密集不可持续，并且低估了随之而来的“价值创造”。

　　随着Model 3的产量增加，现金流会有改善；中国市场面临汽车政策放松的前景，机会“似乎会非常巨大”

　　特斯拉供应商包括：A股市场：中科三环（000970CH）、四维图新（002405 CH）、宜安科技（300328 CH）、蓝思科技（300433 CH）、均胜电子（600699 CH）

　　其他大中华供应商：和大工业（1536 TT）、台达电（2308 TT）、贸联-KY（3665 TT）、乙盛-KY（5243 TT）、宸鸿（3673 TT）

特斯拉股价
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