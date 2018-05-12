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马斯克：下周将推出全轮驱动和高性能版Model 3

马斯克：下周将推出全轮驱动和高性能版Model 3
2018年05月12日 04:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月12日凌晨消息，特斯拉Model 3车型将加入部分只在特斯拉高端型号汽车中才有的功能。本周五，特斯拉CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）在一条Twitter动态中表示，从下周末开始，特斯拉将接受全轮驱动和“高性能”版Model 3的订单。

　　就目前来说，特斯拉Model 3只有后轮驱动版本，而特斯拉曾经承诺过会推出全轮驱动版本的Model 3，就像其他高端车型一样。该全轮驱动版本Model S拥有两台电动机，分别位于前车轴和后车轴上。特斯拉称此项改变能给车辆提供更好的牵引控制。

　　另外，特斯拉还准备推出一款“高性能”版本Model 3，马斯克暗示说该版本将搭载特斯拉的滑稽模式（Ludicrous Mode），该模式能显著提升Model 3的加速性能。

　　马斯克表示，搭载能自动调节车身高度的智能空气悬架系统（Smart Air Suspension）的Model 3车型将可能于明年开始生产。某些Model S和Model X车型已具备此功能，该智能空气悬架系统能根据不同的驾驶场景自动调节车身高度。比如，当汽车在不平坦路面或雪地行驶时，该系统就会提升车身高度，而当路面情况改善后则会降低车身高度。

　　特斯拉很早之前就承诺说会添加上述功能。例如，马斯克在2017年上半年在Model 3还没投入生产时就说早期Model 3会是后轮驱动的，以降低生产难度。

　　然而，Model 3的产量多次未达到预期，有报道称该车型的许多部件或整车都需要返厂维修。

　　今年四月份，马斯克称特斯拉将“可能在7月份”推出一款双发动机版本Model 3，当时特斯拉刚完成了每周生产5000辆Model 3的产量目标。而特斯拉本打算在2017年年底就实现该产量目标。（小宝）

Model 3特斯拉
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