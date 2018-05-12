高通再次延长恩智浦交易期限 等待中国商务部批准

新浪科技讯 北京时间5月11日晚间消息，高通公司今日宣布，已将收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors)交易的有效期延长至2018年5月25日下午5点。

2016年10月，高通宣布以约380亿美元收购恩智浦半导体，约合每股110美元。后来，随着恩智浦半导体股价的上涨，公司股东认为高通的报价太低。今年2月，高通又将报价提高至每股127.50美元，约合440亿美元。

在此之前，高通已多次延长这笔交易的有效期限，原因是尚未得到中国商务部的批准。

要完成这笔交易，高通共需要得到全球9个国家监管部门的批准。到目前为止，高通已获得了其中8个部门的批准，只待中国商务部的批准。如果得不到中国商务部的批准，则高通需要向恩智浦半导体支付20亿美元的解约费。

对于该交易，中国商务部新闻发言人上个月曾表示，商务部正在根据《反垄断法》的规定，依法对高通收购恩智浦半导体股权案进行审查。对于高通已经提出的救济措施的方案，调查机关进行的市场测试初步反馈认为，高通的方案难以解决相关市场竞争问题。

对于高通而言，这笔收购交易至关重要，因为该公司正寻求拓展客户群，并成为快速发展的自动驾驶汽车市场的领先芯片厂商。但分析人士称，在中美贸易和投资摩擦问题解决之前，中国商务部批准该交易的可能性不大。(李明)