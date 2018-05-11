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详细揭秘：两年前的“5G投票”，联想究竟做了什么？

详细揭秘：两年前的“5G投票”，联想究竟做了什么？
2018年05月11日 22:28 新浪科技综合
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　　来源：微信公众号三易生活

　　一件已经在2016年就被盖棺定论的事情，近日随着几篇知乎上的文章，再度吸引了大量“吃瓜群众”的关注，诸如“5G标准上，联想为什么不给华为投票”一类的“惊悚”标题，也成为了外界关注的源头。

　　但是我们在详细阅读了这些文章之后，却发现作者有大量使用专有技术名词的情况下，有着“带节奏”的嫌疑。

　　而在这篇文章的准备阶段，我们三易生活也专门联系了高通、华为、联想三方。截至发稿前，高通和华为并未就此事件进行回应，联想方面相关人士则表示，“希望业界不要在这个狭隘的层面上评价创新技术”。

　　首先，3GPP不是霸权组织，更没有阴谋论

　　首先，和某些“阴谋论者”的看法不同，5G标准的制定组织3GPP，在华为无线网络标准专利部部长万蕾博士（她同时也是华为5G标准Polar码方案主要贡献者之一）看来，是一个公正、透明、团结和技术性极强的组织。

　　万博士曾这样评价3GPP：“技术是没有国界的，3GPP之所以成功，就是归功于它的国际化，它的罗马论坛式的技术辩论是推动技术优化趋于完善的核心机制。衷心祝愿3GPP的全球化的民主精神源远流长……”

　　作为这种“透明公开”的直接体现，3GPP每一次的会议都有详细的记录可供公开查询——当然，会议纪要是全英文的，而且动辄数万字之多。这确实给了一些人断章取义的机会，但作为一家合格的IT媒体，我们三易生活的编辑也是耐着性子仔仔细细地看完了2016年8月（第86次）、2016年10月（第86次b）和2016年11月（第87次）三次英文会议纪要……终于得以将整场事件以较为明晰的顺序，呈现在大家眼前。

　　2016年8月第一次会议：三种标准被提出，技术争论很激烈

　　关于5G移动宽带 信道编码的三大标准，争论的源头来自于2016年8月的3GPP第86次会议。在这次大会上，LDPC、Polar和Turbo三种编码方案被正式提出。

　　从官方会议纪要中，我们可以看到此时三大阵营的支持方和后来流传的并不一样。为了让大家看得更清楚，我们稍微统计了一下：

　　LDPC方案（第一次会议）：高通牵头，支持者包括三星、诺基亚、中兴、联发科、英特尔、夏普、vivo、OPPO、小米，以及美日韩的主要电信运营商。

　　Polar方案（第一次会议）：华为牵头，支持者包括华为海思、中国移动、中国联通、展讯、以及少数欧洲和美国的电信运营商

　　Turbo方案（第一次会议）：LG牵头，支持者包括爱立信、NEC、法国橘子电信（这货在Turbo和Polar上两头下注）等少数代表

　　值得一提的是，很多人以为3G、4G时代是高通独霸天下，其实不然——3G、4G时代采用的反而是5G时代“小众”的Turbo编码方案，当时的LDPC还处于完善期，而Polar更是还在理论阶段……

　　在这场被很多媒体忽视了的第一次会议上，各方并没有进行表决。但却发生了非常热烈的技术讨论。

　　有趣的是，从3GPP的会议记录来看，实际上高通、三星、华为、中兴、LG等也都并非固执于自己的“阵地”，而是同时参与了多个方案的技术评估和讨论。这背后的原因，除了3GPP本身浓厚的技术氛围外，其实也因为在5G时代，大家基本上都是在技术和专利上“多方下注”。

　　比如高通既有LDPC的部分专利，也有Polar的部分专利，反之，华为主导Polar，也同样参与了LDAC的建设。“你中有我。我中有你”，并不像3G、4G时代那样存在着明确的专利墙或者独占情况。

　　2016年10月第二次会议：投票开始，联想出场？

　　在这次的会议上，上次提出的三种5G编码方案的技术争论仍然在持续，但是和第一次会议相比，第二次会议发生了大量的“变故”。

▲三个阵营相互“挑刺”的密密麻麻的记录……▲三个阵营相互“挑刺”的密密麻麻的记录……

　　其一，是三种方案的支持者开始相互攻讦，从单纯炫耀自身技术的先进性，变成了指责其他方案的技术短板，在这个过程中，LDPC的确在技术层面上占据了上风。

　　其二，是三种方案本身的支持者阵营发生了很大的改动，具体来说如下：

　　LDPC方案（第二次会议）：华为、高通、NTT、三星、爱立信、LG、NEC、索尼都为之站台

　　Polar方案（第二次会议）：只剩下了华为、华为海思

　　Turbo方案（第二次会议）：已经基本没有支持者了

　　在各方唇枪舌剑一番之后，会议的议题就此发生了关键性的改变：从到底是要哪一种5G数据编码方案，变成了大家到底需要几种5G数据编码方案。而这一次，也正是在网上被传得神乎其神的“第一次投票”。

　　这个时候，各方阵营再次发生了奇怪的分裂：

　　1.只需要LDPC：爱立信、索尼、夏普、诺基亚、三星、英特尔、高通、联想、富士通、摩托罗拉移动，再加上几家日韩为主的电信运营商

　　2.只需要Polar：华为

　　3.需要LDPC，但也兼顾Turbo码：LG、IMT、NEC、富士通、法国橘子电信

　　4.需要LDPC，但也兼顾Polar码：中兴、联发科、努比亚、小米、OPPO、展讯、再加上其他几家。

　　由于“唯Polar派”只有华为一家，到了实际的投票阶段，华为主动弃权。此时阵营1和阵营4几乎旗鼓相当，最终的结果是两边暂时各让一步：初步决定在5G数据传输的“长码”部分使用LDPC，同时留下了一部分“短码”空间待定。至此，LDPC可说是小胜一场。

　　在这次的投票中，联想是否有表态支持LDPC？显然是有的，但是从整个阵营分部来看，这种表态对于投票结果是否有决定性影响呢？应该说，没有。至于为什么笔者敢肯定没有，大家只要知道3GPP的投票并不是“一人一票”，而是有权重的概念，应该就能明白了。

　　2016年11月第三次会议：尘埃落定，团结的胜利

　　在上一次的会议中，已经决定了5G移动宽带的数据传输部分部分采用LDPC方案，从而留下了两件事待定，一是数据信道中，“剩下的部分”采用何种方案，另一点则是除了数据传输之外，用于网络控制的信道采用何种方案。

　　由于LDPC在前一次的会议中，已经拿下了5G移动宽带数据信道的大部分份额，因此，在剩余的“短码”部分，竞争就变得异常激烈了。这一次，除了没什么存在感的Turbo码阵营之外，LDPC和Polar码阵营都拉上了大量“盟友”，概括如下：

　　LDPC方案（第三次会议）：三星、阿尔卡特朗讯、上海贝尔、爱立信、英特尔、三菱电子、摩托罗拉解决方案、NEC、诺基亚、KDDI、高通、夏普、SK电信、NTT Docomo、T-Mobile、Verizon……总共约33家

　　Polar方案（第三次会议）：华为、华为海思、宏碁、ADI、贝尔移动、博通、中国移动、中国电信、中国联通、联想、Marvell、联发科、摩托罗拉移动、努比亚、OPPO、东芝、vivo、小米、中兴……总共59家

　　可以看到，由华为主导的Polar方案这次明显是有备而来，而且联想也的确在这一轮投票给了华为没错。但是，由于Polar的支持者们所占的投票权重不够高，因此最终结果还是由LDPC码拿到了5G移动宽带数据信道的全部份额。

　　这样一来，Polar码唯一的希望就只剩下5G移动宽带控制信道一途。在最终的这一次表述和投票中，中国企业（包括联想以及其他的全球盟友们）展现了真正的团结。对于这段历史，来自中国台湾省的数名参会代表有着生动的描述：

　　其实，从技术上来讲，5G数据信道追求的是传输速率，主要都是大型封包，这一块LDPC的性能的确有明显优势（这也是为何第一次投票，LDPC极其顺利拿下数据信道长码部分的原因）。

　　而对于5G控制信道来说，本身传输的数据量小，比起速度更注重可靠性，就恰好是Polar码的拿手部分了。

　　最终，Polar码在本身有技术优势，加上中国厂商们的集体支持下，成功被确立为5G移动宽带控制信道的国际编码标准。

　　这，就是近日又被炒作起来的，2016年3GPP三场会议的完整过程。

　　关键问题来了，联想扮演了怎样的角色？

　　用最简单的一句话概括的话，其实联想在整个三场会议中，基本上没起到什么作用。它并没有独自发表技术成果。也没有独自为某一个标准站台。

　　而从三次投票的结果来看，联想参加了全部的三次投票，在第一次投票（究竟一种还是多种编码制式）的时候投给了LDPC，之后的两次投票（数据信道短码制式、控制信道制式）中则全部投给了Polar。

　　总结一下就是：联想在大家都不看好Polar的时候，选了高通和华为当时都力挺的LDPC，而在中国企业团结起来支持Polar的时候，也跟着一起挺了一把华为。

　　这个结果，其实就能看出和互联网上疯传的某些说法，其实是有着很大的差异的。

　　就在今日早间，联想官方发表了正式回应，主要表明两点：

　　① 联想及旗下的摩托罗拉移动，在相关投票上所投的都是赞成票；

　　② 联想一直支持中国5G技术的发展，并全力推动5G技术和相关产品的研发。

　　或许，比起单纯的diss联想或者旧事重提，这样的结论更加真实客观，无疑也更加有趣。

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