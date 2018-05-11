因合作风险加剧 松下考虑不再投资特斯拉超级工厂

去年7月，特斯拉以相对适中的价格推出了面向大众消费市场的Model 3车型，在美国售价约为3.5万美元。然而，Model 3的产量却增加缓慢，生产目标也一推再推。由于特斯拉汽车遭遇的生产瓶颈等问题，日本松下电器认为其与特斯拉汽车电池的合作风险正在加剧，松下目前正考虑不再对内华达州的特斯拉电池“超级工厂”（Gigafactory）进行投资。

据《日经亚洲评论》报道，由于特斯拉汽车近几个月来遭遇的生产瓶颈等问题，日本松下电器认为其与特斯拉汽车电池的合作风险正在加剧，松下目前正考虑不再对内华达州的特斯拉电池“超级工厂”（Gigafactory）进行投资。

尽管在截至今年三月的财年中，松下的销量和利润都在增长，但公司的电动汽车电池业务却出现了紧张的迹象。在今年四月上旬，特斯拉的坏消息接连不断，特斯拉股价曾一度累计暴跌超过20%。受此连累，松下电器股价也一度累计暴跌逾9%。

在投资者看来，松下的股价可以被视为特斯拉股价的“晴雨表”。两家公司业务的相关性很强：特斯拉造的车越多，需要的松下电池就越多，目前松下最知名的身份已是特斯拉电动汽车的电池供应商。

松下对特斯位于内华达州的电池“超级工厂”（Gigafactory）的大笔投资，让其与特斯拉捆绑在了一起。松下曾承诺对特斯拉的“超级工厂”投资16亿美元。作为回报，松下将成为特斯拉Model 3所使用的锂电池独家供应商。

松下曾预期，这些大手笔投资将从今年起开始获得回报。但现在看来，要想获利，松下必须要等到特斯拉提高产量之后。

此外，特朗普政府对环保政策并不感兴趣，导致电动车行业在美国前景黯淡，对该行业依赖极深的松下电池业务也不被看好。今年四月，美国环境保护署还称，正在修订燃油效率标准，允许汽车制造商“生产人们想买且买得起的车”。这挫伤了市场对电动汽车发展前景的预期。

《每日经济新闻》记者注意到，当地时间5月2日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在公司财报电话会议上表示，预计不久后他将“宣布特斯拉汽车在中国建厂的位置”，该厂不仅将生产电池，还将造车。对此，几位松下的高管表示，“（特斯拉在中国建厂的计划）尚未敲定，并且没有什么东西是一成不变的”。

《日经亚洲评论》报道称，松下原本计划为内华达州的电池工厂投资50亿美元，为了这座电池工厂，松下不断投入资金，其中部分资金来自发债。目前，松下方面已经承担了大约2000亿日元（约18.2亿美元）的投资，并考虑进一步投资。但公司一位高管表示，松下打算“对（特斯拉）的具体形势作出评估后再决定”。

松下进退维谷

去年7月，特斯拉以相对适中的价格推出了面向大众消费市场的Model 3车型，在美国售价约为3.5万美元。然而，Model 3的增产进程缓慢，生产目标也一推再推。截至今年3月底，Model 3的产速大约为每周2200辆。根据特斯拉公布的一季报，今年一季度是特斯拉运营亏损最严重的季度，这导致一些人开始质疑特斯拉的财务状况。这同时也为松下带来了冲击，在截至3月的财年中，松下的营业利润减少了约200亿日元（约1.83亿美元），并拖累了包括电动汽车电池在内的业务部门。

尽管在本周四的公司财报会议上，松下社长津贺一宏（Kazuhiro Tsuga）表示，从长远的角度来看，松下看好特斯拉的产量，但松下目前仍不愿承诺向特斯拉进一步投资。

《日经亚洲评论》报道中称，松下的这种谨慎做法，部分源于公司在等离子显示器方面的激烈竞争——松下之前投资了约5000亿日元（约46亿美元）用于建厂和其他费用，但等离子显示器并没有像液晶显示器一样受到市场的欢迎。

除了特斯拉外，松下也正准备与中国的电动汽车电池制造商展开一场“投资大战”，特别是与总部位于福建的宁德时代。目前宁德时代正在大手笔地快速增加产能，通过低成本方式与国际大型汽车制造商保持业务合作的优势，从而颠覆松下的业务。

面对来自宁德时代的激烈竞争，松下无疑感到了巨大压力：向特斯拉注入更多的资金具有风险，但放弃成为特斯拉在中国业务的独家供应商又无疑是将机会拱手让给了宁德时代。

《每日经济新闻》记者还注意到，松下与日本车商丰田汽车之前的合作关系也需要来自松下的投资。松下一位高管表示，公司同样有意成为丰田汽车的重要合作伙伴。去年年底，松下和丰田还表示，他们将开始探索电动汽车电池的联合开发。然而，当时松下的电池产能已经完全饱和，没有资源给丰田提供电动车电池的联合开发。因此，如果双方合作关系要进一步发展，可能需要松下方面继续投资。