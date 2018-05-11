传言联想站队高通5G标准，究竟谁获利？

文 / 《通信产业报》（网）王欣 编辑 / 王改静

昨晚，一则因联想及其收购的摩托罗拉站队高通，而导致华为以微弱劣势输给高通，错失数据信道编码方案的话语权的传闻在网上火速传播。

一时间，联想被推上舆论的风口浪尖。网友评论一边倒，称联想为“美帝良心”，同时扬言再也不购买联想产品。

随后，联想第一时间发布声明表示，在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由中国移动、华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

联想声明全文

在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由中国移动、华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

我们谴责任何造谣行为，也吁请大家切勿相信谣言。对于恶意造谣者，我们保留相关法律权利，依法追究到底。

一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发而继续努力。

联想集团

2018年5月11日

同时，联想还出具了一份英文资料，上面显示联想、中兴、小米、OV都在华为赞成票之列。

但是，随后就有网友亮出“实锤”，指控联想“混淆视听”。那么，事情的真相究竟是什么？操纵这场风波究竟有何用意？

真假参半？

据《通信产业报》（网）记者了解，此次事件其实发生在2016年底，3GPP召开决定5GeMBB场景编码方案的两次会议上。



实际上，最后的投票结果是5GeMBB场景数据信道编码方案使用的是高通主导的LDPC方案，5GeMBB场景控制信道短码编码方案采用的是华为主导的Polar。

同时，uRLLC和mMTC场景的数据信道和控制信道的编码方案还在讨论中。

据悉，5G通信分为控制信道和数据信道，控制信道主要传输指令和同步数据参数等，数据信道主要传输数据。

在控制信道中，编码分为短码和中长码，因为各个指令的使用频率不一样，所以把经常使用的指令用比较短的编码实现，使用频率很低的用长编码实现，这样可以提高传输效率。

一位现场投票的人员向某媒体披露，联想的声明材料只说了部分实话，3GPP在2016年底举行了两场会议即86次会议和87次会议两场上，联想分别把票投给了高通和华为。

据悉，2016年10月在葡萄牙里斯本举行的86次会议上，高通提议5GeMBB场景数据信道长码和短码方案均采用LDPC方案，而众多中国厂商均提出反对建议，而联想(和摩托罗拉）把票投给了高通。

最后，高通主导的LDPC方案，成为5GeMBB场景数据信道编码长码方案。

2016年11月在美国里诺举行的87次会议上，主要是数据信道短码的表决。这一次，联想(和摩托罗拉）把票投给了华为，使得华为主导的Polar成为5GeMBB场景控制信道短码编码方案。

风波背后

引起网友公愤的是联想作为中国企业居然把票投给了高通。

对于联想此举的目的，业内人士分析，联想可能是处于商业目的，摩托罗拉和高通关系密切，从联想立场上看，如果采用高通方案，摩托罗拉的技术优势将更好地得以发挥。

同时，也有人分析，纯粹从技术角度分析，在长码部分，华为主推的Polar编码方案与高通主推的LDPC编码方案相比并没有技术优势。

实际上，这次事件已经过去一年多了，这场风波背后的操控者有何用意不得而知，但可以确认，随着5G标准逐步落地，这场5G博弈已进行到攻坚阶段。

目前，3GPPR15标准正在制定中，并计划在今年6月份完成。值得一提的是，中国已经在标准制定中，取得绝对话语权。

在3GPP标准组织中，中国人担任关键职位30余个，投票权超过23%，文稿数量占总量30%，牵头项目占总数40%。

中国移动在3GPP标准组织中担任3个关键职位，牵头8个重要项目，提交1000余篇文稿，申请5G相关专利500余项。

中国电信在3GPP和ITU国际标准组织中共主导5G国际标准立项23项，提交国际标准文稿300多篇，获得技术专利保护139项。

重要的是，中国通信企业牵头制定5G核心网标准的制定。2016年11月，3GPP正式启动5G系统架构项目（5GS），并提出由中国移动牵头标准制定，中国移动研究院孙滔博士担任该项目的唯一报告人。

仅隔半年，2017年6月，3GPP决定中国移动主导的SBA架构作为未来5G核心网的统一基础架构。

可以发现，中国5G研发已经走到国际第一梯队，但现下网友的激动情绪对中国赢得这次5G博弈没有益处。