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大疆融资终局：10亿美元买下的故事

大疆融资终局：10亿美元买下的故事
2018年05月11日 18:49 全天候科技
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　　2017年，大疆营业收入175.7亿元人民币，估值150亿美元。到2022年，大疆预计营收将达1700亿元；投资者测算其估值或超1000亿美元，若考虑新业务，估值有望达1500亿美元。

　　来源 | 全天候科技 

　　作者 | 舒虹 编辑 | 安心

　　大疆备受瞩目的新一轮10亿美元融资临近终局。

　　全天候科技独家获悉，目前，大疆CEO汪滔已与投资方签订TS（投资意向书），并将于下周正式签订SPA（购股协议）。

　　大疆最终从近100家竞价机构中敲定了5-6家领投方，他们各自出资额均超过一亿美元，同时，不排除有少量份额被少数中小机构瓜分。

　　此轮D类/B类配套竞价融资（投资者须认购一定比例无收益D类普通股，才能获得B类普通股的投资资格。D类股本质上是一种“无息债”），大疆最终选定的D/B股认购比例为1.5:1。据参投方透露，“（比例）没协商，都是和大疆CFO直线沟通”。

　　融资结束后，大疆最新估值为160亿美元。由于D类股摊薄权益，据参与此轮融资的机构测算，若含资金成本，新股投资人的加权等价估值约为192亿美元。

　　大疆方面及参与竞价的投资人均对全天候科技表示，本次大疆竞价融资并不能称作Pre-IPO融资。有投资者指出：“大疆是家好公司，增长快、技术壁垒高，但是真没打算IPO”。而在退出方面，大疆明确表示会组织回购和旧股转让。这也是大疆第一批允许股权转让的融资。

　　上述投资者说：“大疆估值5年时间从3亿（美元，下同）涨到150亿，再有5年时间从150亿涨到1500亿，这是有确切数据推算的。在高额收益面前，退出的一点点麻烦，可以忍了。”

　　尽管竞价形式饱受争议，且上市预期不明，仍有不少机构争抢入场，希望获得大疆的股权份额。

　　而大疆新一轮融资临近结束之际，仍有中介机构在推介其旧股份额，有推介材料对大疆整体估值达220亿美元，但这并非大疆官方的估值数据。

　　最后挤进大疆新一轮股东名单的“幸运者”甚少。10亿美元份额的疯狂竞逐之后，资本究竟买下了大疆一个什么样的未来？

　　1

　　未来5年营收涨10倍

　　2017年，大疆营业收入为175.7亿元人民币。根据大疆董事会预计，2022年大疆营收可达1700亿元。

　　该预期获得投资者Eric的认可：“用5年时间（营收）涨10倍，合理。就算只做无人机和影像，大疆到2022年也能达到900亿元人民币营收。”

　　全天候科技获得的大疆财务数据显示：2015年至2017年，大疆营收分别为59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元人民币，净利润则从14.2亿元跃升至19.3亿元和43亿元人民币。

大疆历史财务数据大疆历史财务数据

　　大疆也在此轮的融资文件中披露过，2012年至2021年，其营收复合增长率预计超过90%，净利润复合增长率预期超过70%。

数据来源：大疆融资材料数据来源：大疆融资材料

　　据一份大疆分发给投资机构的融资材料，大疆预测，未来5年其营收结构中，约50%来源于无人机，25%来源于影像板块，剩下25%来源于新业务。

　　在现有两大业务板块中，无人机板块（消费和行业级）2017-2021年累计市场规模880亿美元以上，影像板块年市场规模150亿美元以上。

　　大疆认为，2020年之后消费无人机市场将达到饱和，增速或不到10%，而行业级无人机、行业级影像设备仍能实现100%的增速。

　　这与各大调研机构对无人机市场规模的预测基本吻合。据IDC报告，目前全球消费者和企业无人机的市场规模为90亿美元，预计未来5年的年均增长率约为30%。这意味着，到2023年，整个无人机市场的规模仅约为334.1亿美元。

　　目前大疆占据了全球消费级无人机70%以上的市场份额。但是，市场份额不能代表技术优势。

　　一位未入选的投资者认为：“大疆一直以来不过多倚赖资本，是脚踏实地做技术和产品的公司，能成为消费级市场的龙头老大难能可贵。不过也要看到这种趋势背后的危机，更重要的是如何在达到份额的极限后突破增长的天花板。”

　　2

　　新业务营收预期占比25%

　　据大疆此轮融资文件，大疆要拓展的三大新方向包括：一是医疗影像AI市场，年市场规模50亿美元以上；二是教育方面，“3岁+科技”课程，年市场规模100亿美元以上；三是新兴产业，包括围绕视觉、算法、影像处理、集成芯片技术为一体的人工智能及先进制造、机器人等相关市场。这三个方向被视为大疆营收与估值的新增长点。

　　上述资料中，大疆将医疗影像市场和教育市场视为两个明确的新方向。第三个方向则以“新兴产业”一笔带过。

　　据接近大疆人士透露，教育方面面向“3岁+科技课程”，大疆大概率会发展自动化服务型机器人（AI）；而“新兴产业”则很有可能是无人驾驶。大疆希望在无人驾驶领域复制无人机的路线，定位不仅于“视觉方案提供商”或“方案提供商”，而是“All In”整条赛道，从方案到产品，甚至可能自己造车。

　　据Eric分析，大疆在该领域的优势是：大疆的自动避障是完全自主研发的专利，视觉深度感知和自然语言学习是比英特尔亚马逊更先进的，而大疆和英特尔、微软苹果的技术合作，给予其很大的生态空间，可以把软件服务做好。

　　5月8日，大疆宣布与微软达成战略合作。大疆发布面向Windows的软件开发工具包（SDK），将允许开发者打造原生的Windows应用来遥控大疆无人机。同时，大疆还宣布选定Microsoft Azure智能云平台作为优先云计算合作伙伴之一。

　　而AI方面，除了需要视觉深度识别技术和自然语言学习技术之外，还有一个技术——SLAM（Simultaneous Localization and Mapping），主要用于解决机器人在未知环境运动时的定位和地图构建问题。类似于在机器人的大脑里构建一个地图，给机器人赋予空间技术。据该领域的专家介绍，大疆在这方面的技术储备是全球一流的。

　　上述人士透露，无人驾驶将占据大疆30%的研发投入，而新兴产业加上医疗影像、教育三项业务到2022年预计将贡献大疆25%的营收。目前，三项新业务都在研发阶段，后两项将很快变现。

　　不过，大疆研发无人驾驶的说法并未得到大疆方面证实。

　　大疆公关总监谢阗地对全天候科技指出，大疆目前没有与无人驾驶汽车相关的应用项目。大疆从不炒作人工智能的概念，但确实在机器视觉领域有深厚的积累，并且在持续深化技术。

　　“一直以来，大疆都是先深化技术，得到技术突破后再转化为落地量产的产品。把大疆描述为‘为了无人驾驶或者为了别的具体应用而做研发’，是把大疆的工程师文化本末倒置了。”谢阗地说。

　　2017年8月，曾有媒体爆出过大疆测试无人车的消息。对此大疆表示，此前流传的“大疆无人车”照片有误，并非大疆的试验车，关于无人驾驶的布局也只是媒体猜测。

　　3

　　2022年实现千亿美元估值？

　　根据大疆董事会提供的营收数据，按照市场规模推算营收，然后减变动成本和固定成本，有投资机构测算：若含新业务，大疆估值在2022年可达到1500亿美元；若不含新业务，2020年可达到600亿美元估值，2022年可超过1000亿美元。

　　Eric称：“2013年大疆估值是3亿美元，2017年是150亿美元，5年涨了50倍，而且是实打实、有利润的涨。因此再用5年涨10倍，合理。”

　　目前，大疆投后估值160亿美元，2017年净利润约43亿元，据此测算，此轮融资P/E约为24倍。

数据来源：大疆融资材料数据来源：大疆融资材料

　　根据大疆融资材料，目前Parrot（派诺特，法国上市）、舜宇光学（02382.HK）、海康威视（002415）三家已上市可比公司的平均P/E（市盈率）为57.7倍，而大疆本轮估值所对应之市盈率不到该均值的50%，“后续增长空间巨大”。而与Uber、小米、滴滴出行、今日头条等未上市的独角兽公司相比，大疆认为其市盈率亦明显处于低位。

　　长期从事公司研究的分析师方让对全天候科技表示，大疆估值有两项关键假设：一是产品毛利率水平接近50%，这需要持续的技术壁垒来支持；二是营收增速，这个是行业研究的结果。两项都能达到的话，2020年600亿美金的估值，对应的18倍P/E，2022年1000亿美金对应的18-20倍P/E是合理的。

　　方让分析称：“大疆的静态数据绝对牛逼，返回去要看技术壁垒和行业增速，这两项是基本面研究，是财务解决不了的”。

　　那么，大疆要实现上述两项假设的难度有多大？方让认为，“那就是（要达到）苹果的技术实力，硬件企业要做到如此毛利水平，绝对是持续的一流公司，当市场上竞争对手觉得技术上无法竞争，转而重新定位自己的市场时，龙头就牛了。但中国公司要进化到这种技术壁垒的程度，不容易。”

　　过去几年，在消费级无人机市场，大疆鲜有对手。IDC数据显示，2014和2015年，全球122笔无人机融资，而到2016年投资规模缩水近半成，行业死伤一片。据福布斯报道，2016年，3D Robotics公司裁员超过150人，并花掉了近1亿美元的风投资金。与之形成鲜明对比的是，大疆彼时估值高达80亿美元，同时掌控了消费无人机市场70%的份额。

　　同时无人机还有行业应用的空间，比如植物喷洒，农业部有个“2020年农药零增长”计划，基本要靠无人机实现。据农业部数据，2014年大疆还没有农业无人机，到2016年已经有75%的市场占有率。

　　因此，“没理由怀疑大疆做不好事情。”Eric表示。

　　截至目前，大疆并未承认存在这么一次10亿美元的融资。但是，“大疆从创业到基本有一定技术壁垒，花了六年时间，超过了大部分五年基金的周期。”谢阗地表示，大疆未来也会投资一些大疆系的机器人与人工智能公司，但会按照大疆所理解的技术优先原则和技术突破的规律，去培养和孵化生态。

　　而对于IPO退出，投资者似乎已经不那么纠结了。“Spotify（在线流媒体音乐服务平台）可以不经过投行就挂牌上市，说不定以后大疆可以不经过上市就组织融资，自己用公允估值组织股权转让、制造流动性。说实话，这比造无人机简单多了。”Eric说。

　　（应受访者要求，文中Eric、方让为化名）

融资无人机大疆
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